Preise explodieren – so teuer ist Tanken jetzt

Tanken ist teuer geworden in der Iran-Krise. (Symbolbild) Sebastian Kahnert/dpa

Tanken wird in der Schweiz erneut teurer: Die Preise für Benzin und Diesel sind innerhalb weniger Tage deutlich gestiegen. Haupttreiber ist die Eskalation im Nahen Osten.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind innert einer Woche spürbar gestiegen.

Seit Beginn des Iran-Kriegs hat sich Benzin um rund 20 Rappen pro Liter verteuert, Diesel sogar um 40 Rappen.

Trotz steigender Preise sieht der Bund aktuell keine Versorgungsprobleme. Mehr anzeigen

Der Iran-Krieg hat die Treibstoffpreise in der Schweiz weiter in die Höhe getrieben. Innerhalb einer Woche stieg der Preis für Benzin um weitere 5 Rappen pro Liter. Dies zeigen Auswertungen des Touring Club Schweiz (TCS).

Kostete ein Liter Bleifrei 95 vor einer Woche am 19. Februar im Schnitt schweizweit noch 1,82 Franken, so waren es am Dienstag bereits 1,87 Franken.

Noch stärker fällt der Aufschlag beim Diesel aus. Hier beträgt der Anstieg laut TCS im selben Zeitraum 9 Rappen pro Liter auf 2,19 Franken.

Seit Kriegsausbruch schlägt damit für Benzin ein Plus von 20 Rappen pro Liter zu Buche. Für Diesel müssen seither 40 Rappen mehr gezahlt werden.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese werden von TCS-Experten aufgrund von Informationen aus verschiedenen Quellen und von Stichproben getroffen.

Bund: Versorgung gesichert

Dass ein knapper werdendes Angebot die Preise nochmals zusätzlich verteuert, ist indes zumindest in der Schweiz vorerst unwahrscheinlich. «Die Versorgung der Schweiz mit Erdölprodukten ist derzeit gesichert», sagte ein Sprecher des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage.

Sollte es trotzdem zu einer Verknappung kommen, könnten die in Pflichtlagern von Unternehmen bereitstehenden Erdölprodukte angezapft werden. Laut BWL decken diese den nationalen Bedarf für viereinhalb Monate und den Bedarf der Luftfahrt für drei Monate.

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