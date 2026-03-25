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Zürcher Sportmarke baut um On-Gründer übernehmen als Co-CEOs

SDA

25.3.2026 - 10:08

Bei der Schweizer Sportmarke On tut sich was. Die beiden Gründer David Allemann und Caspar Coppetti über nehmen als Co-CEOs.
Bei der Schweizer Sportmarke On tut sich was. Die beiden Gründer David Allemann und Caspar Coppetti über nehmen als Co-CEOs.
sda

Der Schweizer Sportartikelhersteller On ordnet seine Führung neu: Die beiden Mitgründer übernehmen künftig als Co-CEOs die operative Leitung – und bleiben gleichzeitig Verwaltungsratspräsidenten.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

25.03.2026, 10:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • On stellt die Führung um: Die Mitgründer David Allemann und Caspar Coppetti werden ab Mai 2026 Co-CEOs und bleiben zugleich Verwaltungsratspräsidenten.
  • Der bisherige CEO Martin Hoffmann tritt nach 13 Jahren zurück, bleibt dem Unternehmen aber bis 2027 beratend erhalten.
  • Trotz Rekordumsatz 2025 soll die neue Struktur das Wachstum weiter antreiben, wird jedoch wegen der Doppelrolle aus Governance-Sicht kritisch gesehen.
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Der Sportartikelhersteller On stellt seine Führung neu auf: Die beiden Mitgründer David Allemann und Caspar Coppetti übernehmen per 1. Mai 2026 gemeinsam die Rolle als Co-CEOs. Gleichzeitig teilen sie sich weiterhin das Präsidium des Verwaltungsrats. Der bisherige CEO Martin Hoffmann tritt nach rund 13 Jahren im Unternehmen zurück.

Mit dem Schritt will On die strategische Ausrichtung stärker mit dem operativen Geschäft verzahnen und die nächste Wachstumsphase vorantreiben, wie das Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach einem Rekordjahr 2025 mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Franken sieht sich On in einer starken Ausgangslage für die weitere Expansion.

Hoffmann wolle sich eine Auszeit nehmen. Er werde dem Unternehmen aber noch bis März 2027 beratend zur Seite stehen.

Umstrittene Doppelrolle

Allemann und Coppetti bleiben neben ihrer neuen operativen Funktion auch Co-Präsidenten des Verwaltungsrats und sollen so die langfristige Gründer-Vision enger mit dem Tagesgeschäft verbinden. Eine solche Bündelung von strategischer und operativer Verantwortung wird aus Corporate-Governance-Sicht von Marktbeobachtern mitunter kritisch gesehen.

Zudem wird Scott Maguire intern zum Chief Operating Officer (COO) befördert. Er wird künftig bei On die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum globalen Vertrieb.

Derweil tritt auch der neue Finanzchef Frank Sluis wie bereits angekündigt am 1. Mai an. Der Niederländer war zuletzt als CFO für Europa und Indonesien beim Detailhandelskonzern Ahold Delhaize tätig.

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