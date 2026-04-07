Die Bäckereien tun sich zunehmend schwer. Jan Woitas/dpa

Die Bäckerei Konditorei Frei aus Nussbaumen AG schliesst per Ende Juni drei Filialen in Baden und Turgi. Steigende Kosten und der Fachkräftemangel machen mehrere Standorte unrentabel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bäckerei Konditorei Frei schliesst per 30. Juni drei Filialen in Baden und Turgi – wegen steigendem Kostendruck und Fachkräftemangel.

Das Familienunternehmen aus Nussbaumen beschäftigt rund 130 Mitarbeitende, die wenn möglich intern weiterbeschäftigt werden sollen. Mehr anzeigen

Die Bäckerei Konditorei Frei, mit vierzehn Geschäften einer der grössten Bäckereibetriebe im Aargau, schliesst per 30. Juni 2026 drei Filialen in der Region Baden. Betroffen sind die zwei Standorte im Quartier Turgi – an der Bahnhofstrasse und im Ortsteil Wil – sowie die Filiale im Badener Kappelerhof, die seit 1977 in Betrieb ist.

«Diese Filialen konnten trotz anhaltender Bemühungen nicht mehr rentabel geführt werden», teilt das Familienunternehmen mit, wie das «Badener Tagblatt» schreibt. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung hätten den Entscheid nach einer umfassenden Analyse getroffen.

Fachkräftemangel trifft die ganze Branche

Die Bäckerei, die in zweiter Generation von Hansjörg und Dominik Frei geführt wird und rund 130 Mitarbeitende beschäftigt, kämpft wie viele Handwerksbetriebe mit dem Fachkräftemangel. «Besonders in der Produktion ist es zunehmend schwierig, qualifizierte Mitarbeitende zu finden», heisst es in der Mitteilung, die der Zeitung vorliegt.

Parallel zu den Schliessungen richtet das Unternehmen sein Sortiment neu aus: weg von der Breite, hin zu den gefragtesten Produkten. Starke Filialen an gut frequentierten Lagen sollen weiter ausgebaut werden.

Wo immer möglich sollen betroffene Angestellte intern weiterbeschäftigt werden. Entlassungen, so teilen die Betreiber mit, sollen möglichst vermieden werden.