Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst – Inhaberin zieht ernüchternde Bilanz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Immer wieder ausgezeichnet Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst – Inhaberin zieht ernüchternde Bilanz

Sven Ziegler

24.10.2025

Das Restaurant «Veranda» von innen: Bald ist Schluss.
Das Restaurant «Veranda» von innen: Bald ist Schluss.
Gault Millau

Das Berner Restaurant «Veranda» in der Länggasse war über zwei Jahrzehnte ein Geheimtipp für Feinschmecker – mehrfach ausgezeichnet vom «Gault Millau». Nun schliesst das Lokal Ende November.

Sven Ziegler

24.10.2025, 13:10

24.10.2025, 14:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das beliebte Restaurant «Veranda» in der Berner Länggasse schliesst Ende November nach 24 Jahren.
  • Inhaberin Verena Brunner nennt wirtschaftliche Probleme und Personalmangel als Gründe.
  • Das Lokal war mehrfach mit «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet worden.
Mehr anzeigen

Nach 24 Jahren ist Schluss: Das Restaurant «Veranda» in der Berner Länggasse schliesst Ende November seine Türen.

Inhaberin Verena Brunner erklärt gegenüber der «Berner Zeitung», sie habe den Entscheid «schweren Herzens» getroffen. Neben der angespannten Personalsituation im Gastgewerbe hätten auch wirtschaftliche Gründe zur Schliessung geführt.

Der Auslöser sei die Kündigung des letzten Geschäftsführers gewesen, der das Haus während seiner Probezeit aus persönlichen Gründen verliess. Doch die eigentliche Ursache liegt tiefer: Das «Veranda» habe sich nach der Corona-Pandemie nie vollständig erholt und sei nicht wieder selbsttragend geworden, so Brunner gegenüber der «Berner Zeitung».

Bis Ende November bleibt das Lokal unter der Woche geöffnet, am Wochenende jedoch geschlossen.

Immer wieder Gault-Millau-Auszeichnungen

Über die Jahre hatte das Restaurant immer wieder «Gault Millau»-Auszeichnungen erhalten. Küchenchef Max Zwahlen wurde für seine frischen, saisonalen Gerichte gelobt, das «Veranda» galt als «Oase der Ruhe in der Stadt».

Das Lokal, untergebracht in einer alten Villa, ist bekannt für seine Bildergalerie im Eingangsbereich und den lauschigen Garten, der im Sommer als Treffpunkt vieler Stammgäste diente.

Brunner zeigt sich dankbar für die treue Kundschaft und das Team, das das ehemalige Altersheimgebäude über die Jahre «mit Leben gefüllt» habe. Eine Verpachtung des Lokals schliesst sie nicht aus. Wie lange die Türen geschlossen bleiben, sei noch offen.

Auch andere renommierte Lokale in der Schweiz haben in den vergangenen Monaten aufgegeben. So wird etwa das Gourmetrestaurant «Trübli» in Winterthur mit seinen 16 Gault-Millau-Punkten im Frühjahr 2026 die Türen schliessen – blue News berichtete.

Mehr aus der Wirtschaft

Soziale Medien. Facebook, Instagram und Tiktok droht EU-Strafe

Soziale MedienFacebook, Instagram und Tiktok droht EU-Strafe

Autoindustrie. Trotz Chipkrise: VW produziert vorerst weiter

AutoindustrieTrotz Chipkrise: VW produziert vorerst weiter

Landwirtschaft/Agrar. Bisher keine Vogelgrippe-Ausbrüche in der Schweiz – BLV wachsam

Landwirtschaft/AgrarBisher keine Vogelgrippe-Ausbrüche in der Schweiz – BLV wachsam

Meistgelesen

So kam es wirklich zu Trumps Russland-Wende
Biathlon-Weltmeisterin Simon gibt Kreditkartenbetrug an Teamkollegin zu
Der Winter ist da – diese Pässe sind gesperrt
Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst – Inhaberin zieht ernüchternde Bilanz
Luxusautos ohne Schilder stehen seit Monaten auf Autobahn-Rastplatz