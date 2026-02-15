  1. Privatkunden
EU-Subventionen für Schweizer Landwirte Badischer Bauernverband schreibt Brandbrief wegen «Schnäppli-Bauern»

Oliver Kohlmaier

15.2.2026

Innerhalb eines zehn Kilometer breiten Streifens dürfen Schweizer (und deutsche) Landwirte Ackerland bewirtschaften und zollfrei ausführen. 
Innerhalb eines zehn Kilometer breiten Streifens dürfen Schweizer (und deutsche) Landwirte Ackerland bewirtschaften und zollfrei ausführen. 
IMAGO/dieBildmanufaktur

Ennet der Grenze betreiben Schweizer Bauern auf immer mehr Fläche Landwirtschaft – und kassieren EU-Subventionen. Die Produkte verkaufen sie jedoch zollfrei in der Schweiz. Nun schlägt der badische Bauernverband Alarm.

Redaktion blue News

15.02.2026, 19:04

15.02.2026, 19:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Streit um Schweizer «Schnäppli-Bauern» ist neu aufgeflammt.
  • Vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg wendet sich der Badische Bauernverband in einem offenen Brief an die Politik und fordert Massnahmen.
  • Hintergrund ist ein Abkommen aus dem Jahr 1958.
  • Landwirte dürfen innerhalb eines zehn Kilometer breiten Streifens Land bewirtschaften und Produkte zollfrei ausführen.
Mehr anzeigen

Schweizer Bauern profitieren im deutschen Grenzgebiet von einer alten Regelung: Sie dürfen dort Flächen bewirtschaften und die Produkte zollfrei in die Schweiz ausführen. Doch für den Anbau kassieren sie obendrein EU-Subventionen. Das sorgt seit Jahren für Ärger im badischen Grenzgebiet. 

Vor den Wahlen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg flammt der Streit jetzt erneut auf. Landwirte wenden sich an die Politik und fordern Massnahmen. So prangert der Badische Bauernverband in einem offenen Brief die «Schweizer Landnahme» an und spricht von einer Ungleichbehandlung deutscher Landwirte im Hochrheingebiet.

«Es kann nicht sein, dass Schweizer Betriebe von Zollfreiheit profitieren und zugleich EU‑Beihilfen erhalten, ohne denselben Kontrollen zu unterliegen wie deutsche Höfe», heisst es in dem Brief. Werde europäisches Geld ausgezahlt, müssten auch europäische Regeln gelten. 

Die EU würde die «Schnäppli-Bauern» doppelt subventionieren, heisst es weiter – und dafür in Schweizer Medien ausgelacht: «Die EU wird quasi als Lachnummer dargestellt, die den ohnehin schon hoch-subventionierten EU-Gegnern in der Schweizer Landwirtschaft auch noch das Geld hinterherwirft».

Ärger ennet der Grenze. Schweizer Bauern kaufen Deutschen das Ackerland weg

Ärger ennet der GrenzeSchweizer Bauern kaufen Deutschen das Ackerland weg

Für Deutsche gelten gleiche Rechte – doch es lohnt sich nicht

Worum geht es genau? Das deutsch-schweizerische Abkommen geht auf das Jahr 1958 zurück. Es erlaubt Schweizer Landwirten, innerhalb eines zehn Kilometer breiten Streifens Ackerland zu bewirtschaften und zollfrei auszuführen. Deutschen Landwirten stehen die gleichen Rechte zu. Doch nur die Bauern aus der Schweiz profitieren davon.

Für Badenser Bauern lohnt sich das Abkommen hingegen nicht. Sie müssten dafür auf Schweizer Seite mehr Geld für Kauf oder Pacht bezahlen, ihre Produkte dann aber in Deutschland verkaufen, wo die Preise für Agrarprodukte weitaus niedriger sind als in der Schweiz.

Der «Südkurier» schreibt indessen, die EU-Subventionen würden von den Schweizer Bauern als «Schoklädle» bezeichnet. Dabei würden die Landwirte aufgrund des Abkommens ohnehin bereits hohe Gewinne einfahren. Im Grenzgebiet werden demnach inzwischen fast 6000 Hektar Land von Schweizer Bauern bewirtschaftet.

Mehr zum Thema

Aus Mangel wird Überschuss. Rekord-Kartoffelernte stellt die Branche vor neue Probleme

Aus Mangel wird ÜberschussRekord-Kartoffelernte stellt die Branche vor neue Probleme

Politikerin kämpft jetzt für Transparenz. Bauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab

Politikerin kämpft jetzt für TransparenzBauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab

Bauernpräsident warnt. Schweizer Bauern arbeiten am Limit – sind Betriebe in Gefahr?

Bauernpräsident warntSchweizer Bauern arbeiten am Limit – sind Betriebe in Gefahr?

