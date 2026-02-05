Uhren von Rolex sind ein beliebtes Exportgut aus der Schweiz. (Symbolbild) Bild: Keystone / Peter Klaunzer

Schweizer Exporteure atmen auf: Eine geplante Gesetzesänderung in Italien drohte, Firmen aus der Schweiz zu benachteiligen. Nun zeichnet sich eine Wende ab.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Gesetzesänderung in Italien wird nicht zum Nachteil von Schweizer Exporteuren.

Noch vor einigen Wochen hatte das noch anders getönt: Damals warnte der Techindustrie-Dachverband Swissmem vor möglichen Benachteiligungen.

Italiens Vize-Wirtschaftsminister stellte nun jedoch eine baldige Anpassung in Aussicht. Mehr anzeigen

Vor einigen Wochen hatte der Techindustrie-Dachverband Swissmem vor einer für Schweizer Exporteure nachteiligen Gesetzesänderung in Italien gewarnt. Nun könnte das südliche Nachbarland aber die Bestimmung anpassen.

Im Januar hatte Swissmem in einem Communiqué geschrieben, das geplante Finanzgesetz sehe umfangreiche Abschreibungsmöglichkeiten vor für in der EU oder im EWR hergestellte Güter. Ohne Korrektur drohten der Schweizer Tech-Industrie spürbare Exporteinbussen. Der Verband wolle den Bund darin unterstützen, diese Benachteiligung abzuwenden.

Ohne Korrektur würden die Produkte von Schweizer Herstellern auf dem italienischen Markt über Nacht deutlich teurer und damit faktisch vom Markt ausgeschlossen, schrieb Swissmem am 22. Januar. Umgehend habe der Verband das Staatssekretariat für Wirtschaft informiert, und es sei eine Medienberichterstattung initiiert worden, heisst es weiter.

Swissmem sieht «positive Nachrichten»

Nun scheint sich eine Wende abzuzeichnen, über die am Donnerstag die NZZ und die CH-Media-Zeitungen berichteten. Gemäss einem von der Agentur Adnkronos zitierten italienischen Medienbericht sagte Italiens Vize-Wirtschaftsminister Maurizio Leo, man arbeite daran, bei den Sonderabschreibungen territoriale Beschränkungen aufzuheben.

Laufe es nach Erwartung, solle das in die nächste Gesetzesmassnahme aufgenommen werden. Zeitliche Angaben machte Leo laut der Agenturmeldung nicht dazu. «Für einmal positive Nachrichten», kommentierte Swissmem die Meldung auf Linkedin. Der enorme Einsatz des Verbandes und der Schweizer Behörden scheine sich gelohnt zu haben.