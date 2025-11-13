In zwei Jahren sind sie daBezos-Rakete schiesst Satelliten Richtung Mars
SDA
14.11.2025 - 12:35
Auf dem Weg zum Mars – Blue Origin gelingt Start der «New Glenn» Rakete
STORY: Da dürfte sich Amazon-Chef Jeff Bezos freuen: Seinem Unternehmen Blue Orig b in ist es gelungen, mit der «New Glenn» Rakete, zwei Satelliten der US-Weltraumbehörde NASA am Donnerstag auf den Weg zum Mars zu schicken. Der Start in Florida ist der erste des Unternehmens seit dem Testflug der 98 Meter langen Rakete im Januar. Mit der Mission möchten NASA und Blue Origin die ***Atmosphäre*** des Mars genauer untersuchen. Und noch ein zweiter Grund zur Freude: Der Booster der New Glenn Rakete konnte nur wenige Minuten nach Abflug im Atlantischen Ozean landen – und kann nun wiederverwendet werden. Das war beim Testflug im Januar noch misslungen. Die Satelliten werden den Mars in etwa zwei Jahren erreichen.
14.11.2025
Erst verschob das Wetter, dann ein Sonnensturm den zweiten Start der Rakete «New Glenn». Jetzt hob sie erfolgreich ab.
Keystone-SDA
14.11.2025, 12:35
SDA
Die leistungsstarke Schwerlastrakete «New Glenn» des Weltraum-Unternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem zweiten Start zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All gebracht. Sie hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.
Dies zeigten Live-Bilder von Blue Origin. Mit der «Escapade» genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen.
Zuvor war der Start der «New Glenn» zweimal verschoben worden – einmal wegen schlechten Wetters und einmal aus Sorge vor möglichen Auswirkungen eines heftigen Sonnensturms.
Schon beim Erstflug hatte es die Rakete im Januar direkt ins All geschafft. Diesmal schaffte es Blue Origin zudem erstmals, die untere Raketenstufe sicher wieder auf einem Boot zu landen. In Zukunft will Blue Origin mit der «New Glenn»-Rakete dem Unternehmen SpaceX Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.
