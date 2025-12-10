Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX will laut einem Medienbericht mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen US-Dollar angestrebt, schrieb die US-Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.
Das Unternehmen wolle bei dem Börsengang deutlich mehr als 30 Milliarden Dollar einnehmen. Damit läge SpaceX nahe an dem Wert, den Saudi Aramco bei seinem Rekord-Börsengang im Jahr 2019 erreicht hatte. Der Ölkonzern nahm damals 29 Milliarden Dollar ein.
SpaceX wolle den Börsengang Mitte bis Ende kommenden Jahres steigen lassen, hiess es. Der Zeitpunkt könne sich aber noch durch Marktbedingungen und andere Faktoren verändern. Mit Einnahmen aus dem Börsengang wolle SpaceX unter anderem die Arbeit an Rechenzentren im Weltall finanzieren.
Musk grösster Aktionär
SpaceX spielt aktuell eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrt-Programm und ist zudem für den Weltraum-Satellitendienst Starlink bekannt. Musk hält laut Medienberichten mehr als 40 Prozent an SpaceX – und hat die Kontrolle über das Unternehmen dank Aktien mit mehr Stimmrechten.
Mit einem Börsengang von SpaceX würde sich auch das Vermögen des Tech-Milliardärs besser beziffern lassen. Aktuell wird der Wert seines SpaceX-Anteils unter anderem auf Basis bisheriger einzelner Aktienverkäufe geschätzt.
Bei dem von Musk geführten Elektroauto-Hersteller Tesla orientiert sich die Bewertung seiner Beteiligung dagegen am Aktienkurs. Musk hat als reichster Mensch nach Bloomberg-Schätzungen aktuell ein Vermögen von rund 460 Milliarden Dollar.
Umsatzanstieg erwartet
SpaceX plane für dieses Jahr mit Umsätzen von 15 Milliarden Dollar und zwischen 22 und 24 Milliarden Dollar 2026, berichtete Bloomberg.
SpaceX hatte einst erwogen, nur Starlink abzuspalten und an die Börse zu bringen. Von diesem Plan sei die Firma aber inzwischen abgekehrt, schrieb bereits vergangene Woche die Website «The Information».
«Forbes»: Elon Musk weltweit erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen
STORY: Tesla-Chef Elon Musk kommt als erster Mensch der Welt auf ein Vermögen von 500 Milliarden Dollar. Das berichtet das Magazin «Forbes». Das Vermögen des Unternehmers habe Echtzeit-Daten zufolge am Mittwochnachmittag diese Marke überschritten. Musk sei damit dem zweitreichsten Menschen der Welt, Larry Ellison, um 150 Milliarden Dollar voraus. Ellison ist der Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle. Musk hält unter anderem einen Anteil an dem E-Autobauer Tesla. Dessen Aktienkurs stieg am Montag um rund vier Prozent, wodurch sich Musks Vermögen um rund neun Milliarden Dollar erhöhte. Musk hält zwölf Prozent an Tesla, die aktuell 191 Milliarden Dollar wert seien, so Forbes. Hinzu komme eine 42-prozentige Beteiligung an dem Raumfahrtunternehmen SpaceX im Wert von 168 Milliarden Dollar. Weitere 60 Milliarden Dollar kämen aus Musks Anteil von 53 Prozent an xAI Holdings hinzu. Diese Firma ging aus der Fusion von Musks KI-Unternehmen xAI mit dem 2022 von Musk übernommenen Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) hervor. Der Tesla-Verwaltungsrat hat jüngst zudem ein neues Vergütungspaket für Musk vorgeschlagen, das ihm Tesla-Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar einbringen könnte.