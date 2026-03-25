Der Sportartikelhersteller On stellt seine Führung neu auf: Die beiden Mitgründer David Allemann und Caspar Coppetti übernehmen per 1. Mai 2026 gemeinsam die Rolle als Co-CEOs. Gleichzeitig teilen sie sich weiterhin das Präsidium des Verwaltungsrats. Der bisherige CEO Martin Hoffmann tritt nach rund 13 Jahren im Unternehmen zurück.
Mit dem Schritt will On die strategische Ausrichtung stärker mit dem operativen Geschäft verzahnen und die nächste Wachstumsphase vorantreiben, wie das Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach einem Rekordjahr 2025 mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Franken sieht sich On in einer starken Ausgangslage für die weitere Expansion.
Hoffmann wolle sich eine Auszeit nehmen. Er werde dem Unternehmen aber noch bis März 2027 beratend zur Seite stehen.
Umstrittene Doppelrolle
Allemann und Coppetti bleiben neben ihrer neuen operativen Funktion auch Co-Präsidenten des Verwaltungsrats und sollen so die langfristige Gründer-Vision enger mit dem Tagesgeschäft verbinden. Eine solche Bündelung von strategischer und operativer Verantwortung wird aus Corporate-Governance-Sicht von Marktbeobachtern mitunter kritisch gesehen.
Zudem wird Scott Maguire intern zum Chief Operating Officer (COO) befördert. Er wird künftig bei On die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum globalen Vertrieb.
Derweil tritt auch der neue Finanzchef Frank Sluis wie bereits angekündigt am 1. Mai an. Der Niederländer war zuletzt als CFO für Europa und Indonesien beim Detailhandelskonzern Ahold Delhaize tätig.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
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