  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Gravierende Verstösse» gemeldet Schweizer Bäcker muss wegen Hygiene-Mängeln ins Gefängnis

Sven Ziegler

13.3.2026

Der Mann muss jetzt ins Gefängnis. (Symbolbild)
Der Mann muss jetzt ins Gefängnis. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein Bäcker aus dem Kanton Waadt muss wegen gravierender Hygienemängel für 100 Tage ins Gefängnis. In seiner Backstube fanden Inspektoren unter anderem Kakerlaken, Insekten und verdorbene Lebensmittel.

Sven Ziegler

13.03.2026, 12:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Bäcker aus dem Kanton Waadt wurde wegen massiver Hygieneverstösse zu 100 Tagen Gefängnis verurteilt.
  • Kontrollen fanden unter anderem Kakerlaken, fliegende Insekten und zahlreiche verdorbene Lebensmittel.
  • Der Mann war bereits mehrfach wegen ähnlicher Verstösse verurteilt worden.
Mehr anzeigen

Ein Bäcker aus dem Kanton Waadt muss wegen gravierender Verstösse gegen das Lebensmittelrecht für 100 Tage ins Gefängnis. Das berichtet die Zeitung «24 heures».

Bei unangekündigten Kontrollen Ende 2025 stellten Lebensmittelinspektoren in seiner Backstube massive Hygienemängel fest. In der Strafverfügung des Staatsanwalts werden die Zustände im Labor als «global katastrophal» beschrieben.

Die Liste der Beanstandungen ist lang. Inspektoren fanden unter anderem verdorbene Lebensmittel, abgelaufene Produkte sowie mangelhaft geschützte Nahrungsmittel. Auch grundlegende Hygienevorschriften wurden laut Bericht nicht eingehalten. So fehlten etwa geeignete Einrichtungen zum Händewaschen oder zur Reinigung.

Besonders problematisch war zudem der Befall mit Schädlingen. In der Backstube entdeckten die Kontrolleure Kakerlaken und fliegende Insekten.

Bäcker ist ein Wiederholungstäter

Der Bäcker war den Behörden bereits bekannt. Laut Bericht war er mehrfach wegen ähnlicher Verstösse verurteilt worden. Trotz früherer Sanktionen änderte sich an den Zuständen in seinem Betrieb offenbar wenig.

Erhebliche Hygienemängel. Aargauer Lebensmittelladen fällt gleich drei Mal durch Kontrolle

Erhebliche HygienemängelAargauer Lebensmittelladen fällt gleich drei Mal durch Kontrolle

Bei einer früheren Verurteilung musste er bereits eine Geldstrafe von 2700 Franken sowie eine Busse von 400 Franken bezahlen.

Zusätzlich hatte das kantonale Konsumentenamt mehrfach angeordnet, dass der Mann seine Produktionsräume nicht mehr nutzen darf. Dennoch setzte er seine Tätigkeit fort.

Gefängnis statt Geldstrafe

Angesichts der wiederholten Verstösse verhängte die Staatsanwaltschaft diesmal eine unbedingte Freiheitsstrafe von 100 Tagen. Zusätzlich muss der Mann eine Busse von 1000 Franken bezahlen.

Der Name der Bäckerei wird nicht veröffentlicht. Laut der Zeitung gilt in solchen Fällen der Grundsatz der Verhältnismässigkeit und des Persönlichkeitsschutzes, insbesondere wenn es sich um kleinere Unternehmen handelt.

Mit Mehl und Herz in der Backstube

Mit Mehl und Herz in der Backstube

In der Bäckerei der Stiftung Züriwerk in Wallisellen kommen für einen guten Zweck Mitarbeitende mit Beeinträchtigungen mit einem Team eines Unternehmens zusammen.

19.11.2025

Mehr aus der Wirtschaft

Pharma. Sandoz will rund 100 Jobs am Standort Kundl in Österreich streichen

PharmaSandoz will rund 100 Jobs am Standort Kundl in Österreich streichen

Energie. Moskau zufrieden nach US-Lockerungen bei Ölsanktionen

EnergieMoskau zufrieden nach US-Lockerungen bei Ölsanktionen

Bauindustrie. Hilti 2025 mit Gewinnrückgang – Starker Franken belastet

BauindustrieHilti 2025 mit Gewinnrückgang – Starker Franken belastet

Meistgelesen

«Am Dienstag wird das Regime fallen», sagt Maybrit Illners Experte
Odermatt rast in Courcheval aufs Podest und gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup
Trump tobt über «gestörte Drecksäcke» und schreibt: «Es ist mir eine Ehre, zu töten»
Bund will Volk ans Portemonnaie – viele Senioren betroffen
«Susanne Wille rekrutiert schlimmer als jeder Mann»