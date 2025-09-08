  1. Privatkunden
Deutscher Discounter schlägt alle Aldi eröffnet das Weihnachts-Geschäft – Anfang September

Stefan Michel

8.9.2025

Am 2. September kann die Aldi-Kundschaft aus einem breiten Sortiment an Weihnachts-Süssigkeiten auswählen. 
Am 2. September kann die Aldi-Kundschaft aus einem breiten Sortiment an Weihnachts-Süssigkeiten auswählen. 
Bild: blue News

Schon im Spätsommer fährt Aldi die Weihnachts-Schokolade auf. Auch die  Lidl-Kundschaft muss nicht mehr lange gedulden, bis sie in ihr erstes Mailänderli beissen kann. Etwas länger dauerts bei Migros und Coop. 

Stefan Michel

08.09.2025, 04:30

08.09.2025, 04:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aldi Suisse führt bereits Weihanchts-Schokolade und -Guezli im Sortiment. 
  • Lidl Schweiz zieht Mitte September mit den ersten Advents-Produkten nach. Mitte Oktober folgt MIgros, Coop lässt sich bis Ende Oktober Zeit.
  • Der Zeitpunkt des Verkaufsstarts sei seit Jahren der gleiche, sagen die Grossverteiler.
Mehr anzeigen

Alle Jahr wieder der Schock – Lebkuchen und Adventsschokolade, während der See noch Badetemperatur hat. Besonders früh dran ist heuer Aldi. Eine blue News Leserin fotografiert ein breites Angebot an Gebäck und Schokolade mit Bezug zu Weihnachten – am 2. September.

Aldi gewinnt damit das Rennen im den frühesten Start ins Weihnachtsgeschäft. blue News hat nachgefragt und weiss: Von den Grossen reiht Lidl als nächster die Weihnachtssüssigkeiten in den Regale auf. Wie in den Vorjahren sei Kalenderwoche 38, die heuer am 15. September beginnt, der Start ins Weihnachtsgeschäft, teilt Lidl Schweiz mit. 

Bei Migros gibt es ab Mitte Oktober Weihnachtssachen zu kaufen. Coop folgt Ende Oktober. Auch bei den beiden Schweizer Platzhirschen kommt das Festtags-Sortiment seit Jahren im gleichen Zeitraum in die Läden.

Lidl: «Kundschaft wünscht frühen Start»

Lidl beginnt mit Adventssüssigkeiten und bringt Weihnachts-Deko und andere Non-Food-Artikel für die Festtage vier Wochen später. Bei Migros gibt es von Anfang an auch Weihnachts-Deko, während Coop damit noch bis Mitte November zuwartet. «Grundsätzlich vergrössern wir stetig das Weihnachtsangebot, je näher die Festtage rücken», erklärt eine Coop-Sprecherin.

Lidl betont, dass die Kundschaft den frühen Start ins Weihnachtsgeschäft wünsche. «Unsere Kundinnen und Kunden schätzen es sehr, sich Schritt für Schritt auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen zu können.»

Coop meldet, dass der Grossverteiler seinen Kund*innen die Wahl lassen wolle, wann sie ihre Weihnachtseinkäufe tätige. Er empfiehlt aber, dies frühzeitig zu tun. Der frühe Verkaufsstart bringt es offenbar mit sich, dass gewisse Produkte auch früh ausverkauft sind.

Je näher Weihnachten, desto grösser die Nachfrage

Woran der frühe Verkaufsstart nichts ändert: Die Nachfrage nach Weihnachtsartikeln erreiche in den letzten zwei Wochen vor den Festtagen ihren Höhepunkt, erklärt die Migros-Medienstelle. «Besonders Lebensmittel für das Festessen sowie Geschenke und Dekorationen sind in dieser Zeit sehr gefragt. Die beiden letzten Tage vor Weihnachten gehören zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres.»

Dies dürfte auch auf die anderen Grossverteiler zutreffen. Die Bilder aus den Filialen in jener Zeit sprechen für sich.

Die Umsichtigen, die sich die Schlacht um Christbaumkugeln, Weihnachtsgebäck und Fondue Chinoise ersparen wollen, haben ihre Vorräte zu diesem Zeitpunkt bereits am Trockenen. Vielleicht haben sie bereits bei Aldi ein erstes Mal zugeschlagen. 

