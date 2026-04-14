Jetzt nimmt der Bund die Häuser der Babyboomer ins Visier

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Eigenheime sind unterbelegt Jetzt nimmt der Bund die Häuser der Babyboomer ins Visier

Sven Ziegler

14.4.2026

Laut einer Studie sind rund 300'000 Einfamilienhäuser in der Schweiz unterbelegt.
Laut einer Studie sind rund 300'000 Einfamilienhäuser in der Schweiz unterbelegt.
Imago / Keystone / Bildmontage blue News

Rund 300'000 Einfamilienhäuser in der Schweiz sind unterbelegt – meist bewohnt von älteren Menschen, die nicht ausziehen wollen. Jetzt nimmt der Bund die Hüsliquartiere der Babyboomer unter die Lupe. Eine nationale Studie soll zeigen, wie viel Wohnraum sich daraus gewinnen lässt.

Sven Ziegler

14.04.2026, 09:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bund plant eine nationale Studie zu rund 300'000 unterbelegten Einfamilienhäusern in der Schweiz – das Verdichtungspotenzial der Babyboomer-Hüsli soll bis Ende 2026 quantifiziert werden.
  • Frühere Studien von Raiffeisen und der ZKB zeigen: Wohneigentümer im Rentenalter ziehen kaum um – die Umzugsquote liegt bei nur 1,5 Prozent, ein Auszug erfolgt oft erst ab 85 Jahren.
  • Harte staatliche Eingriffe gelten als politisch chancenlos; der Bund setzt auf freiwillige Anreize wie die Umwandlung von Einfamilienhäusern in kleinere Wohneinheiten.
Mehr anzeigen

Möchtest du dein Wohneigentum verkaufen und findest keinen Käufer? Oder würdest du gerne in eine kleinere Wohnung ziehen, die aber aufgrund der Teuerung mehr kostet als deine bisherige Wohnung? Wir möchten deine Geschichte erzählen! Melde dich bei uns via WhatsApp oder Mail.

Rund 300'000 Einfamilienhäuser in der Schweiz sind unterbelegt und werden laut dem Bundesamt für Wohnungswesen von einer «zunehmend älteren Bewohnerschaft» bewohnt. Viele dieser Häuser seien «kaum für ein selbständiges Wohnen im Alter geeignet» – zu gross, zu teuer im Unterhalt, oft schlecht an den öffentlichen Verkehr angebunden. Und dennoch ziehen die meisten Besitzerinnen und Besitzer nicht aus.

Wie bereits im August 2025 durch eine Raiffeisen-Studie bekannt wurde, liegt die Umzugsquote von Wohneigentümern im Rentenalter bei gerade einmal 1,5 Prozent – und das ändert sich auch mit zunehmendem Alter kaum. Eine ZKB-Analyse zeigte Anfang 2026, dass Hausbesitzer ihr Eigentum oft erst ab 85 Jahren wirklich loslassen – häufig nicht freiwillig, sondern weil gesundheitliche Einschränkungen den Alltag erschweren.

Neue Studie soll Potenzial quantifizieren

Jetzt wird der Bund konkreter. Wie der «Blick» berichtet, plant das Bundesamt für Wohnungswesen eine nationale Studie, die das Entwicklungspotenzial von Einfamilienhausquartieren systematisch untersuchen soll. Beteiligt sind neben dem Bund auch die Kantone Bern und Baselland sowie die Gemeinden Burgdorf, Thun und Binningen. Die Ergebnisse werden bis Ende 2026 erwartet.

Viele bleiben – bis es zu spät ist. Warum so viele Senioren ihr Haus nicht loslassen

Viele bleiben – bis es zu spät istWarum so viele Senioren ihr Haus nicht loslassen

Ziel ist eine «datengetriebene Grundlage zur zukunftsgerichteten Transformation von Einfamilienhausquartieren» – mit Fokus auf demografischen Wandel, Sanierungsbedarf und Verdichtungspotenzial. In zentral gelegenen Einfamilienhausgebieten gebe es laut Bundesamt «häufig beträchtliche Baureserven».

Wenn Ältere umziehen, profitieren Familien

Dass ein Umdenken Wirkung hätte, zeigt der neue Wohnreport von Helvetia, über den blue News am Montag berichtet hat. Wenn Best Ager ihre grossen Wohnungen oder Häuser freigeben, werden diese laut Studie deutlich häufiger von Familien bezogen – der Anteil steigt von rund 12 auf 36 Prozent. Forscher Michael Hermann von Sotomo hält fest: Zusätzliche Umzüge dieser Altersgruppe leisteten «einen wichtigen Beitrag, bestehenden Wohnraum effizienter zu verteilen».

Das eigentliche Hemmnis ist dabei weniger die günstige Bestandsmiete – sondern das Wohneigentum selbst. Eigentümerinnen und Eigentümer ziehen gemäss dem Helvetia-Report über 60 Prozent seltener um als Mieterinnen und Mieter.

Freiwillig statt staatlich

Harte Eingriffe, etwa Steuern nach Wohnfläche oder Beschränkungen des Eigentums, dürften politisch chancenlos sein. Der Bund setzt daher auf freiwillige Ansätze: So fördert das Bundesamt für Wohnungswesen etwa den Verein MetamorpHouse, der Eigentümer dabei unterstützt, ihr Einfamilienhaus in mehrere kleinere Wohnungen umzuwandeln.

Die Diskussion darüber, ob Senioren «zu viel» Wohnraum beanspruchen, sorgt derweil für hitzige Debatten – wie die Reaktionen der blue News Leser zeigen. Während die einen von «purem Egoismus» sprachen, verwiesen andere auf jahrzehntelange Arbeit und Verzicht. Einig waren sich viele: Ohne mehr Angebot und bessere Wohnpolitik löst sich der Konflikt nicht.

Mietkauf: Ohne Eigenkapital zum Traumhaus, klappt das tatsächlich?

Mietkauf: Ohne Eigenkapital zum Traumhaus, klappt das tatsächlich?

Während die Preise auf dem Eigenheim-Markt durch die Decke gehen und notwendiges Eigenkapital immer mehr zum Problem wird, soll «Mietkauf» eine Alternative zum klassischen Immobilienkauf bieten. Die Vor- und Nachteile erklären wir im Video.

10.09.2021

Mehr aus der Wirtschaft

Zunhemend unsicheres Umfeld. Schweizer Immobilienmarkt in robuster Aufwärtsbewegung

Zunhemend unsicheres UmfeldSchweizer Immobilienmarkt in robuster Aufwärtsbewegung

Weniger Umsatz im 1. Quartal. Givaudan startet mit Umsatzrückgang ins Jahr

Weniger Umsatz im 1. QuartalGivaudan startet mit Umsatzrückgang ins Jahr

Hohe Wechselkurseffekte. Sika startet mit Umsatzrückgang ins Jahr 2026

Hohe WechselkurseffekteSika startet mit Umsatzrückgang ins Jahr 2026

Meistgelesen

Jetzt nimmt der Bund die Häuser der Babyboomer ins Visier
Sendeabbruch vor der Millionenfrage – Günther Jauch wird hässig
«So etwas wie der Atomknopf für den Vatikan»
Schwerer Crash auf A3 bei Zürich – Autobahn gesperrt
Vance stellte sich hinter Orbán – und kassiert nun viel Häme im Netz