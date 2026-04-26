  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Komfort im Flugzeug Beine vertreten im Flieger – Qantas macht’s möglich, Swiss winkt ab

Gabriela Beck

26.4.2026

Die australische Airline Qantas bietet auf ihren Langstreckenflügen solche Ecken, um sich die Beine zu vertreten. Das sollen Staus in den engen Gängen vermieden werden.
Die australische Airline Qantas bietet auf ihren Langstreckenflügen solche Ecken, um sich die Beine zu vertreten. Das sollen Staus in den engen Gängen vermieden werden.
Quantas

Mehr Platz zum Strecken statt stundenlanges Stillsitzen: Die australische Airline Qantas plant eine Mini-Oase über den Wolken – während andere Airlines weiter jeden Zentimeter für Sitze verplanen.

Redaktion blue News

26.04.2026, 22:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die australische Airline Qantas plant ab 2027 Wohlfühlzonen mit Bewegung und Snacks auf Langstreckenflügen.
  • Die Massnahme soll Komfort erhöhen und gesundheitliche Risiken der Passagiere durch langes Sitzen reduzieren.
  • Bei der Swiss ist ein ähnliches Angebot aus Kostengründen derzeit nicht vorgesehen.
Mehr anzeigen

Die australische Fluggesellschaft Qantas will Langstreckenflüge ab 2027 komfortabler machen und führt in neuen Airbus A350-1000ULR-Jets spezielle Wohlfühlzonen ein, wie das Reiseportal «Travel and Leisure Asia» schreibt. Auf Flügen von bis zu 22 Stunden – etwa von Sydney nach London oder New York – können Passagiere demnach dort Dehnübungen machen, sich bewegen und Snacks holen. Studien zeigen, dass Bewegung nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern auch gegen Jetlag helfen kann.

Die Zone ist frei zugänglich und mit Bildschirmen für Übungen sowie Haltegriffen ausgestattet. Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Charles Perkins Centre und soll den gesundheitlichen Risiken langen Sitzens entgegenwirken.

Ein weiterer Vorteil: Die Wohlfühlzone könnte auch das Verhalten an Bord verändern. Statt sich im schmalen Gang zu stauen, hätten Passagiere einen klar definierten Bereich zum Aufstehen und Bewegen, was den Ablauf im Flugzeug insgesamt entspannen dürfte. Gerade auf extrem langen Strecken könnte das Konzept so nicht nur den Komfort, sondern auch die Effizienz im Kabinenbetrieb verbessern.

Bei Swiss International Air Lines ist ein solches Konzept derzeit kein Thema, versichert Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott gegenüber der «Aargauer Zeitung». Die Airline setzt bei neuen Flugzeugen stärker auf Sitzplatzkapazität und Effizienz. Angesichts von Sparmassnahmen und begrenztem Platz gilt eine Wohlfühlzone aktuell als nicht realisierbar.

Mehr zum Thema

Neues Konzept. Sitzt du im Flugzeug bald unter- statt nebeneinander?

Neues KonzeptSitzt du im Flugzeug bald unter- statt nebeneinander?

Weniger Luxus, mehr Klimaschutz. Ohne die Business Class wäre das Fliegen viel klimafreundlicher

Weniger Luxus, mehr KlimaschutzOhne die Business Class wäre das Fliegen viel klimafreundlicher

Bleiplatten als Abhilfe. Neue First Class der Swiss bringt Jets aus dem Gleichgewicht

Bleiplatten als AbhilfeNeue First Class der Swiss bringt Jets aus dem Gleichgewicht

Meistgelesen

Das sind die radioaktivsten Orte der Welt
Schwer erträglich: Polizei zeigt Familien die Aufnahmen der Überwachungskameras
Hast du den Fehler im Wiener «Tatort» erkannt?
Mohamed Salah wird wohl nie mehr für Liverpool spielen
Riesiger Signal-Hack – was du jetzt tun kannst