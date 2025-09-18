  1. Privatkunden
Kakao-Konzern lässt forschen Bald essen wir Labor-Schoggi aus Sonnenblumen

SDA

18.9.2025 - 06:58

Barry Callebaut ist der grössten Schokolade-Hersteller der Welt. Der Klimawandel treibt den Kakaopreis in die Höhe und setzt den Produzenten unter Druck.
KEYSTONE

Der weltgrösste Schokoladenhersteller Barry Callebaut arbeitet an Ersatzstoffen für Kakao, um die Abhängigkeit vom teuren Rohstoff zu verringern. Die Basis sollen Sonnenblumen-Kerne sein.

Keystone-SDA

18.09.2025, 06:58

18.09.2025, 07:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Um sich unabhängiger vom Kakaomarkt zu machen, setzt Barry Callebaut verstärkt auf eigene Schokoladenlösungen mit Kakaopulver sowie auf alternative Produktionsmethoden wie biotechnologisch erzeugten Kakao.
  • Der Preisanstieg bei Kakao infolge klimabedingt schlechter Ernten in Westafrika zwingt Hersteller wie Barry Callebaut zu Preiserhöhungen von bis zu 63 Prozent.
  • Trotz höherer Preise bleibt die Nachfrage nach Schokolade stabil, was laut CEO Feld auf eine lange Zeit zu niedrige Preisgestaltung zurückzuführen ist.
Mehr anzeigen

Auch Kakao könne bereits künstlich in Bioreaktoren erzeugt werden, sagte der 60-jährige Manager der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Donnerstag. «Solche Alternativen werden die Kakaobohne nicht ersetzen. Aber sie werden längerfristig einen erheblichen Teil des Marktes ausmachen», erklärte Feld.

Der Konzern kooperiert laut dem CEO mit Start-ups, die mithilfe von Präzisionsfermentation aus Sonnenblumenkernen Schokoladengeschmack herstellen.

Der Hintergrund ist der drastische Preisanstieg bei Kakaobohnen. Feld betonte, die Preise hätten im laufenden Geschäftsjahr um 63 Prozent angehoben werden müssen, allerdings sei das Absatzvolumen bei Barry Callebaut nur um 6,3 Prozent zurückgegangen.

Klimawandel treibt Preis in die Höhe

Feld erinnerte daran, dass Schokolade in den vergangenen Jahrzehnten «viel zu billig verkauft worden» sei, und dass es richtig sei, für das «hochwertige Naturprodukt» mehr zu bezahlen. Trotz höherer Preise blieb die Nachfrage der Konsumenten weitgehend stabil. Viele gönnten sich «erst recht das kleine Stück Schokolade», so Feld.

Die Preisschübe haben ihre Ursachen vor allem in klimabedingt schlechten Ernten in Westafrika. Laut Feld führte der Klimawandel dazu, dass Regen nicht mehr gleichmässig falle, sondern in heftigen Schüben komme, während zugleich längere Trockenperioden die Plantagen belasteten. Hinzu komme ein überalterter Baumbestand, weil Regierungen vor Jahren neue Anpflanzungen verboten hätten.

Um unabhängiger vom Kakao zu werden, passt Barry Callebaut auch sein Geschäftsmodell an. Der Konzern will künftig mehr Kakaopulver in eigene Schokoladenlösungen einbinden, etwa in Compound-Produkte mit zusätzlichen Fetten oder Früchten. «Derzeit verkaufen wir mehr als 80 Prozent unseres Kakaopulvers an Dritte. Künftig wollen wir es stärker in unsere eigenen Schokoladenlösungen lenken, wo wir viel mehr Wertschöpfung haben.»

Foodnerds: Schoggi-Kunst aus dem Wallis

Foodnerds: Schoggi-Kunst aus dem Wallis

Farbenfroh und zum Dahinschmelzen - David Pasquiet hat sich mit seinen Schoko-Kreationen im Wallis ein kleines Imperium aufgebaut. Erfahren Sie mehr über das Geheimnis des gelernten Kochs in «Foodnerds».

02.04.2021

