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Benzinpreise ziehen an Spitzenwert noch nicht erreicht – Tanken in der Schweiz wird immer teurer

SDA

21.5.2026 - 10:47

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer»

Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Steigende Ölpreise verteuern Diesel und Benzin – was sich direkt bei den Konsumentinnen und Konsumenten spürbar macht.

11.03.2026

Tanken ist vor dem verkehrsreichen Pfingstwochenende wieder teurer geworden: Vor allem für Benzin muss tiefer in die Tasche gegriffen werden – trotz einer gewissen Entspannung an den weltweiten Rohöl-Märkten.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

21.05.2026, 10:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Benzinpreise in der Schweiz sind innert weniger Monate stark gestiegen und liegen derzeit bei durchschnittlich 1,93 Franken für Bleifrei 95 und 2,04 Franken für Bleifrei 98.
  • Grund für den Anstieg sind die Spannungen im Nahen Osten und die zeitweise stark gestiegenen Ölpreise.
  • Obwohl der Ölpreis zuletzt wieder gesunken ist, dürften tiefere Treibstoffpreise erst verzögert bei den Konsumenten ankommen.
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Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt aktuell bei 1,93 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 2,04 Franken, wie der Touring Club Schweiz (TCS) berechnet hat. Vor einer Woche kostete der Liter beider Benzinsorten noch 4 Rappen weniger.

Einzig der Liter Diesel blieb mit 2,14 Franken konstant. Er hatte indes aufgrund einer höheren Nachfrage aus der Industrie zuvor stärker zugelegt.

Ende Februar – also vor Beginn des Iran-Konflikts – lagen die Preise laut TCS noch bei 1,67 Franken für Bleifrei 95, bei 1,78 Franken für Bleifrei 98 und 1,79 Franken für Diesel. Damit kostet Benzin mittlerweile rund 15 Prozent mehr, Diesel rund 20 Prozent mehr.

Ölpreise sinken

Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent lag am Donnerstagmorgen bei knapp 106 Dollar, das sind rund 6 Dollar weniger als zu Wochenbeginn. Im Zuge des Konflikts im Nahen Osten und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von etwa 70 Dollar zeitweise auf bis zu 126 Dollar verteuert.

Während die Benzinpreise seit letzter Woche erneut gestiegen sind, bleibt der Dieselpreis stabil.
Während die Benzinpreise seit letzter Woche erneut gestiegen sind, bleibt der Dieselpreis stabil.
Keystone

Zuletzt liessen die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach sich die Verhandlungen in der «finalen Phase» befänden, auf ein nahendes Kriegsende hoffen. Zusätzlich sorgten Berichte über drei Supertanker, die die Strasse von Hormus passierten, für sinkende Ölpreise.

Bei den Treibstoffpreisen sprechen Ökonomen indes oft vom «Rocket and Feather»-Effekt. Damit ist gemeint, dass die Preise in einer Krise wie eine Rakete steigen, der Preisrückgang aber wie eine fallende Feder erst zeitverzögert beim Endkunden ankommt.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen und Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren.

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