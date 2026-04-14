Jetzt nimmt der Bund die Häuser der Babyboomer ins Visier

Bluenews-Leser_26 Was soll ein "Mietkauf"? Damit man im Alter wieder beneidet und rausgeekelt

wird?

Kermit82 Mieterschutz wÃ¤re auch ein Thema fÃ¼r â€žden Bundâ€œ.

robbingwood0815 Kermit82 ein viel drÃ¤ngenderes.

Friekauppau30 Das ist Privateigentum und geht den Bund nichts an.

Epidot Friekauppau30 Aha, der Trump-Fan meldet sich auch wieder mal!

Hurrlibutz Epidot Was hat jetzt Trump damit zu tun ?

Wujabom76 Wir haben unser Haus, u.a. wegen Unterbesetzung, als ich 65 wurde an eine Familie mit 2 kleinen MÃ¤dchen zu einem vernÃ¼nftigen Preis verkauft. Wir sind stolz auf unser Verhalten und leben mit dem ErlÃ¶s schon weit Ã¼ber 15 Jahre in einer anderen Region mit altersfreundlicher Infrastruktur, naturnahen BewegungsmÃ¶glichkeiten. Altersresidenz, 3 1/2 Zi-Wohnung, im Umkreis von 10 Minuten zu Fuss medizinische Betreuung, Verwaltung, usw. Was will man noch mehr.

Hurrlibutz Wujabom76 Das ist ganz ihre eigene Entscheidung. FÃ¼r Sie richtig, fÃ¼r andere nicht. Der Staat hat sich da nicht einzumischen.

Freudvoll Wohnen ist reine Privatsache, da hat der Staat gar nichts zu suchen. HÃ¤nde weg von staatlicher Einmischung, sonst werden wir rasch ZustÃ¤nde wie in der ehemaligen DDR haben!

Tanner FÃ¼r mich ist es vÃ¶llig klar, dass die Senioren im Haus bleiben, wÃ¼rde ich auch so machen.

Sie haben das ganze leben dafÃ¼r gearbeitet damit sie einen tiefen Mietzins haben.

NatÃ¼rlich ist da das glÃ¼ck der Zeit auch gewesen, heutzutage kÃ¶nnte man das nicht mehr so machen.



Wenn man sie in ein Wohnheim/ Altersheim bringt geht das Haus durch die horrenden und vÃ¶llig Ã¼bertrieben Kosten auch flÃ¶ten, schneller als man denkt.

Darum sehe ich dies jetzt nicht als LÃ¶sung.

Hier mÃ¼sste man schauen, dass etwas gemacht wird.



Spiegelbild3 Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass hier wieder erklÃ¤rt wird, warum 6 Zimmer fÃ¼r 2 Personen vÃ¶llig normal sind â€“ und gleichzeitig die Jungen einfach â€˜mehr sparenâ€™ sollen.

ChrisTheBike Spiegelbild3 Das ist ganz einfach - mit Eigentum kann ein jeder tun und lassen, was er willâ€¦mÃ¶chte man das auch, heiÃŸt das sparen und auf alles verzichten - so funktioniert die Welt ðŸ™„ðŸ™„

Schossuzu58 Spiegelbild3 Jeder kann tun und lassen worauf er/sie Lust hat, solange es nicht gegen geltendes Recht verstÃ¶sst. Das gilt auch fÃ¼r Ihr warten.

PWaldner So ein sinnloser, bÃ¼rokratischer Unsinn! "Eigenheim" ist doch nicht zuletzt fÃ¼r das Alter gedacht. Die EigentÃ¼mer haben in ihren jungen Jahren viel gearbeiten und besonders gespart; auf vieles verzichtet, damit sie fÃ¼r den Rest ihres Lebens eine vertraute, sichere Bleibe haben, die sie mÃ¶glichst ihren Kindern vererben kÃ¶nnen, die vielleicht darin aufgewachsen sind. Die politischen Fehlentwicklungen im Wohnungsbau und dem Verzicht, Einwanderungspolitik damit in Verbindung zu bringen, soll nun also auf diese "billige", bÃ¼rkratische Weise Ã¼bertÃ¼ncht werden?

Hurrlibutz Zuviele Menschen in kleinem Land. Zu wenig Bauland = zu wenig Verdienst fÃ¼r die Immomafia. Ein Eigenheim hat man sich erarbeitet als Altersvorsorge. Ich hoffe, dass Niemand mehr seinen erarbeiteten und ersparten Besitz verkauft. Denn neuer Besitz wÃ¤re in jedem Fall viel teurer .Vermieten ist auch so eine Sache. Viele mÃ¼ssten ihr eigentum zuerst auf den neuen Stand bringen und sich dann mit den Mietern und der Verwaltung herumschlagen.Ãœberall liest man wie hilfsbereit die sind um den Wert der Immobilie zu ermitteln mit gleichzeitigem Kaufangebot.

