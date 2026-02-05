  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gesetzesänderung in Italien Schweizer Exporteure können durchatmen

SDA

5.2.2026 - 22:32

Uhren von Rolex sind ein beliebtes Exportgut aus der Schweiz. (Symbolbild)
Uhren von Rolex sind ein beliebtes Exportgut aus der Schweiz. (Symbolbild)
Bild: Keystone / Peter Klaunzer

Schweizer Exporteure atmen auf: Eine geplante Gesetzesänderung in Italien drohte, Firmen aus der Schweiz zu benachteiligen. Nun zeichnet sich eine Wende ab.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

05.02.2026, 22:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Gesetzesänderung in Italien wird nicht zum Nachteil von Schweizer Exporteuren.
  • Noch vor einigen Wochen hatte das noch anders getönt: Damals warnte der Techindustrie-Dachverband Swissmem vor möglichen Benachteiligungen.
  • Italiens Vize-Wirtschaftsminister stellte nun jedoch eine baldige Anpassung in Aussicht.
Mehr anzeigen

Vor einigen Wochen hatte der Techindustrie-Dachverband Swissmem vor einer für Schweizer Exporteure nachteiligen Gesetzesänderung in Italien gewarnt. Nun könnte das südliche Nachbarland aber die Bestimmung anpassen.

Im Januar hatte Swissmem in einem Communiqué geschrieben, das geplante Finanzgesetz sehe umfangreiche Abschreibungsmöglichkeiten vor für in der EU oder im EWR hergestellte Güter. Ohne Korrektur drohten der Schweizer Tech-Industrie spürbare Exporteinbussen. Der Verband wolle den Bund darin unterstützen, diese Benachteiligung abzuwenden.

Zwei Jahre nach Bucherer-Kauf. Rolex räumt auf – unabhängige Uhrenhändler müssen weg

Zwei Jahre nach Bucherer-KaufRolex räumt auf – unabhängige Uhrenhändler müssen weg

Ohne Korrektur würden die Produkte von Schweizer Herstellern auf dem italienischen Markt über Nacht deutlich teurer und damit faktisch vom Markt ausgeschlossen, schrieb Swissmem am 22. Januar. Umgehend habe der Verband das Staatssekretariat für Wirtschaft informiert, und es sei eine Medienberichterstattung initiiert worden, heisst es weiter.

Swissmem sieht «positive Nachrichten»

Nun scheint sich eine Wende abzuzeichnen, über die am Donnerstag die NZZ und die CH-Media-Zeitungen berichteten. Gemäss einem von der Agentur Adnkronos zitierten italienischen Medienbericht sagte Italiens Vize-Wirtschaftsminister Maurizio Leo, man arbeite daran, bei den Sonderabschreibungen territoriale Beschränkungen aufzuheben.

Laufe es nach Erwartung, solle das in die nächste Gesetzesmassnahme aufgenommen werden. Zeitliche Angaben machte Leo laut der Agenturmeldung nicht dazu. «Für einmal positive Nachrichten», kommentierte Swissmem die Meldung auf Linkedin. Der enorme Einsatz des Verbandes und der Schweizer Behörden scheine sich gelohnt zu haben.

Mehr zum Thema

Trumps Tarife laufen ins Leere. Schweizer Exporte in die USA steigen trotz Zöllen um 3,9 Prozent

Trumps Tarife laufen ins LeereSchweizer Exporte in die USA steigen trotz Zöllen um 3,9 Prozent

100 Prozent Zoll auf Medikamente. Das bedeutet Trumps Pharma-Hammer für die Schweiz

100 Prozent Zoll auf MedikamenteDas bedeutet Trumps Pharma-Hammer für die Schweiz

Konjunktur. Wirtschaftsaussichten bleiben überdurchschnittlich günstig

KonjunkturWirtschaftsaussichten bleiben überdurchschnittlich günstig

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»
Golf-Hotel in Crans-Montana muss per sofort schliessen