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Wer nicht kommt, muss zahlen Alpen-Club führt Reservationsgebühr für SAC-Hütten ein

SDA

13.6.2026 - 19:37

Um dem Trend kurzfristiger Absagen gegenzusteuern, führt der Schweizer Alpen-Club eine Reservationsgebühr für SAC-Hütten ein, die bei Nichterscheinen nicht rückerstattet wird. 
Um dem Trend kurzfristiger Absagen gegenzusteuern, führt der Schweizer Alpen-Club eine Reservationsgebühr für SAC-Hütten ein, die bei Nichterscheinen nicht rückerstattet wird. 
Keystone (Archivbild)

Wegen zahlreicher kurzfristiger Absagen führt der Schweizer Alpen-Club eine Reservationsgebühr für seine Hütten ein. Auch ein Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung wird künftig fällig.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

13.06.2026, 19:37

13.06.2026, 19:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der SAC hat bei ihrer Abgeordnetenversammlung die Einführung einer Reservationsgebühr pro Hütte beschlossen. Diese beträgt 10 Franken und wird dem Gesamtpreis angerechnet.
  • Wird die Reservation storniert oder die Übernachtung nicht angetreten, so wird die Gebühr nicht zurückerstattet.
  • Die Vertreter*innen der 110 Sektionen beschlossen in Bern ausserdem einen Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung, sowie eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.
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Der Schweizer Alpen-Club SAC führt eine Reservationsgebühr pro Hütte und einen Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung ein. Das haben am Samstag die Vertreterinnen und Vertreter der 110 Sektionen an ihrer Versammlung in Bern beschlossen.

Mit der Strategie 2026-2030, einer Anpassung der Mitgliederbeiträge und einem Massnahmenpaket zur Stabilisierung des Hüttenfonds schaffe der SAC die Grundlage, um den Bergsport, das Hüttenwesen, den Schutz der Bergwelt sowie den Verband als Ganzes gezielt weiterzuentwickeln, hiess es in einer Mitteilung.

Neu bezahlen demnach Einzelmitglieder von hüttenbesitzenden Sektionen 80 Franken (vorher 75 Franken), Familien 120 Franken (vorher 110 Franken). Für Jugendmitglieder bleibt der Beitrag unverändert bei 30 Franken.

Ausserdem wird ein Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung eingeführt. Dieser beträgt drei Franken für erwachsene SAC-Mitglieder und fünf Franken für erwachsene Nichtmitglieder. Bergführerinnen und Bergführer, die bisher kostenlos in SAC-Hütten übernachteten, leisten künftig einen Solidaritätsbeitrag in der Höhe von 20 Franken pro Übernachtung.

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Abzug bei Nichterscheinen

Die Abgeordnetenversammlung beschloss zudem, dass eine einheitliche Reservationsgebühr in der Höhe von zehn Franken für bewartete Hütten eingeführt werden soll. Sie wird pro Gast und Nacht erhoben und wird beim Aufenthalt in der Hütte an den Gesamtpreis angerechnet. Wird die Reservation storniert oder die Übernachtung nicht angetreten, so wird die Gebühr nicht zurückerstattet.

Die Einführung einer Reservationsgebühr in unbewarteten Hütten ist fakultativ – der Entscheid liegt somit bei der hüttenbesitzenden Sektion. Die Gebühr soll die Verbindlichkeit von Reservationen erhöhen und Mehrfachbuchungen reduzieren.

In den vergangenen Wochen hatten Medienberichte über kurzfristige Absagen von Gästen Schlagzeilen gemacht. Der SAC prüfte deshalb eine Reservationsgebühr, die das Nichterscheinen eindämmen soll.

SAC-Hütten immer beliebter

Die 151 SAC-Hütten werden immer beliebter. Mit 409'000 Übernachtungen im vergangenen Jahr stieg deren Auslastung um 12,7 Prozent gegenüber 2024. Damit ging 2025 das erfolgreichste Hüttenjahr in die Geschichte des SAC ein.

Die Hütten stehen allerdings vor grossen Herausforderungen. Tauender Permafrost, extreme Wetterlagen und eine anspruchsvoller werdende Wasserversorgung machen Anpassungen im Hüttenbau notwendig. Der SAC-Zentralverband rechnet daher bis 2040 mit jährlichen Ausgaben von 20 bis 25 Millionen Franken für Hüttenbauprojekte. Der Schweizer Alpen-Club hat nach eigenen Angaben 180'000 Mitglieder.

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