Die australische Airline Qantas bietet auf ihren Langstreckenflügen solche Ecken, um sich die Beine zu vertreten. Das sollen Staus in den engen Gängen vermieden werden. Quantas

Mehr Platz zum Strecken statt stundenlanges Stillsitzen: Die australische Airline Qantas plant eine Mini-Oase über den Wolken – während andere Airlines weiter jeden Zentimeter für Sitze verplanen.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die australische Airline Qantas plant ab 2027 Wohlfühlzonen mit Bewegung und Snacks auf Langstreckenflügen.

Die Massnahme soll Komfort erhöhen und gesundheitliche Risiken der Passagiere durch langes Sitzen reduzieren.

Bei der Swiss ist ein ähnliches Angebot aus Kostengründen derzeit nicht vorgesehen. Mehr anzeigen

Die australische Fluggesellschaft Qantas will Langstreckenflüge ab 2027 komfortabler machen und führt in neuen Airbus A350-1000ULR-Jets spezielle Wohlfühlzonen ein, wie das Reiseportal «Travel and Leisure Asia» schreibt. Auf Flügen von bis zu 22 Stunden – etwa von Sydney nach London oder New York – können Passagiere demnach dort Dehnübungen machen, sich bewegen und Snacks holen. Studien zeigen, dass Bewegung nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern auch gegen Jetlag helfen kann.

Die Zone ist frei zugänglich und mit Bildschirmen für Übungen sowie Haltegriffen ausgestattet. Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Charles Perkins Centre und soll den gesundheitlichen Risiken langen Sitzens entgegenwirken.

Ein weiterer Vorteil: Die Wohlfühlzone könnte auch das Verhalten an Bord verändern. Statt sich im schmalen Gang zu stauen, hätten Passagiere einen klar definierten Bereich zum Aufstehen und Bewegen, was den Ablauf im Flugzeug insgesamt entspannen dürfte. Gerade auf extrem langen Strecken könnte das Konzept so nicht nur den Komfort, sondern auch die Effizienz im Kabinenbetrieb verbessern.

Bei Swiss International Air Lines ist ein solches Konzept derzeit kein Thema, versichert Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott gegenüber der «Aargauer Zeitung». Die Airline setzt bei neuen Flugzeugen stärker auf Sitzplatzkapazität und Effizienz. Angesichts von Sparmassnahmen und begrenztem Platz gilt eine Wohlfühlzone aktuell als nicht realisierbar.