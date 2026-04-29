  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dank gutem Wetter Arbeiten am Euroairport Basel sind fast fertig

SDA

29.4.2026 - 19:33

Blick vom nördlichen Ende in Richtung Süden auf die für Sanierungsarbeiten gesperrte Hauptpiste des Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg am 29. April 2026.
Blick vom nördlichen Ende in Richtung Süden auf die für Sanierungsarbeiten gesperrte Hauptpiste des Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg am 29. April 2026.
Keystone

Dank des guten Wetters sind die Sanierungsarbeiten am Euroairport Basel fast abgeschlossen. Der neue Belag an der Hauptpiste soll nun rund 30 Jahre halten.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

29.04.2026, 19:33

29.04.2026, 19:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen des zuletzt guten Wetter sind die Sanierungsarbeiten am Basler Flughafen fast abgeschlossen. Die grossen Baumaschinen haben die Baustelle laut dem Bauleiter am Vormittag verlassen.
  • Für die Erneuerung der Hauptpiste wurden rund 16'000 Kubikmeter Beton verbaut.
  • Der neue Belag soll nun rund 30 Jahre halten.
  • Neben der Hauptpiste wird auch der Taxiway Bravo saniert, allerdings mit Asphalt statt Beton.
Mehr anzeigen

Die Sanierungsarbeiten am Basler Flughafen sind dank gutem Wetter fast abgeschlossen. Für die Erneuerung der Hauptpiste wurden rund 16'000 Kubikmeter Beton verbaut, wie es an der Besichtigung der Baustelle am Mittwoch hiess.

Die Hauptpiste wird betoniert, weil Beton widerstandsfähiger ist als Asphalt, wie Euroairport-Sprecherin Manuela Witzig erklärte. Allerdings trockne er langsamer als Asphalt, weshalb man sich für eine Vollsperrung und gegen Nachtarbeiten entschieden habe. Laut Witzig hätte die Sanierung sonst sieben Jahre gedauert. Der neue Belag soll nun rund 30 Jahre halten.

Am Mittwoch waren die grossen Betonarbeiten bereits abgeschlossen, wie es weiter hiess. Zu Spitzenzeiten seien täglich bis zu 1000 Arbeiter mit 400 Maschinen am Werk gewesen, erklärte Bauleiter Marc Morlet. Die grossen Baumaschinen hätten die Baustelle am Morgen verlassen.

Neben der Hauptpiste wird auch der Taxiway Bravo saniert. Es ist die lange Rollbahn, die vom Terminal-Gebäude parallel zur Hauptpiste verläuft. Da diese nicht die Schocks von Landungen absorbieren muss, wird er asphaltiert. Laut Morlet wurden 40'000 Tonnen Asphalt verbaut.

Der Euroairport investiert 40 Millionen Euro in die Sanierung, wie Witzig angab. Die Baustelle und das Erlebnis, auf der Piste zu stehen, seien etwas ganz Besonderes. Allerdings freue man sich als Flughafen natürlich darauf, dass wieder geflogen werde. Die Piste soll am 20. Mai geöffnet werden.

Monopol über den Wolken. Plus 1680 Prozent – Easyjet lässt Preise in Basel explodieren

Monopol über den WolkenPlus 1680 Prozent – Easyjet lässt Preise in Basel explodieren

Flüge umgeleitet

Während der Arbeiten wird der stark reduzierte Verkehr auf dem Flughafen über die von Westen nach Osten verlaufende Sekundärpiste abgewickelt. Bei dieser gibt es aber eine Reihe von Einschränkungen, wie Witzig im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Die Piste könne einerseits bei schlechten Sichtverhältnissen nicht angeflogen werden, weil sie nicht mit dem Instrumentenlandesystem ausgestattet sei. Andererseits, und das habe sich in den vergangenen Tagen mit zahlreichen umgeleiteten und abgesagten Flügen gezeigt, seien die Restriktionen bei Wind strenger.

Die kürzere Piste könne nämlich sowohl bei Starts wie auch bei Landungen nur von Westen her genutzt werden. Bei Wind aus dem Westen, also Rückenwind für die Flugzeuge, bestehe im schlimmsten Fall das Risiko eines Strömungsabrisses. Die Airlines würden selber Sicherheitsregeln erlassen und am Ende die Pilotinnen und die Piloten entscheiden lassen.

Meistgelesen

So geht's weiter, wenn der Wal aus dem Kahn schwimmt +++ «Tier dürfte kaum überleben»
Streit um Wohnungen in Basel – Luxus-Apartments statt günstiger Mieten
Schweizer Bio-Erdbeeren gibt's jetzt schon im April