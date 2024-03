Béatrice ist für mich eine Quelle der Inspiration, weil sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen als VR weitergibt und zeigt, wie Frauen im Top-Management navigieren können. Sie zeigt, dass der Weg zu mehr Geschlechterdiversität in den Führungsetagen herausfordernd, aber machbar ist. Der Diskurs über die Gleichstellung der Geschlechter in der Schweizer Wirtschaft erhält dadurch eine bereichernde Perspektive. Das Engagement und die Strategien von Beatrice könnten junge Frauen motivieren, sich für Führungspositionen zu bewerben und die dafür notwendigen Schritte zu unternehmen. Dieser Beitrag ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass Veränderungen möglich sind, wenn Erfahrungen geteilt und Gleichstellungsbemühungen ernst genommen werden. Merci blue News, ich würde mich freuen, in Zukunft mehr zu diesem Thema zu lesen.

Josefreuth54

Ja, Sie hat recht! - Aber es gibt genau so viele Frauen wie auch Männer die sich gerne überschätzen. Es ist auch unlogisch, dass sich die beiden Geschlechter sich seit je her immer wieder bekämpfen müssen und sich mit Vorurteilen auseinander setzten. Die Menschheit scheint zu egoistisch zu sein, als dass sie zusammen in frieden leben könnte. Wenn sich schon Frau und Mann nicht wirklich harmonisch auf Zeit ertragen. Was sind wir doch für seltsame Geschöpfe die es einfach nicht schaffen in frieden zu leben und sich immer wieder auf das neue einlassen seine Mitmenschen zu plagen.