Zuviel Leute leben jetzt schon hier , und es werden immer mehr. Es reicht einfach.

Zinugrust86 Mit 70 noch an 6 Zimmern festhalten â€“ und sich dann aufregen, wenn das plÃ¶tzlich zum Thema in den Medien wird. Genau mein Geschmack. Hauptsache, das GÃ¤stezimmer bleibt leer, kÃ¶nnte ja sein, dass irgendwann noch jemand vorbeikommt. Damals hat man sich wohl grosszÃ¼gig eingerichtet â€“ heute sollen sich alle anderen zusammenquetschen.

ChrisTheBike Zinugrust86 â€¦und wenn es 9 Zimmer sind, absolut vÃ¶llig egal, denn es ist Eigentum - wir leben hier zum GlÃ¼ck nicht in der â€žDDRâ€œ

Hurrlibutz Zinugrust86 Was einem gehÃ¶rt und erarbeitet hat gehÃ¶rt einem . Ob es Sinn macht oder nicht. Alles andere wÃ¤re enteignung. Also der Kommunissmus hatten wir schon.

Sevele Zinugrust86 Das geht doch niemanden einen Scheiss an !!! Die Regierung soll endlich ihre Aufgabe machen und nicht jetzt auch noch an das private Eigentum, des Volkes gehen wollen!

Schossuzu58 Zinugrust86 Sorry, aber geht meiner Meinung nach gar nicht Ihr Kommentar. Sich selber erarbeitetes Eigentum ist nun mal immer noch sich selber erarbeitetes Eigentum. Ev. sind fast alle Ersparnisse da hinein geflossen. Kinder wurden darin gross gezogen, Entbehrungen dafÃ¼r hingenommen und dann, wenn man endlich mal den Platz und die Ruhe geniessen kann, wird man dumm angemacht so wie hier von Ihnen? Nein danke, ich gehÃ¶re zwar noch nicht zur Ã¤lteren BevÃ¶lkerungsschicht, habe auch kein Wohneigentum, weil ich das nie wollte sondern mein Erspartes lieber investiere und zwar nicht in "totes, stehendes Beton", aber ich sage dennoch stellvertretend fÃ¼r all die Betreffenden: Sie kÃ¶nnen mich mal kreuzweise!!!

Vobi Zinugrust86 Etwas Arrogant ihr Kommentar, aber . . .

Andymuller Zinugrust86 Stellen sie sich vor der Staat kommt und das ist der nÃ¤chste Schritt er wirft sie raus weil sie Platz machen mÃ¼ssen.

Zinugrust86 ChrisTheBike Lustig, wie hier immer wieder auf DDR und Â«keine EinmischungÂ» verwiesen wird. Das zeigt halt das Grundproblem: Hauptsache, sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Sonst wÃ¼rde ja noch auffallen, dass es allenfalls einer persÃ¶nlichen VerÃ¤nderung bedarf. Huiuiui, man stelle sich das nur vor!

Sevele ChrisTheBike Ich bin absolut Ihrer Meinung, absolute Frechheit !!!

Schossuzu58 Zinugrust86 Ob es im eigenen Privatleben einer persÃ¶nlichen VerÃ¤nderung bedarf entscheidet immer jeder und jede fÃ¼r sich selbst und sicherlich, ganz ganz sicherlich nicht so jemand wie Sie (ausser natÃ¼rlich wieder fÃ¼r Sie selber). Ich hasse kaum etwas mehr, als wenn andere, stets alles "besser wissende" Leute einem stÃ¤ndig sagen wollen, was besser sein soll fÃ¼r einen und was man doch unbedingt machen und Ã¤ndern muss persÃ¶nlich, bla bla bla. KÃ¼mmern Sie sich doch bitte einfach um Ihr eigenes persÃ¶nliches Leben und Ihren eigenen persÃ¶nlichen VerÃ¤nderungsbedarf.

Schossuzu58 Puuuh, was bin ich nun doppelt froh, mich bereits frÃ¼h gegen einen Haus- oder Wohnungskauf und fÃ¼r eine relativ gÃ¼nstige Mietwohnung entschieden zu haben. Ich hÃ¤tte null und keinerlei Bock darauf in 20 - 30 Jahren mir stÃ¤ndig wieder anhÃ¶ren zu mÃ¼ssen ich sei zu alt fÃ¼r meine grosse Eigentumswohnung oder -Haus und ich solle doch bitte den Jungen Platz machen. WÃ¤re ich ein alter, Single-Wohneigentumsbesitzer mit grosszÃ¼gigem Wohnraum, wÃ¼rde ich aber allen, die sowas sagen und mich rausekeln wollen wÃ¼rden klar und deutlich sagen: Ihr kÃ¶nnt mich alle mal sowas von kreuzweise!

