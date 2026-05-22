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«Eine absolute Frechheit» Andermatt erhöht Preise für Bergbahnen massiv – Ferienwohnungs-Besitzer toben

Sven Ziegler

22.5.2026

Besitzer von Ferienwohnungen müssen für die Bergbahnen bald mehr zahlen. (Symbolbild)
Besitzer von Ferienwohnungen müssen für die Bergbahnen bald mehr zahlen. (Symbolbild)
KEYSTONE

Wer in Andermatt eine Ferienwohnung besitzt, muss für das Jahresabo der Bergbahnen künftig deutlich mehr bezahlen. Die Betreiber streichen den bisherigen Rabatt für Zweitwohnungsbesitzer.

Sven Ziegler

22.05.2026, 11:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Andermatt schafft den Spezialrabatt für Zweitwohnungsbesitzer bei Jahresabos ab.
  • Die Preise steigen dadurch um bis zu 18 Prozent.
  • Ähnliche Modelle gibt es auch in anderen Schweizer Tourismusregionen.
Mehr anzeigen

Die Bergbahnen Andermatt-Sedrun-Disentis ändern ihre Tarifstruktur – sehr zum Ärger vieler Ferienwohnungsbesitzer. Ab der kommenden Saison gilt für Eigentümerinnen und Eigentümer von Zweitwohnungen nicht mehr der bisherige Spezialtarif. Stattdessen müssen sie neu den regulären Gästepreis bezahlen.

Das hat spürbare Folgen für das Portemonnaie. Der Preis für das Jahresabo steigt laut einem Bericht der «Urner Zeitung» von bisher 895 Franken auf 1119 Franken. Auch im Vorverkauf wird es teurer: Dort erhöht sich der Preis von 761 auf 895 Franken. In beiden Fällen entspricht das einer Steigerung von rund 18 Prozent.

Gegenüber der «Urner Zeitung» zeigte sich eine betroffene Zweitwohnungsbesitzerin verärgert. «Das ist eine absolute Frechheit, ich bin richtig sauer», sagte sie.

Die Betreiber begründen den Schritt mit steigenden Anforderungen an einen modernen Bergbahnbetrieb. Laut einem Schreiben an die Kundschaft, das der «Urner Zeitung» vorliegt, verweisen Verwaltungsratspräsident Mike Goar und Geschäftsführer Raphael Medici auf höhere Betriebskosten.

Andermatt bietet Vergünstigungen für Einheimische

Andermatt ist mit dieser Strategie allerdings nicht allein. Auch andere Skigebiete wie Arosa Lenzerheide oder Engelberg gewähren Rabatte nur noch Personen mit Erstwohnsitz in der jeweiligen Region.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Andermatt gemeinsam mit mehreren Gemeinden die sogenannte «Golden Card» eingeführt. Diese bietet starke Vergünstigungen für Skitickets, Wellnessangebote und Sportanlagen – allerdings ausschliesslich für Einheimische mit Erstwohnsitz in der Region.

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