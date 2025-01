Noch befindet sich in der Passerelle im SBB-Bahnhof in Basel ein Coop Pronto. Bild: Keystone/Georgios Kefalas

Aldi eröffnet eine Filiale im Basler Bahnhof. Ein Coop Pronto muss der deutschen Konkurrenz weichen. Es ist das erste Mal, dass er sich dauerhaft in einem Schweizer Bahnhof einmieten kann.

SDA/Helene Laube Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Coop muss den Pronto-Shop am Basler Bahnhof Ende April 2026 aufgeben.

Aldi wird dort eine Filiale eröffnen.

Der deutsche Konkurrent übernimmt die Fläche und investiert eine Million Franken für den Laden.

Zum ersten Mal erhält der Discounter dauerhaft eine Ladenfläche der SBB. Mehr anzeigen

Der Discounter Aldi hat erstmals dauerhaft eine Ladenfläche in einem SBB-Bahnhof erhalten. Auf der Passerelle im Basler Bahnhof wird er die Filiale von Coop ersetzen, wie die «Basler Zeitung» schreibt. Alle drei beteiligten Unternehmen bestätigten der Zeitung den Wechsel.

Coop müsse die Ladenfläche Ende April 2026 räumen, weil die SBB den Mietvertrag nicht verlängert habe. Eine alternative Filiale stehe nicht in Aussicht.

Dass Aldi den Zuschlag erhalten habe, liege nach eigenen Angaben am «Hochfrequenzkonzept», das eigens für die Filiale im Basler Bahnhof entwickelt worden sei. Für den neuen Laden investiere der Discounter eine Million Franken.

Stark frequentiert und am Sonntag geöffnet

Aldi habe sich bisher nur in Lausanne vorübergehend eine Verkaufsfläche für eine Zwischennutzung sichern können, allerdings sei das bereits einige Jahre her, heisst es in dem Bericht.

Schweizer Bahnhöfe sind beim Einzelhandel begehrt: Sie sind stark frequentierte Standorte, zudem dürfen die Geschäfte auch am Sonntag öffnen. Bisher seien das fast uneingeschränkte Reich der beiden Schweizer Detailhandelsriesen Migros und Coop.