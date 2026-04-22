Schluss mit GoodiesIn unsicheren Zeiten wollen Schweizer Angestellte vor allem etwas
SDA
22.4.2026 - 09:06
In unsicheren Zeiten und angesichts des KI-Wandels setzen Arbeitnehmende in der Schweiz verstärkt auf Stabilität. Besonders wichtig sind ihnen Wertschätzung, faire Bezahlung und flexible Arbeitsbedingungen.
Keystone-SDA
22.04.2026, 09:06
22.04.2026, 09:12
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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Schweizer Arbeitnehmende legen laut einer PwC-Studie zunehmend Wert auf Stabilität, Wertschätzung und faire Löhne.
Der Wandel wird durch wirtschaftliche Unsicherheit und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz verstärkt.
Lifestyle-Angebote verlieren an Bedeutung, während praktische Vorteile und flexible Arbeitsbedingungen wichtiger werden.
Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz sowie wirtschaftlich unsicherer Zeiten besinnen sich Arbeitnehmende in der Schweiz zunehmend auf stabilere Werte. Dabei rücken Lob, angemessene Vergütung und Flexibilität stärker in den Fokus als Zusatzleistungen oder Beförderungen.
Zu diesem Schluss kommt die am Mittwoch veröffentlichte Studie «Workforce Experience & Benchmarking» des Beratungsunternehmens PwC. An oberster Stelle stünden momentan für eine Mehrheit der Angestellten Wertschätzung, eine faire Vergütung sowie Flexibilität am Arbeitsplatz.
Diese drei Aspekte seien momentan die wichtigsten Voraussetzungen für eine hohe Mitarbeiterbindung, hiess es. Besonders geschätzt werde Anerkennung durch Führungskräfte, ein stabiles Gehalt, langfristige Treueprämien sowie flexible Arbeitsbedingungen.
Eher weniger Wert gelegt wird dagegen auf Lifestyle- und Nischenangebote wie Fitness-Abovergütungen. Solche Angebote sollten laut PwC wenn überhaupt eher gezielt und individuell eingesetzt werden. «Mitarbeitende bevorzugen praktische Vorteile, die den Arbeitsalltag erleichtern, wie gut erreichbare Büros, zuverlässige Arbeitsmittel und Zuschüsse für alltägliche Ausgaben.»
Die Studie hat PwC in Zusammenarbeit mit der Umfrageplattform True Choice erstellt und basiert auf den Antworten von 1004 Mitarbeitenden. Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum vom 3. bis 10. September 2025. Die meisten Antworten stammen laut PwC aus dem Gesundheits- und Pharmasektor, der öffentlichen Verwaltung und der Konsumgüterindustrie.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
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«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
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Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
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Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
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