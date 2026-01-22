E-Steuerauszug oft teuerBank-Steuerauszug kostet zwischen null und mehreren hundert Franken
SDA
22.1.2026 - 07:02
Ein Steuerauszug – besonders als digitaler E-Steuerauszug – erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung deutlich, weil Konten und Wertschriften automatisch übernommen werden. Oft kostet er aber.
Keystone-SDA
22.01.2026, 07:02
SDA
Ein Steuerauszug der Bank erleichtert das alljährliche Ausfüllen der Steuererklärung stark. Gar noch einfacher geht es mit einem E-Steuerauszug. Für die Bankkundinnen und Bankkunden liegen die Kosten für die Dienstleistung zwischen gratis und mehreren 100 Franken, wie eine Zusammenstellung des Vergleichsdiensts Moneyland.ch zeigt.
Dank dem Steuerauszug entfällt für die Steuerpflichtigen das Zusammensuchen und der Übertrag sämtlicher Konten und Wertschriften in die Steuererklärung, erläutert Moneyland.ch in einem am Donnerstag aktualisierten Online-Artikel. Pro Bank sind nur noch wenige Werte einzufüllen. Der E-Steuerausweis als die digitale Version trägt gar alle Informationen an die richtige Stelle der elektronischen Steuererklärung ein.
Dabei enthält der E-Steuerauszug nicht nur die Informationen zum Kontosaldo und zum Wert des Wertschriftendepots per Ende des Steuerjahres. Er führt auch sämtliche Zinsen- oder Dividendenerträge auf sowie Käufe und Verkäufe von Wertschriften im Jahresverlauf. Des Weiteren enthält er oft die Angaben über Hypothekar- oder Privatschulden sowie über bezahlte Schuldzinsen.
Bedingungen variieren
Akzeptiert werden solche Steuerauszüge mittlerweile von den Steuerämtern in allen Kantonen der Schweiz. Sie werden von immer zahlreicheren – wenn auch noch nicht allen – Banken angeboten. Dabei können die Bedingungen variieren: Bieten einige den Steuerauszug standardmässig kostenlos an, so können bei anderen Instituten unter Umständen Kosten anfallen.
Zu den Instituten mit standardmässig kostenlosen Steuerauszug für alle ihre Kunden gehören laut der Moneyland-Auswertung unter anderen die Kantonalbanken von Aargau, Luzern oder Schwyz aber auch die Bank Valiant.
Mit Beratungsmandat gratis
Bei den meisten Finanzinstituten ist das Angebot aber an den Bezug bestimmter Bankprodukte gebunden. So etwa bei den Raiffeisen-Banken: Hier sind ein Vermögensverwaltungs- oder Beratungsmandat Voraussetzungen für einen kostenlosen Steuerauszug. Ohne Mandat wird ein Steuerauszug dagegen laut Empfehlung der Raiffeisen-Zentrale mit 86.50 Franken berechnet.
Auch bei der ZKB oder bei der Grossbank UBS ist die Lieferung eines Steuerauszugs an den Bezug von bestimmten Beratungs- respektive Vermögensverwaltungsprodukten gebunden. Ohne solche kann das Dokument unter Umständen kostspielig werden: Bei der UBS kann ein Steuerauszug je nach Anzahl Positionen von 100 bis zu 250 Franken kosten, bei der ZKB sind es gar bis zu 300 Franken.
Online-Plattformen
Berappen müssen den Steuerauszug zudem Kundinnen und Kunden von Online-Handelsplattformen: Swissquote etwa verrechnet eine Pauschale von 91.90 Franken. Bei Trade Direct werden die Kosten pro Position (10.85 Franken) berechnet, wobei ein Minimalbetrag (43.25) fällig wird.
Postfinance bietet Kundinnen und Kunden den E-Steuerauszug prinzipiell kostenlos an, mit einer Ausnahme: Wer das Postfinance E-Trading nutzt, muss eine Pauschalgebühr von 97.30 Franken berappen.
Bei der Post-Tochter hält man die Gebühr für gerechtfertigt: Die Datenbeschaffung, Ermittlung der Steuerwerte und Erstellung der E-Steuerauszüge sei «bei einem Produkteumfang von über 2 Millionen möglichen Titeln» mit Aufwand verbunden, heisst es auf Anfrage.
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
Machtkampf um die Fed: Notenbankchef Powell stellt sich gegen Trump
Washington, 12.01.2026: Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank eskaliert. Jerome Powell weist strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve zurück.
Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben, so der Vorwurf.
Der Fed-Chef sieht darin allerdings nur einen Vorwand:
O-Ton Jerome Powell, Chef der US-Notenbank
«Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann – oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird.»
Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren wirft Trump eine «korrupte Übernahme» der Zentralbank vor. Warum Trumps Justizministerium ausgerechnet jetzt gegen Powell vorgeht, ist unklar. Dessen Amtszeit endet ohnehin im Mai. Trump will noch im Januar seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge auf dem Chefposten der Federal Reserve bekanntgeben.
12.01.2026
Ifo-Präsident fordert «Frühling der Reformen»
STORY: Das Münchener Ifo-Institut hat seine Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft herabgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt werde im kommenden Jahr um 0,8 Prozent und 2027 um 1,1 Prozent wachsen, sagten die Münchner Forscher am Donnerstag voraus. Im September waren sie noch von 1,3 und 1,6 Prozent ausgegangen. Die deutsche Wirtschaft passe sich dem Strukturwandel nur langsam und kostspielig an, hiess es zur Begründung. Zusätzlich würden Unternehmen und Neugründungen durch bürokratische Hürden und eine veraltete Infrastruktur behindert. Auch die US-Handelspolitik belastet die deutsche Exportwirtschaft demnach weiter spürbar. Die geplanten staatlichen Investitionen aus den Sondervermögen Infrastruktur und Verteidigung sowie weitere Entlastungen für Unternehmen und Verbraucher wirken dem Ifo-Institut zufolge nur verzögert. Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert von der Bundesregierung nun einen «Frühling der Reformen». O-Ton Clemens Fuest, Ifo-Präsident: «Ja, der Herbst der Reform hat leider in die falsche Richtung gesteuert. Was gemeint war, das waren ja Reformen, die das Wachstum stärken. Was wir bekommen haben, das sind überwiegend Reformen, die das Wachstum schwächen, zum Beispiel die Rentenreform, die einfach nur bedeutet, dass wir künftig höhere Steuern werden zahlen müssen. Das ist nicht der richtige Weg. Also, wir brauchen jetzt einen Frühling der Reformen, die in die richtige Richtung steuern.» Ansetzen sollte die Regierung bei Arbeitsmarkt, Investitionen und Bildung, so Fuest. Überflüssige Regulierung und Berichtspflichten müssten abgebaut werden. Helfen könne auch ein flexibleres Arbeitsmarktrecht. Für hochqualifizierte Arbeitskräfte sei ein weniger rigider Kündigungsschutz notwendig, damit neue Unternehmen auch mal Dinge ausprobieren und Leute einstellen könnten.
11.12.2025
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Machtkampf um die Fed: Notenbankchef Powell stellt sich gegen Trump