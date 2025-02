Seit eineinhalb Jahren steht das Haus Sponagel in Basel zum Verkauf. Homegate

Trotz seiner Bedeutung als architektonisches Meisterwerk findet das Haus Sponagel in Riehen keinen Käufer. Der Denkmalschutz, der Preis und das avantgardistische Design schrecken Interessenten ab.

Das architektonisch bedeutende Haus Sponagel in Riehen, ein Meisterwerk des modernen Bauens von 1969, steht seit eineinhalb Jahren zum Verkauf.

Das Haus bietet eine hochwertige Ausstattung, 320 Quadratmeter Wohnfläche und einen grossen Garten.

Trotzdem bleibt es wegen unklarem Denkmalschutz, hohem Preis und seiner minimalistischen Ästhetik schwer vermittelbar.

Experten hoffen, dass eine architekturbegeisterte Familie das einzigartige Bauwerk erwirbt und erhält.

Es gilt als «Meisterwerk moderner Architektur», als «Pionierbau des internationalen Stils» und als «eine der überzeugendsten modernen Wohnbauten der Region Basel» – doch seit eineinhalb Jahren sucht das Haus Sponagel vergeblich einen neuen Besitzer.

Das pavillonartige Gebäude in Riehen BS, erbaut 1969 von den Basler Architekten Max Rasser und Tibère Vadi, ist ein wahres Zeitzeugnis moderner Baukunst. Mit seinen raumhohen Glasfronten, sechseinhalb Zimmern auf 320 Quadratmetern, einem Swimmingpool und einer über 1000 Quadratmeter grossen Gartenanlage scheint es eigentlich ein Traumobjekt für Designliebhaber zu sein.

Ein Haus mit musealem Charakter

«Das Haus wurde seit seiner Erstellung kaum verändert – sowohl aussen als auch innen», erklärt Fabian Halmer, Partner bei der Holinger Moll Immobilien AG, die das Anwesen derzeit aktiv bewirbt.

Das streng quaderförmige Gebäude besticht durch seine schlichte Eleganz aus Beton, Stahl und Glas. Das gesamte obere Geschoss ist von einer umlaufenden Terrasse umgeben, während innen durch clevere Einbauten kaum freistehende Möbel benötigt werden. Sogar der offene Kamin fungiert als Raumtrenner zwischen Wohn- und Essbereich.

Warum will niemand dieses Juwel?

Trotz seiner architektonischen Bedeutung und hochwertigen Ausstattung bleibt das Haus Sponagel schwer verkäuflich. Die Gründe dafür sind vielschichtig:

Denkmalschutz – aber wie viel? Die Basler Denkmalpflege hat das Haus als schützenswert eingestuft. Doch die genaue Definition des Schutzumfangs ist noch unklar. «Ein Gutachten beschreibt, was als erhaltenswert gilt, aber was letztlich geschützt wird, muss noch erarbeitet werden», so Halmer. Diese Unsicherheit könnte potenzielle Käufer abschrecken.

Der Preis: Drei bis vier Millionen Franken – so viel kostet dieses Architekturjuwel. Eine Summe, die nicht jeder Kunst- oder Architekturliebhaber einfach aufbringen kann. Die Plattform Architektur Basel bringt es auf den Punkt: «Es bleibt zu hoffen, dass eine architekturaffine Familie diesen Betrag aufbringen kann.»

Besondere Wohnästhetik: So avantgardistisch das Haus 1969 war, so speziell ist es auch heute. Es passt nicht in das klassische Bild eines luxuriösen Eigenheims mit opulenter Inneneinrichtung, sondern setzt auf Minimalismus, klare Linien und offene Strukturen – ein Konzept, das nicht jedem potenziellen Käufer zusagt.