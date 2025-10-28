Amazon zieht die Kostenbremse: Der weltgrösste Online-Händler kündigt den Abbau von rund 14’000 Büroarbeitsplätzen an. Wie das Unternehmen mitteilte, betrifft die Restrukturierung vor allem die Verwaltung und zentrale Unternehmensbereiche.
Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» und der «New York Times» könnten im Zuge der Sparrunde bis zu 30’000 Stellen wegfallen – fast zehn Prozent aller Amazon-Angestellten, die in Verwaltung, IT oder Management tätig sind. Der grösste Teil der Belegschaft in Logistik, Versand und Vertrieb bleibt dagegen verschont.
Amazon begründet den Schritt mit einer «Neuordnung der Organisation», die Kosten senken und interne Abläufe vereinfachen soll. Branchenbeobachter sehen die Entscheidung auch als Reaktion auf steigende Betriebskosten und Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz.
Keine Kürzungen im Amazon-Versandnetz
Der Konzern hat in den vergangenen Monaten massiv in KI-gestützte Empfehlungssysteme, Sprachmodelle und automatisierte Lagertechnologie investiert. Diese Projekte erhöhen zwar den Effizienzgrad, binden jedoch enorme Mittel.
Betroffen sind laut bisherigen Informationen keine Mitarbeitenden in den Lager- und Logistikzentren. In diesen Bereichen beschäftigt Amazon über 1,5 Millionen Menschen – den Grossteil seiner weltweiten Belegschaft.
Für Amazon ist es die grösste Entlassungswelle seit 2023, als der Konzern ebenfalls zehntausende Jobs strich. Analysten erwarten, dass der Aktienkurs kurzfristig profitieren könnte, langfristig aber die Frage offen bleibt, wie tiefgreifend die Reorganisation das Wachstum beeinflusst.