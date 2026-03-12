Bichsel aus Interlaken wird sich vollständig auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. (Archivbild) sda

Der Pharmakonzern Galenica zieht seiner Tochterfirma Bichsel in Interlaken den Stecker. Die Produktion wird bis Ende 2026 eingestellt – für 152 Mitarbeitende bedeutet das den Verlust ihres Arbeitsplatzes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Pharmafirma Bichsel in Interlaken stellt ihre Produktion bis Ende 2026 ein.

152 Mitarbeitende verlieren ihre Jobs, nachdem das Unternehmen jahrelang rote Zahlen schrieb.

Galenica prüft interne Weiterbeschäftigungen und will sich künftig stärker auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. Mehr anzeigen

Die Pharmafirma Bichsel im Berner Oberland stellt ihre Produktion ein. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die pharmazeutische Herstellung in Interlaken bis Ende 2026 zu schliessen.

Betroffen sind 152 Mitarbeitende, die ihre Stelle verlieren werden. Bichsel gehört zum Berner Pharmakonzern Galenica.

Der Entscheid kommt nach einem Konsultationsverfahren mit der Belegschaft. Ursprünglich stand ein Abbau von rund 170 Stellen im Raum.

Produktion seit Jahren defizitär

Als Hauptgrund nennt das Unternehmen wirtschaftliche Probleme. Die Produktion schreibe seit Jahren rote Zahlen. Trotz Investitionen seien Gebäude und Anlagen inzwischen nicht mehr wettbewerbsfähig.

Ein rentabler Weiterbetrieb sei laut Unternehmen in keinem Szenario möglich. Die Herstellung wichtiger Medikamente soll dennoch noch bis Ende 2026 weiterlaufen.

Parallel will Bichsel seine Kunden dabei unterstützen, alternative Lieferanten zu finden.

Für die betroffenen Mitarbeitenden wurde zudem ein erweiterter Sozialplan ausgearbeitet. Dieser berücksichtigt unter anderem Alter und Dienstjahre und enthält eine Härtefallregelung. Zudem sollen Mitarbeitende bei der Suche nach neuen Jobs unterstützt werden.

Der Mutterkonzern Galenica prüft gleichzeitig, ob ein Teil der Angestellten innerhalb des Konzerns weiterbeschäftigt werden kann.

Langfristig will sich Bichsel stärker auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. Dazu gehört die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen – etwa im Auftrag von Spitex-Organisationen.