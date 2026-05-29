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Benzinpreise gehen zurück Autofahrer warten weiter auf den grossen Preisrutsch an der Zapfsäule

SDA

29.5.2026 - 14:36

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»

Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Steigende Ölpreise verteuern Diesel und Benzin – was sich direkt bei den Konsumentinnen und Konsumenten spürbar macht.

11.03.2026

Die Preise an Schweizer Tankstellen sind nach dem Pfingstwochenende leicht gesunken. Von einer Rückkehr zum Niveau vor dem Iran-Krieg kann allerdings keine Rede sein: Benzin kostet weiterhin rund 15 Prozent mehr, Diesel sogar etwa 20 Prozent.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

29.05.2026, 14:36

29.05.2026, 14:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Preise für Benzin und Diesel sind in der Schweiz im Wochenvergleich um rund zwei Rappen pro Liter gesunken.
  • Trotz der Entspannung am Ölmarkt liegen die Treibstoffpreise weiterhin deutlich über dem Niveau vor dem Iran-Krieg.
  • Experten sprechen vom «Rocket-and-Feather»-Effekt: Preise steigen schnell, sinken aber nur langsam.
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Tanken ist nach dem verkehrsreichen Pfingstwochenende wieder günstiger geworden: Nach wie vor muss aber tiefer in die Tasche gegriffen werden als vor dem Beginn des Irankriegs – trotz einer gewissen Entspannung an den weltweiten Rohöl-Märkten.

Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt aktuell bei 1,91 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 2,02 Franken, wie der Touring Club Schweiz (TCS) berechnet hat. Vor einer Woche kostete der Liter beider Benzinsorten noch 2 Rappen weniger. Auch der Liter Diesel ist mit 2,12 Franken ebenfalls 2 Rappen günstiger geworden.

Das Tanken in der Schweiz wird wieder etwas günstiger. (Symbolbild)
Das Tanken in der Schweiz wird wieder etwas günstiger. (Symbolbild)
Keystone

Ende Februar – also vor Beginn des Konflikts – lagen die Preise laut TCS noch bei 1,67 Franken für Bleifrei 95, bei 1,78 Franken für Bleifrei 98 und 1,79 Franken für Diesel. Damit kostet Benzin mittlerweile rund 15 Prozent mehr, Diesel rund 20 Prozent mehr.

Ölpreise sinken

Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent lag am Freitagmorgen bei knapp 91 Dollar, das sind rund 8 Dollar weniger als zu Wochenbeginn. Im Zuge des Konflikts im Nahen Osten und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von etwa 70 Dollar zeitweise auf bis zu 126 Dollar verteuert.

Zwar kam es im Lauf der Woche wieder zu Angriffen auf den und aus dem Iran, am Donnerstagabend gab es jedoch Berichte über eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe zwischen beiden Staaten, der jedoch noch die Zustimmung des US-Präsidenten fehlt. Die Hoffnung auf einen Deal sorgt für sinkende Ölpreise.

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Bei den Treibstoffpreisen sprechen Ökonomen indes oft vom «Rocket and Feather»-Effekt. Damit ist gemeint, dass die Preise in einer Krise wie eine Rakete steigen, der Preisrückgang aber wie eine fallende Feder erst zeitverzögert beim Endkunden ankommt.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen und Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren.

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