Fast jede Woche verschwindet in der Schweiz eine Bäckerei. Laut SRF sind in den letzten 25 Jahren rund 1300 Betriebe geschlossen worden – nicht zuletzt wegen günstiger Konkurrenz aus dem Ausland.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz hat sich die Zahl der Bäckereien seit 2000 mehr als halbiert.

Gründe sind finanzielle Probleme, fehlende Nachfolger und starke Konkurrenz durch Aufbackware.

Pro Jahr schliessen rund 50 Bäckereien, die Talfahrt geht weiter. Mehr anzeigen

Die Schliessung der Limmatbeck AG mit sechs Filialen in Zürich und Aargau kam überraschend: Von einem Tag auf den anderen verloren 55 Mitarbeitende ihre Stelle, in den sozialen Medien war von einer «Epoche, die zu Ende geht» die Rede. Doch der Konkurs ist kein Einzelfall, sondern Teil einer grösseren Entwicklung, wie SRF berichtet.

Nach Angaben des Branchenverbands Schweizer Bäcker-Confiseure (SBC) existierten im Jahr 2000 noch über 2500 klassische Bäckereien in der Schweiz. Heute sind es etwas mehr als 1200 – weniger als die Hälfte. Statistisch verschwindet damit fast jede Woche eine Bäckerei.

Tradition unter Druck

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Laut Claudia Vernocchi, Vizedirektorin des SBC, spielen neben finanziellen Engpässen auch Standortprobleme und fehlende Nachfolger in Familienbetrieben eine Rolle. «Man darf aber nicht vergessen, dass es auch sehr erfolgreiche Betriebe gibt», betont sie gegenüber SRF.

Doch die Konkurrenz ist hart. Supermärkte, Tankstellenshops und Discounter setzen immer stärker auf Aufbackware aus importierten Fertigteigen. Im vergangenen Jahr wurden über 161’000 Tonnen solcher Produkte in die Schweiz eingeführt – ein Anstieg von 50 Prozent innert zehn Jahren. «Die Importe von Fertigteigen sind ein Problem, weil sie eine Konkurrenz zu den handgefertigten Produkten in unseren Betrieben sind», sagt Vernocchi.

Seit diesem Jahr gilt eine neue Deklarationspflicht: Backwaren müssen klarer angeschrieben sein, damit die Kundschaft deren Herkunft erkennen kann. Die Branche hofft, dass dies das Bewusstsein für lokale Produkte stärkt – und vielleicht auch die eine oder andere Bäckerei retten hilft.