Auch an diesen Ostern wird mit Stau vor dem Gotthardtunnel gerechnet. (Archivbild) Keystone

Über Ostern dürfte es auf Strassen und Schienen wieder viel Verkehr geben. Auch das Bundesamt für Strassen warnt.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) erwartet für die Ostertage lange Staus und grosse Verkehrsbehinderungen. Dies insbesondere auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel und auf der San-Bernardino-Route. Die SBB erhöhen über die Feiertage die Anzahl Sitzplätze.

Der Osterverkehr setze jeweils bereits am frühen Mittwochnachmittag vor den Feiertagen ein, schrieb das Astra in einer Mitteilung vom Donnerstag. Ab Ostersonntag sei dann in die Gegenrichtung mit Stau zu rechnen.

Ein hohes Verkehrsaufkommen wird laut dem Astra auch auf den Zubringerstrecken zu bekannten Ausflugsregionen sowie auf den Autobahnen im Mittelland erwartet.

Das Astra warnte zudem davor, die Autoahn zu verlassen. Ausweichverkehr belaste die Menschen in den Ortschaften entlang der Nationalstrassen und führe schliesslich zum Verkehrskollaps in den Regionen. Auch das Unfallrisiko steige dadurch auch.

49'000 zusätzliche Sitzplätze

Auch die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) rechnen mit einem erhöhten Reiseaufkommen zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin. Nach der Entgleisung eines Güterzugs am 10. August 2023 sei die Kapazität durch den Gotthard-Basistunnel nach wie vor eingeschränkt, betonten die SBB in einer Mitteilung im Vorfeld der Feiertage.

Um der hohen Nachfrage dennoch nachzukommen, setzt die SBB über die Osterfeiertage insgesamt 49 zusätzliche Züge von der Deutschschweiz ins Tessin und zurück ein, insgesamt stehen damit 49'000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung.

Trotzdem könne nicht garantiert werden, dass es in Einzelfällen zu Störungen komme, betonten die SBB. Überbelegte Züge dürften aus Sicherheitsgründen nicht durch den Gotthard-Basistunnel verkehren. Eine Sitzplatzreservation werde deshalb empfohlen.

Besonders vom Oster-Verkehr betroffene Autobahnen A1 Härkingen - Wangen a.A.

A1/A6 in der Region Bern

A9 Region Lausanne

A2 Basel

A2 Diegten - Härkingen

A2/A14 Region Luzern (ab Stans-Nord/Rückreise)

A2 Erstfeld - Biasca (Gotthard-Strassentunnel)

A2 Chiasso (Grenzübergang nach Italien)

A3 Walenstadt - Reichenburg

A6 Bern - Thun

A8 Brienz - Interlaken - Spiez

A8 Sarnen - Verzweigung Lopper

A9 Vevey - Martigny

A12 Châtel-St-Denis - Verzweigung La Veyre / Vevey

A13 Sarganserland - Rothenbrunnen

A13 Andeer - Mesocco

A28 Landquart - Klosters Mehr anzeigen

Besonders vom Oster-Verkehr betroffene Hauptstrassen Spiez - Kandersteg (Hinreise)

Gampel - Goppenstein (Rückreise)

Raron - Brig

Diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern und weitere Grenzübergänge Mehr anzeigen

Wartezeiten am Autoverlad zwischen 8-16 Uhr Furka in Realp (Hinreise)

Lötschberg in Kandersteg (Hinreise)

Vereina in Klosters-Selfranga (Hinreise)

Furka in Oberwald (Rückreise)

Lötschberg in Goppenstein (Rückreise)

Vereina in Lavin-Sagliains (Rückreise) Mehr anzeigen

ceel, sda