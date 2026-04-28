Ölkrise lässt Preise steigen – wie lange hält die Schweiz dagegen?

Der TCS bietet einen Vergleichsrechner an. tcs.ch

Während in Frankreich die symbolische Marke von 2 Euro pro Liter wieder überschritten wird, bleiben die Preise in der Schweiz vorerst moderat. Doch auch hier zeigt der Trend nach oben.

Nicolas Barman Barman Nicolas

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frankreich kostet Benzin wieder über 2 Euro pro Liter, die Preise sind zuletzt deutlich gestiegen.

In der Schweiz bleiben die Preise stabiler, sind seit Jahresbeginn aber ebenfalls spürbar gestiegen.

Haupttreiber sind geopolitische Spannungen und Unsicherheiten rund um den Ölmarkt. Mehr anzeigen

Tanken wird in Europa erneut teurer – besonders in Frankreich. Dort wurde Ende April die symbolische Marke von 2 Euro pro Liter wieder überschritten. Wie die Plattform des TCS zeigt, kostet Superbenzin (SP95-E10) aktuell im Schnitt über 2 Euro, Diesel liegt noch deutlich darüber.

In der Schweiz ist die Lage derzeit noch weniger angespannt. Zwar sind die Preise auch hier gestiegen, doch deutlich moderater. Laut Daten des TCS kletterte der Preis für bleifreies Benzin seit Anfang Jahr von rund 1.65 Franken auf etwa 1.87 Franken pro Liter. Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum von 1.78 auf rund 2.14 Franken.

Im Vergleich mit den Nachbarländern bleibt die Schweiz damit im unteren Bereich. In Deutschland lag der Benzinpreis zuletzt bei knapp 1.98 Franken pro Liter, in Frankreich bei rund 1.91 Franken. Italien und Österreich sind teilweise günstiger, wobei sich die Unterschiede je nach Region stark unterscheiden.

In den Nachbarländern liegt der Preis für einen Liter Benzin leicht höher. Screenshot TCS

Der Grund für die Preisentwicklung liegt vor allem auf dem internationalen Markt. Die Schweiz ist vollständig auf Ölimporte angewiesen und orientiert sich an den Preisen in Rotterdam, am Dollarkurs sowie an Transportkosten über den Rhein.

Besonders stark wirkt sich derzeit die geopolitische Lage aus. Der Nahe Osten bleibt ein zentraler Unsicherheitsfaktor: Rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels laufen über die Strasse von Hormus. Jede Eskalation in der Region sorgt sofort für steigende Preise an den Märkten.

Umweg lohnt sich nicht immer

Auch ohne akute Lieferengpässe treiben steigende Versicherungs- und Transportkosten die Preise nach oben. Einige Reedereien meiden bereits bestimmte Routen, was das Angebot zusätzlich unter Druck setzt.

Die Benzinpreise sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. TCS

Für Autofahrerinnen und Autofahrer lohnt sich der Blick auf die Preise dennoch nur begrenzt. Wer für ein paar Rappen Ersparnis einen Umweg fährt, zahlt oft am Ende drauf – insbesondere bei kurzen Strecken.

Noch ist das Tanken in der Schweiz vergleichsweise günstig. Doch angesichts der globalen Unsicherheiten stellt sich die Frage, wie lange das so bleibt.