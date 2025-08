Luzerner Confiserie Bachmann sperrt nach Zollhammer US-Onlineshop

«Schutzengeli fliegen nicht durch Mauern von Zollpapieren»: Die auch in den USA beliebten Pralinen werden per sofort nicht mehr über den Teich geschickt. Confiserie Bachmann

Keine Schoggi nach dem Zollhammer: Die Luzerner Confiserie Bachmann sperrt per sofort ihren Onlineshop in den USA, auch Geschäftskunden werden nicht mehr beliefert.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA wollen ab dem 7. August Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben – auch Schoggi fällt darunter.

Die Luzerner Confiserie Bachmann sperrt nun den Zugang zum US-Onlineshop.

Auch Geschäftskunden werden per sofort nicht mehr beliefert. Mehr anzeigen

In nur fünf Tagen sollen die neuen US-Zölle in Kraft treten, die Confiserie Bachmann zieht bereits die Notbremse. Wie «20 Minuten» berichtet, stellt das traditionsreiche Luzerner Unternehmen ihren Versand in die USA ein. Demnach wird der Zugang zum US-Onlineshop per sofort gesperrt, auch Geschäftskunden werden nicht mehr beliefert.

Geschäftsführer Raphael Bachmann sagt zu «20 Minuten»: «Genuss kennt normalerweise keine Grenzen. Aber unsere Schutzengeli fliegen nicht durch Mauern von Zollpapieren.» Der Zoll sei ein wirtschaftlicher Schlag für das Familienunternehmen mit 130-jähriger Geschichte.

Die US-Regierung will künftig Einfuhrzölle von 39 Prozent auf Importe von Schweizer Waren erheben – darunter fällt auch Schokolade. In Kraft treten sollen die neuen Zölle am 7. August.