Börsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden

Ein neues Zusatztool von Anthropic für den Chatbot Claude hat an den US-Börsen eine Verkaufswelle ausgelöst. Besonders hart traf es Software- und Datenanbieter – ausgerechnet jene Branche, die bisher als grosser Gewinner des KI-Booms galt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Einführung eines juristischen Claude-Plugins von Anthropic rutschten Tech- und Software-Aktien deutlich ab.

Besonders auffällig: Thomson Reuters verlor laut Bericht zeitweise mehr als 18 Prozent, auch grosse Software-Titel gaben kräftig nach.

Marktbeobachter sehen dahinter eine neue Angst: KI könnte bestehende Geschäftsmodelle schneller verdrängen – und Investitionen könnten sich weniger lohnen als gehofft. Mehr anzeigen

Der KI-Konzern Anthropic hat mit einem neuen Zusatzmodus für seinen Chatbot Claude für Unruhe an der Wall Street gesorgt. So rutschten US-Techwerte am Dienstag ins Minus – der Nasdaq verlor knapp zwei Prozent, der breiter gefasste S&P 500 gab um 1,3 Prozent nach. Insgesamt wurden bei dem jüngsten Börsenbeben rund 300 Milliarden Dollar vernichtet.

Auslöser seien laut Händlern Sorgen über den Fortschritt der Künstlichen Intelligenz – konkret nach der Einführung eines Plug-ins, mit dem sich Claude für juristische Aufgaben einsetzen lasse. Genau dieser Punkt traf einen empfindlichen Nerv: Die US-notierten Aktien von Thomson Reuters, zu dessen Portfolio auch die juristische Datenbank Westlaw gehört, sackten gemäss Bericht um mehr als 18 Prozent ab.

Unter Druck gerieten laut WirtschaftsWoche zudem grosse Software-Unternehmen: Microsoft, Oracle, Salesforce, ServiceNow und Adobe verloren zwischen knapp drei und fast acht Prozent. Ein Stratege der Danske Bank bringt das Stimmungsproblem so auf den Punkt: «Softwareunternehmen galten eigentlich als Gewinner des KI-Booms. Aber plötzlich kommt die Sorge auf, ob sich die Investitionen überhaupt wieder einspielen – und ob man nicht von neuen Entwicklungen überholt wird.»

Auch Finanzmarktwelt beschreibt die Bewegung als breit angelegte Flucht aus KI-nahen Titeln. Das Medium berichtet unter Berufung auf Bloomberg, der Kursrutsch habe Börsenwerte von rund 285 Milliarden US-Dollar ausgelöscht. Ein von Goldman Sachs zusammengestellter Korb aus US-Softwarewerten habe demnach rund 6 Prozent verloren – der stärkste Tagesverlust seit einem durch Zölle ausgelösten Einbruch im April.

KI trifft die Rechtsbranche – und stellt etablierte Anbieter infrage

Anthropics neues Legal-Tool solle Arbeiten wie Vertragsprüfungen oder juristische Briefings automatisieren. Gleichzeitig betone Anthropic, «alle Ergebnisse sollten von zugelassenen Anwälten überprüft werden» – ein Hinweis auf die Grenzen solcher Systeme.

Morgan-Stanley-Analysten werden in dem Bericht mit der Einschätzung zitiert, Anthropics neue Fähigkeiten verschärften den Wettbewerb im Rechtsbereich «deutlich» und seien deshalb «potenziell negativ» für betroffene Anbieter.

Anleger suchen Sicherheit – und schichten um

Während Tech unter Druck stand, flossen Gelder in den USA in konjunkturunabhängige Sektoren. Walmart legte demnach um rund drei Prozent zu und schob den Börsenwert über die Marke von einer Billion Dollar.

Bewegung gab es ausserdem bei Rohstoffen: Nach einem massiven Einbruch erholten sich Gold und Silber. Gold legte rund 6 Prozent zu, Silber rund 6,5 Prozent. Auch der Öl-Preis stieg an.

Nicht alles lief zudem gegen KI-Aktien: So sprang Palantir um 6,6 Prozent nach oben. Ein Portfoliomanager wird mit dem Satz zitiert: «Diese Zahlen stützen den KI-Trade.»