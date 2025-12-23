  1. Privatkunden
Trotz Zoll-Schock und Schwankungen Analysten wieder zuversichtlich – Schweizer Wirtschaft erholt sich trotz Trump-Zöllen

SDA

23.12.2025 - 11:12

Der Ausblick für die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2026 fällt positiv aus. 
Der Ausblick für die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2026 fällt positiv aus. 
sda

Der Wirtschaftsausblick für die Schweiz hellt sich zum Jahreswechsel auf: Trotz Trump-Zöllen und globaler Unsicherheit erwarten Analysten gemäss der UBS-CFA-Umfrage eine moderate Erholung – auch beim langfristigen Wachstum.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

23.12.2025, 11:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trotz eines leichten Rückgangs des UBS CFA-Indikators im Dezember zeigen sich Analysten vorsichtig optimistisch für die Schweizer Wirtschaft in den kommenden sechs Monaten.
  • Die Erholung nach dem «Zollschock» im Sommer 2025 und bessere Aussichten für Eurozone und USA stärken das Vertrauen, auch langfristig erwarten die Experten wieder Wachstum.
  • Eine klare Mehrheit rechnet mit einer Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber Euro und US-Dollar – ein Novum seit Beginn der Umfrage im Jahr 2007.
Mehr anzeigen

Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft im kommenden Jahr sind vorsichtig optimistisch. So lautet das Fazit der Analysten und Ökonomen, die von der Grossbank UBS nach ihrer Einschätzung zur Schweizer Wirtschaft in den kommenden sechs Monaten befragt wurden.

Der sogenannte UBS CFA-Indikator sank im Dezember zwar um 6,0 auf 6,2 Punkte. Damit beende er aber das Jahr im positiven Bereich, was für einen vorsichtigen Optimismus spreche, teilte die Grossbank UBS am Dienstag mit. Sie führt die Befragung mit der CFA Society Switzerland jeden Monat durch.

Index wegen Zöllen abgestürzt

Der Zollhammer scheint damit verarbeitet zu sein. Zur Erinnerung: Im September (-46,4) und August (-53,8) war der Index wegen des Zollschocks vom 1. August, als Trump eine Erhöhung des Strafzolls für die Schweiz auf 39 Prozent eingeführt hatte, regelrecht abgestürzt.

Den vorsichtigen Optimismus spiegelt auch die Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage wider. Während im November gerade einmal 2,4 Prozent der Befragten die Konjunktursituation als «gut» einstuften, ist es nun rund ein Fünftel.

Auch die Erwartungen über die Konjunkturentwicklung in der Eurozone und den USA haben sich im Dezember aufgehellt. In der Eurozone rechnet nun eine Mehrheit mit einer Verbesserung in den nächsten sechs Monaten. Für die US-Konjunktur bleibt der Ausblick zwar eingetrübt, ist aber deutlich weniger pessimistisch als noch im November.

Langfristige Erwartungen erholt

Dass sich die Stimmung verbessert hat, zeigt sich auch beim langfristigen Konjunkturausblick. Nachdem die befragten Experten im September vor dem Hintergrund des Zollhammers noch mit einer schwächeren Konjunkturentwicklung gerechnet hatten, liegt die Punktprognose für das Wachstum in fünf Jahren aktuell auf dem höchsten Stand seit Ende 2024.

Interessant ist auch die Einschätzung der Analysten über die weitere Entwicklung des Schweizer Franken. Demnach rechnet erstmals seit der Einführung der entsprechenden Fragen im Dezember 2007 keiner der Befragten mit einer Abwertung des Frankens gegenüber dem Euro oder dem US-Dollar in den nächsten sechs Monaten.

Vielmehr erwarten rund 47 Prozent der Analysten eine Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro und sogar knapp 70 Prozent gegenüber dem US-Dollar über denselben Zeitraum. Dies entspricht einem Anstieg von 5,3 bzw. 8,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat.

An der aktuellen Dezember-Umfrage haben sich 48 Analystinnen und Analysten aus der Schweizer Finanzbranche beteiligt. Sie fand zwischen dem 11. und 17. Dezember statt.

Rede an die Nation: Trump lobt sich selbst und gibt Demokraten Schuld

Rede an die Nation: Trump lobt sich selbst und gibt Demokraten Schuld

Donald Trump hält eine Rede an die Nation. Der US-Präsident nutzt die Ansprache, um sich selbst nach fast einem Jahr im Amt ein sehr gutes Zeugnis auszustellen und seine in die Kritik geratene Wirtschaftspolitik zu verteidigen. «Vor einem Jahr war unser Land tot. Wir waren absolut tot. Unser Land war bereit zum Scheitern. Zum vollständigen Scheitern. Jetzt sind wir das heisseste Land der Welt.»

18.12.2025

