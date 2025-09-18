Kakao-Konzern lässt forschenBald essen wir Labor-Schoggi aus Sonnenblumen
SDA
18.9.2025 - 06:58
Der weltgrösste Schokoladenhersteller Barry Callebaut arbeitet an Ersatzstoffen für Kakao, um die Abhängigkeit vom teuren Rohstoff zu verringern. Die Basis sollen Sonnenblumen-Kerne sein.
Keystone-SDA
18.09.2025, 06:58
18.09.2025, 07:44
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Um sich unabhängiger vom Kakaomarkt zu machen, setzt Barry Callebaut verstärkt auf eigene Schokoladenlösungen mit Kakaopulver sowie auf alternative Produktionsmethoden wie biotechnologisch erzeugten Kakao.
Der Preisanstieg bei Kakao infolge klimabedingt schlechter Ernten in Westafrika zwingt Hersteller wie Barry Callebaut zu Preiserhöhungen von bis zu 63 Prozent.
Trotz höherer Preise bleibt die Nachfrage nach Schokolade stabil, was laut CEO Feld auf eine lange Zeit zu niedrige Preisgestaltung zurückzuführen ist.
Auch Kakao könne bereits künstlich in Bioreaktoren erzeugt werden, sagte der 60-jährige Manager der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Donnerstag. «Solche Alternativen werden die Kakaobohne nicht ersetzen. Aber sie werden längerfristig einen erheblichen Teil des Marktes ausmachen», erklärte Feld.
Der Konzern kooperiert laut dem CEO mit Start-ups, die mithilfe von Präzisionsfermentation aus Sonnenblumenkernen Schokoladengeschmack herstellen.
Der Hintergrund ist der drastische Preisanstieg bei Kakaobohnen. Feld betonte, die Preise hätten im laufenden Geschäftsjahr um 63 Prozent angehoben werden müssen, allerdings sei das Absatzvolumen bei Barry Callebaut nur um 6,3 Prozent zurückgegangen.
Klimawandel treibt Preis in die Höhe
Feld erinnerte daran, dass Schokolade in den vergangenen Jahrzehnten «viel zu billig verkauft worden» sei, und dass es richtig sei, für das «hochwertige Naturprodukt» mehr zu bezahlen. Trotz höherer Preise blieb die Nachfrage der Konsumenten weitgehend stabil. Viele gönnten sich «erst recht das kleine Stück Schokolade», so Feld.
Die Preisschübe haben ihre Ursachen vor allem in klimabedingt schlechten Ernten in Westafrika. Laut Feld führte der Klimawandel dazu, dass Regen nicht mehr gleichmässig falle, sondern in heftigen Schüben komme, während zugleich längere Trockenperioden die Plantagen belasteten. Hinzu komme ein überalterter Baumbestand, weil Regierungen vor Jahren neue Anpflanzungen verboten hätten.
Um unabhängiger vom Kakao zu werden, passt Barry Callebaut auch sein Geschäftsmodell an. Der Konzern will künftig mehr Kakaopulver in eigene Schokoladenlösungen einbinden, etwa in Compound-Produkte mit zusätzlichen Fetten oder Früchten. «Derzeit verkaufen wir mehr als 80 Prozent unseres Kakaopulvers an Dritte. Künftig wollen wir es stärker in unsere eigenen Schokoladenlösungen lenken, wo wir viel mehr Wertschöpfung haben.»
Mehr Videos aus dem Ressort
Foodnerds: Schoggi-Kunst aus dem Wallis
Farbenfroh und zum Dahinschmelzen - David Pasquiet hat sich mit seinen Schoko-Kreationen im Wallis ein kleines Imperium aufgebaut. Erfahren Sie mehr über das Geheimnis des gelernten Kochs in «Foodnerds».
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik: Dem US-Präsidenten gefallen die Arbeitsmarktzahlen nicht. Also entlässt er die Chefin der zuständigen Behörde.
05.09.2025
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
STORY: Die Konjunkturschwäche treibt die deutsche Arbeitslosenzahl erstmals seit über zehn Jahren über die Drei-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte im August um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Eine Drei vor dem Komma in dieser Statistik hatte es zuletzt im Februar 2015 mit damals 3,017 Millionen Arbeitslosen gegeben. Andrea Nahles, BA-Chefin «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben. Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. Die Unternehmen sind weiter zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt leicht zu. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeit setzt sich der leichte Rückgang der vergangenen Monate fort. Der Arbeitsmarkt ist also nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gibt allerdings auch erste, wenn auch zarte Anzeichen einer Stabilisierung.» Als positive Überraschung erwies sich, dass die Zahl der Arbeitslosen um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt im August um 9.000 niedriger ausfiel als im Juli. Analysten hatten hier ein Plus von 10.000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August allerdings um 153.000. Im September dürfte die übliche Herbstbelebung einsetzen und für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit sorgen, sagte Nahles. «Ob die Arbeitslosigkeit allerdings langfristig unterhalb der drei Millionen bleibt ab nächstem Monat, das ist davon abhängig, wie sich die Konjunktur in den nächsten Monaten entwickelt. Es kann durchaus sein, dass wir die Marke von drei Millionen im Winter dann nochmal überschreiten werden.» Insbesondere die Industrie steckt in der Krise. Die Firmen ächzen unter hohen Energiekosten, zugleich macht dem Aussenhandel die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu schaffen.
29.08.2025
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen
Frankfurt/Washington, 26.08.2025: Donald Trump greift in Personalpolitik der US-Notenbank ein: Der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und der Fed sorgt an den Finanzmärkten für Turbulenzen.
Investoren bangen um die Unabhängigkeit der Zentralbank rund um Präsident Jerome Powell, die Trump seit Monaten attackiert. Nach Trumps Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen, geben die Aktienmärkte am Dienstag nach, während Investoren sichere Häfen wie Gold suchen.
Seit Monaten fordert Trump von Fed-Präsident Jerome Powell sinkende Leitzinsen – bisher vergeblich. Als Reaktion auf die verwehrten Zinssenkungen forderte er wiederholt den Rücktritt von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Ob ein US-Präsident den Chef der Fed überhaupt absetzen kann, ist juristisch allerdings nicht abschliessend geklärt.
27.08.2025
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen