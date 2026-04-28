Ölkrise lässt Preise steigen – wie lange hält die Schweiz dagegen?

In der Schweiz ist die Lage derzeit noch weniger angespannt. Zwar sind die Preise auch hier gestiegen, doch deutlich moderater. Laut Daten des TCS kletterte der Preis für bleifreies Benzin seit Anfang Jahr von rund 1.65 Franken auf etwa 1.87 Franken pro Liter. Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum von 1.78 auf rund 2.14 Franken.
Im Vergleich mit den Nachbarländern bleibt die Schweiz damit im unteren Bereich. In Deutschland lag der Benzinpreis zuletzt bei knapp 1.98 Franken pro Liter, in Frankreich bei rund 1.91 Franken. Italien und Österreich sind teilweise günstiger, wobei sich die Unterschiede je nach Region stark unterscheiden.
Der Grund für die Preisentwicklung liegt vor allem auf dem internationalen Markt. Die Schweiz ist vollständig auf Ölimporte angewiesen und orientiert sich an den Preisen in Rotterdam, am Dollarkurs sowie an Transportkosten über den Rhein.
Auch ohne akute Lieferengpässe treiben steigende Versicherungs- und Transportkosten die Preise nach oben. Einige Reedereien meiden bereits bestimmte Routen, was das Angebot zusätzlich unter Druck setzt.
Für Autofahrerinnen und Autofahrer lohnt sich der Blick auf die Preise dennoch nur begrenzt. Wer für ein paar Rappen Ersparnis einen Umweg fährt, zahlt oft am Ende drauf – insbesondere bei kurzen Strecken.
Noch ist das Tanken in der Schweiz vergleichsweise günstig. Doch angesichts der globalen Unsicherheiten stellt sich die Frage, wie lange das so bleibt.
Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»
Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Steigende Ölpreise verteuern Diesel und Benzin – was sich direkt bei den Konsumentinnen und Konsumenten spürbar macht.