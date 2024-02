Frauen in Chefetagen – Teil 3/4 // «Gleichberechtigung ist wichtig – auf beiden Seiten»

Evelyn Mauch ist unter anderem Mitgründerin des Vereins «Women for the Board». Dabei motiviert sie andere Frauen, Mandate anzunehmen. Wie sie mehr weibliche Führungskräfte in die Unternehmen bringen will, erfährst du im Video.

25.01.2024