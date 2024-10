Die Montage von Flyer E-Bikes am Produktionsstandort in Huttwil, Kanton Bern. (Archiv) Keystone/Gaetan Bally

Beim Schweizer E-Bike-Pionier Flyer drohen Massenentlassungen. 155 von 170 Angestellten könnten betroffen sein. Die deutsche Muttergesellschaft prüft die Auslagerung der Produktion ins Ausland.

Beim E-Bike-Produzenten Flyer im bernischen Huttwil steht offenbar erneut eine grosse Restrukturierung an. Die deutsche Muttergesellschaft ZEG hat das Konsultationsverfahren eingeleitet, wie sie am Mittwoch bestätigte.

Flyer beschäftigt in Huttwil 170 Angestellte. Im Zuge der geplanten Restrukturierung werde der Abbau grosser Teile der aktuellen Belegschaft geprüft, heisst es in einer Mitteilung der ZEG. Das SRF berichtete unter Berufung auf eine interne Quelle von 155 geplanten Entlassungen. Die Mitarbeitenden wurden am Mittwoch informiert.

Laut ZEG-Bericht wird geprüft, die Verwaltung von Flyer auf ein Minimum zu reduzieren und die Produktion auszulagern. Mit diesem Schritt reagiert das deutsche Mutterhaus auf die «schwierige Marktsituation in der Fahrradbranche».

Den endgültigen Entscheid über die Restrukturierung will ZEG nach dem Konsultationsverfahren treffen, wie das Unternehmen in seiner Mitteilung weiter schreibt. Sollte es zu Entlassungen kommen, würden die betroffenen Mitarbeitenden mit einem Sozialplan unterstützt.

Veloboom während Corona, heute gesättigter Markt

Das Werk von Flyer liegt am Rand des gut 5000 Einwohner zählenden Städtchens Huttwil im Oberaargau. Das Unternehmen ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Bereits vor einem Jahr gab es eine erste Restrukturierung, bei der 80 Stellen abgebaut wurden.

Wie es nun weitergehe, könne er im Moment noch nicht sagen, betonte Walter Rohrbach, Gemeindepräsident von Huttwil. «Wir können ja nicht in die Privatwirtschaft eingreifen.» Der Gemeinderat werde nun ausloten, was er tun könne.

Der E-Bike-Pionier Flyer profitierte während der Corona-Pandemie vom Veloboom. Seither ist der Markt aber gesättigt und der Umsatz im Krebsgang. Im «Velojournal» sagte Flyer-CEO Andreas Kessler vor rund einer Woche, dass man zwar Lagerbestände habe abbauen können, sie seien aber noch immer auf einem hohen Niveau. Für 2025 erwarte er kein Wachstum.

Erste Anfänge von Flyer reichen in die 1990er-Jahre zurück. Damals produzierte die Firma BK Tech eine erste Kleinserie mit E-Bikes namens «Flyer Classic». In den 2000er-Jahren zog die Nachfrage nach Elektrovelos an. Das Unternehmen baute 2009 in Huttwil ein Werk. 2017 stieg die Deutsche ZEG bei Flyer ein.

