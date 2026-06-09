Erstmals seit Ende MärzBenzinpreise sinken unter die Marke von 2 Franken
SDA
9.6.2026 - 10:29
Erstmals seit Ende März wird das Benzin wieder günstiger. Der Durchschnittspreis fiel vergangene Woche unter 2 Franken für einen Liter Bleifrei 98.
Keystone-SDA
09.06.2026, 10:29
09.06.2026, 10:45
SDA
Die Spritpreise in der Schweiz sind seit letzter Woche wieder etwas günstiger geworden. Erstmals seit Ende März fiel der Preis für ein Liter Benzin Bleifrei 98 im Schweizer Durchschnitt wieder unter die Marke von 2 Franken.
Konkret liegt der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 aktuell bei 1,88 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 1,99 Franken, wie den Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen ist. Ende Mai kostete der Liter beider Benzinsorten noch 3 Rappen mehr. Auch der Liter Diesel ist mit 2,10 Franken um 2 Rappen günstiger geworden.
Ende Februar – also vor Beginn des Konflikts – lagen die Preise laut TCS noch bei 1,67 Franken für Bleifrei 95, bei 1,78 Franken für Bleifrei 98 und 1,79 Franken für Diesel. Damit kostet Benzin aktuell rund 15 Prozent mehr, Diesel rund 20 Prozent mehr.
Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen und Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren.
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