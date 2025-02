Schweizer Börse rutscht in tiefroten Bereich – Bitcoin bricht ein

Der Entscheid der US-Regierung, hohe Zölle für Waren aus Mexiko, Kanada und China einzuführen, setzt die Börsen unter Druck. Die asiatischen Märkte, wie etwa der Nikkei-Index in Japan, verbuchen bereits hohe Verluste. Keystone

Nach rund zweiwöchigem Aufwärtstrend dürfte die Schweizer Börse am Montag deutlich verlieren. Verantwortlich sind Donald Trump und seine Strafzölle.

Keystone-SDA, Sven Ziegler SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der SMI dürfte am Montag deutlich an Boden verlieren.

Vorbörslich wird ein Minus von 1,65 Prozent erwartet.

Die Einführung von Strafzöllen der USA gegenüber Kanada, Mexiko und China hat die Angst vor einem Handelskrieg und vor negativen Folgen für die Weltwirtschaft wieder aufleben lassen.

Auch Kryptowährungen verlieren deutlich an Boden. Mehr anzeigen

9.43 Uhr Julius Bär verliert 10 Prozent Die Bank Julius Bär verliert am Montagmorgen nach der Ankündigung eines Kahlschlags deutlich. Die Aktie liegt derzeit 9,93 Prozent im Minus. 400 Stellen sollen gestrichen werden, kündigt die Bank an einer Telefonkonferenz zum Jahresergebnis an. Mehr dazu liest du hier.

9.16 Uhr «Anleger nehmen Reissaus» Der Kurs des Bitcoin rutscht deutlich ab. sda Ausgelöst durch die Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und anderen Ländern trennen sich Anleger massenweise von risikoreichen Anlagen wie Bitcoin. Am Montagmorgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise weniger als 92'000 Dollar. Am Freitag notierte der Kurs noch bei über 105'000 Dollar. Experte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management befürchtet, dass die Turbulenzen am Kryptomarkt auf andere Anlageklassen ausstrahlen könnten. Es handele sich nicht nur um einen Krypto-Ausverkauf, sondern Investoren verkauften spekulative Vermögenswerten. Diejenigen, die auf Pump gekauft haben, bräuchten angesichts fallender Kurse Liquidität. Privatinvestoren dürften zudem verstärkt profitable Positionen abstossen, weil sie mehr Ungemach fürchteten. Der Risikoappetit auf Bitcoin könnte also zumindest vorerst gestillt sein, hält Timo Emden von Emden Research fest: «Ein Cocktail der Unsicherheit, bestehen aus Zoll, Inflations- und Zinssorgen lässt Anleger Reissaus nehmen.» Im Januar zur Amtseinführung von Trump war der Preis für einen Bitcoin noch bis auf einen Rekord von gut 109'000 Dollar gestiegen. Trotz der Kursverluste ist der Bitcoin immer noch über ein Drittel teurer als vor der Wahl von Trump zum US-Präsidenten im November. So versprach Trump, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern. Ausserdem ist er für eine nationale Bitcoin-Reserve der USA. Im restlichen Kryptomarkt herrscht derweil ebenfalls Ausverkauf. So notierte etwa die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowährung Ether im Vergleich zum Vortag 16 Prozent tiefer auf 2597 Dollar.

9.09 Uhr Handel eröffnet tiefrot Die Schweizer Börse rutscht zum Auftakt deutlich ins Minus. Der SMI sackt um Minus 1,5 Prozent ab, der deutsche Leitindex DAX verliert gar 2 Prozent.

9.00 Uhr Handel eröffnet Jetzt beginnt der Handel an der Schweizer Börse. Er dürfte tiefrot verlaufen. Mehr anzeigen

Der Aufwärtstrend an der Schweizer Börse dürfte fürs Erste abgeschlossen sein. Die Einführung von Strafzöllen der USA gegenüber Kanada, Mexiko und China hat die Angst vor einem Handelskrieg und vor negativen Folgen für die Weltwirtschaft wieder aufleben lassen.

Für den Schweizer Leitindex SMI wird laut der Plattform des Brokers IG ein Minus von 1,65 Prozent angezeigt. Der deutsche DAX Index wird um 2,2 Prozent tiefer erwartet. Auch an den US-Aktienmärkten werden weitere Kursverluste erwartet. Tiefer Indexwerte sind bereits an asiatischen Börsenplätzen zu sehen.

Händler befürchten daher auch an der Schweizer Börse Gewinnmitnahmen. Denn nach dem Anstieg seit Jahresanfang gilt der hiesige Markt als überkauft und daher anfällig für eine Korrektur. Der SMI hat im Januar insgesamt um 8,6 Prozent zugelegt und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr (+4,2%).

Trump-Zölle belasten

Berichte über die Einführung von Importzöllen hatten schon am vergangenen Freitag den New Yorker Börsen einen Dämpfer und den Rekordlauf beendet. Dies setzt sich zu Wochenbeginn in Fernost fort, wo der japanische Nikkei Index fast drei Prozent einbüsst. In Hongkong gibt der Hang Seng Index mehr als ein Prozent nach.

Auch Kryptowährungen sind seit Freitag völlig eingebrochen. Der bekannte Bitcoin notiert mit einem Minus von 9,1 Prozent seit Freitagabend und liegt nur noch knapp über 93'000 Dollar. Kleinere Kryptowährungen verlieren teils 15 Prozent und mehr.

Klar im Plus steht der US-Dollar, der von Anlegern in unsicheren Zeiten gerne als sicherer Hafen angesteuert wird. Zudem schürt der Handelskrieg Inflationsängste. Dies spricht wiederum dagegen, dass die US-Notenbank die Zinssätze in den nächsten 12 bis 18 Monaten senken könnte.

Das Währungspaar Dollar-Franken wird aktuell zu 0,9161 gehandelt nach 0,9106 Franken noch am späten Freitagabend. Das Euro-Dollar-Paar notiert bei 1,0238 nach 1,0374 Dollar.

Angst vor hohen Zinsen

Die USA verhängen ab dem morgigen Dienstag auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada 25 Prozent Zölle, nur auf Energie-Einfuhren aus Kanada 10 Prozent. Auf alle Einfuhren aus China werden ebenfalls zusätzlich 10 Prozent fällig.

Die EU könnte die nächste sein. Dies sagte Präsident Donald Trump auf die Frage, ob er auch Zölle auf Produkte aus der EU erheben werde. Dies dürfte dann auch die Schweizer Industrie tangieren, liefert sie doch einen Grossteil ihrer Waren in die EU.

Der Entscheid von Präsident Trump sei der erste Schlag in einem möglicherweise sehr zerstörerischen globalen Handelskrieg, heisst es in eine Kommentar von Capital Economics. Die Einfuhren aus der EU dürften in den nächsten ein bis zwei Monaten betroffen sein, und im April werde ein allgemeiner Zoll eingeführt. Mit den hohen Zöllen steigen auch die Inflationssorgen in den USA wie auch weltweit.