Ayla Es ist irritierend, wie der Bund plÃ¶tzlich die HÃ¼sli der Babyboomer als Wohnraumproblem darstellt, statt die wahren Ursachen anzuschauen. Wie soll ein heutiger Rentner eine Miete von 1500 Franken oder mehr bezahlen? Viele kÃ¶nnten sich einen Umzug gar nicht leisten. Trotzdem wird so getan, als seien Ã¤ltere EigentÃ¼mer das Hindernis â€“ und nicht die massiv steigende Einwanderung und die explodierenden Mieten. Wer immer mehr Menschen ins Land holt, braucht auch mehr Wohnraum. DafÃ¼r nun jene verantwortlich zu machen. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, soll nun Platz machen, wÃ¤hrend die Politik ihre eigenen VersÃ¤umnisse verschweigt. So entsteht keine Wohnwende, sondern nur Frust und Aggression.

Neid2026 Ich finde es bedenklich, dass diejenigen, die jahrelang hart gearbeitet und sich ein Eigenheim erspart haben, jetzt fÃ¼r die horrenden Mietpreise und die Wohnungsknappheit verantwortlich sein sollen. Die Politik soll mal die unverantwortliche Zuwanderung stoppen, dann lÃ¶st sich vieles von allein.

Man kann nicht alles haben, nur Teilzeit arbeiten und meinen, Wohneigentum liege drin!

Mevunnein59 Wir haben 30 Jahre fÃ¼rs Eigenheim gearbeitet. Das Resultat davon ist, dass wir nun recht gÃ¼nstig ein Zuhause haben. In regelmÃ¤ssigem Abstand schlagen in der Politk immer wieder Neider auf, welche die Senioren vertreiben wollen. Es scheint so, dass man mit Erreichen der 65er Grenze wertlos ist und gefÃ¤lligst den Platz zu rÃ¤umen hat. Wenn immer mÃ¶glich macht da noch der Staat mit, oder man versucht, den einzuspannen. Es gibt ja genÃ¼gend akademische Statistiker, welche da mitmachen. Dass der Wohnraum in der Schweiz knapper wird, hÃ¤ngt ganz einfach mit der Migrationspolitik und dem daraus entstehenden Dichtestress zusammen. Aber man will keine unpopulÃ¤ren Entscheide und die Zuwanderung stoppen.

Mustang66 Eigenheim fÃ¼r Alte: Ja, weil erspart und erarbeitet.

Das stÃ¤ndige RumnÃ¶rgeln an Ã¤lteren Menschen, die angeblich â€žzu viel Wohnraum blockierenâ€œ, ist respektlos. Viele haben ihr Zuhause Ã¼ber Jahrzehnte aufgebaut, finanziert und gepflegt â€“ oft unter deutlich hÃ¤rteren Bedingungen als heute. Ein Haus ist kein Quadratmeterproblem, sondern Erinnerung, Sicherheit, IdentitÃ¤t. Wer sein Eigenheim erarbeitet hat, muss sich nicht rechtfertigen. WIR bleiben.

Siotheuthil40 Wir haben unsere Liegenschaft erarbeitet und nichts geschenkt bekommen, um im Alter gÃ¼nstiger wohnen zu kÃ¶nnen. Da kann der Bund so viele Studien erstellen wie er will. Wenn wir eine altersgerechte Wohnung mieten mÃ¶chten kostet uns das mindestens doppelt oder dreifach soviel.

Einstein62 Die einen Menschen arbeiten und verzichten jahrelang auf Ferien, damit die anderen Menschen sich mit deren HÃ¤user schmÃ¼cken kÃ¶nnen und wenn mÃ¶glich, noch alles kaputt machen, was die anderen sich aufgebaut haben.

Ghads no

Wie wÃ¤rs mit der Zuwanderung stoppen, anstelle immer wieder Ã¼ber mehr Leute jammern und sich Ã¼ber die engen PlatzverhÃ¤ltnisse mit unnÃ¶tigen BeitrÃ¤gen und Kommentaren austoben.

Colorless-Ratificati Bekannt hatten nach Auszug der Kinder ihr grosszÃ¼giges Eigenheim aufwÃ¤ndig und teuer umgebaut um zwei hÃ¼bsche 2-Zimmerwohnungen mit KÃ¼che und Bad bzw. Dusche an junge Menschen untervermieten zu kÃ¶nnen.

Resultierende Erfahrungen sind unbeschreiblich durch stÃ¤ndig erforderlichen Unterhalt und Ersatz beschÃ¤digter Einbauten, etc. Mieteinnahmen in keinem VerhÃ¤ltnis zu den erstmaligen und laufend erforderlichen Investitionen.

Wer sich Mieter ins Eigenheim holt sollte sich dies mehrmals vorgÃ¤ngig genau Ã¼berlegen.