1.68 Franken pro Liter Bleifrei ist so tief wie seit 4 Jahren nicht mehr. Christophe Gateau/dpa

Trumps Wirtschaftspolitik bringt tiefere Ölpreise – und Schweizer Autofahrer freut’s: Der Benzinpreis ist so tief wie seit vier Jahren nicht mehr. Doch nicht alle Tankstellen geben den Preisvorteil gleich weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trumps Politik zur Senkung der Ölpreise – durch Dollar-Schwächung und Druck auf die Opec – zeigt Wirkung: Rohöl ist um über 17 % günstiger als im Januar.

Schweizer Treibstoffpreise sind so tief wie seit vier Jahren nicht mehr, mit Rückgängen von bis zu 4,5 % bei Bleifrei 95.

Preisunterschiede bestehen regional, und trotz Entlastung bleibt der Benzinpreis anfällig für geopolitische Krisen oder Lieferkettenprobleme. Mehr anzeigen

Donald Trump will mit einem cleveren Mix aus Wirtschaftspolitik und geopolitischem Druck die Ölpreise nach unten drücken – und die Resultate spüren auch Schweizer Autofahrer an der Zapfsäule: Benzin und Diesel sind aktuell so günstig wie seit vier Jahren nicht mehr. Das berichtet «20 Minuten».

Ein Fass West Texas Intermediate kostete am 20. Januar noch rund 76,5 US-Dollar – heute liegt der Preis bei 63,3 Dollar. Das bedeutet einen Rückgang von 17,3 Prozent. Neben einer gezielten Dollar-Schwächung setzt Trump auch auf politischen Druck auf die Opec-Staaten, um die Fördermengen zu erhöhen.

Die Öl-Allianz hat nicht nur die Produktion erhöht, sondern plant für Juli eine weitere Steigerung um 411'000 Barrel pro Tag. Mehr Angebot bedeutet niedrigere Rohölpreise – ein Vorteil für Raffinerien und letztlich auch für Konsumenten.

Von 1.76 auf 1.68 Franken – Bleifrei 95 deutlich günstiger

Schweizer Tanken werden merklich entlastet:

Bleifrei 95: von 1.76 auf 1.68 Franken/Liter (−4,5 %)

Bleifrei 98: von 1.86 auf 1.78 Franken/Liter

Diesel: von 1.86 auf 1.77 Franken/Liter

Damit sind die Preise so niedrig wie zuletzt vor vier Jahren – ein Niveau, das laut TCS-Experte Erich Schwizer vor allem durch günstige Rheinfrachten und den schwächeren Dollar begünstigt wurde. Auch niedrigere Frachtpreise spielen mit hinein: Innerhalb von drei Wochen sind die Rheinfrachten pro Tonne um über 50 Franken gefallen.

Doch nicht alle profitieren gleich schnell. Tankstellen mit langfristigen Lieferverträgen und weniger Konkurrenz – etwa an Autobahnen oder in der Region Zug-Zürich – senken die Preise zögerlicher. In Regionen mit hoher Konkurrenz, wie St. Gallen oder Bern-Ostermundigen, fallen die Preise hingegen deutlicher.

Was den Benzinpreis wieder steigen lassen könnte

Die Kehrseite: Der Benzinpreis bleibt sensibel. Störungen in Raffinerien, Pipelines oder durch geopolitische Spannungen könnten die Preiskurve rasch wieder nach oben treiben. Auch Streiks und Naturereignisse könnten die Lieferketten stören.

Ilaria (33) aus Zürich hat hingegen keinen Grund zur Sorge, wie sie gegenüber «20 Minuten» sagt: «Ich fahre einen alten Tesla mit kostenlosem Supercharging. Für mich ist das perfekt – praktisch keine Ausgaben!» Ein Kommentar, der in Zeiten steigender Mobilitätskosten fast schon Luxus ist.