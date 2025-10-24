Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst – Inhaberin zieht ernüchternde Bilanz

Das Restaurant «Veranda» von innen: Bald ist Schluss. Gault Millau

Das Berner Restaurant «Veranda» in der Länggasse war über zwei Jahrzehnte ein Geheimtipp für Feinschmecker – mehrfach ausgezeichnet vom «Gault Millau». Nun schliesst das Lokal Ende November.

Inhaberin Verena Brunner nennt wirtschaftliche Probleme und Personalmangel als Gründe.

Nach 24 Jahren ist Schluss: Das Restaurant «Veranda» in der Berner Länggasse schliesst Ende November seine Türen.

Inhaberin Verena Brunner erklärt gegenüber der «Berner Zeitung», sie habe den Entscheid «schweren Herzens» getroffen. Neben der angespannten Personalsituation im Gastgewerbe hätten auch wirtschaftliche Gründe zur Schliessung geführt.

Der Auslöser sei die Kündigung des letzten Geschäftsführers gewesen, der das Haus während seiner Probezeit aus persönlichen Gründen verliess. Doch die eigentliche Ursache liegt tiefer: Das «Veranda» habe sich nach der Corona-Pandemie nie vollständig erholt und sei nicht wieder selbsttragend geworden, so Brunner gegenüber der «Berner Zeitung».

Bis Ende November bleibt das Lokal unter der Woche geöffnet, am Wochenende jedoch geschlossen.

Immer wieder Gault-Millau-Auszeichnungen

Über die Jahre hatte das Restaurant immer wieder «Gault Millau»-Auszeichnungen erhalten. Küchenchef Max Zwahlen wurde für seine frischen, saisonalen Gerichte gelobt, das «Veranda» galt als «Oase der Ruhe in der Stadt».

Das Lokal, untergebracht in einer alten Villa, ist bekannt für seine Bildergalerie im Eingangsbereich und den lauschigen Garten, der im Sommer als Treffpunkt vieler Stammgäste diente.

Brunner zeigt sich dankbar für die treue Kundschaft und das Team, das das ehemalige Altersheimgebäude über die Jahre «mit Leben gefüllt» habe. Eine Verpachtung des Lokals schliesst sie nicht aus. Wie lange die Türen geschlossen bleiben, sei noch offen.

Auch andere renommierte Lokale in der Schweiz haben in den vergangenen Monaten aufgegeben. So wird etwa das Gourmetrestaurant «Trübli» in Winterthur mit seinen 16 Gault-Millau-Punkten im Frühjahr 2026 die Türen schliessen – blue News berichtete.