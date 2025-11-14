  1. Privatkunden
Baustellen stehen still Bauarbeiter protestieren in Zürich für bessere Arbeitsbedingungen

SDA

14.11.2025 - 11:27

Bauarbeiter protestierten am Freitag in Zürich.
Bauarbeiter protestierten am Freitag in Zürich.
Keystone

Mit einem Protest in Zürich setzen Bauarbeiter aus der ganzen Schweiz ein Zeichen für Verbesserungen im Gesamtarbeitsvertrag.

Keystone-SDA

14.11.2025, 11:27

14.11.2025, 11:39

Der Protest der Bauarbeiter geht weiter: Hunderte Bauarbeiter haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt, um in Zürich gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Die meisten Baustellen in der Stadt Zürich standen am Freitag still, wie Unia- und Syna-Vertreter an einem Point de Presse auf dem Kanzleiareal sagten. Es reisten aber auch Arbeiter aus der Zentral- und Ostschweiz sowie Graubünden an.

Nach einer Protestversammlung stand eine bewilligte Demo zum Hauptsitz des Schweizerischen Baumeisterverbands auf dem Programm.

Der Schweiz droht heisser Herbst. Erster Streik schon nächste Woche – Bauarbeiter-Streit vor Eskalation

Der Schweiz droht heisser HerbstErster Streik schon nächste Woche – Bauarbeiter-Streit vor Eskalation

Bauarbeiter aus der ganzen Schweiz machen sich seit Wochen mit Protesten für Verbesserungen im neuen Gesamtarbeitsvertrag stark. Sie fordern unter anderem familienfreundliche Arbeitszeiten, eine bezahlte Znüni-Pause und die Abschaffung der unbezahlten Reisezeit.

Noch gibt es keine Einigung. Kommt bis Jahresende keine Lösung zustande, droht 2026 erstmals seit über einem Jahrzehnt ein vertragsloser Zustand.

