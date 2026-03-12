  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Produktion wird geschlossen Berner Pharmafirma macht dicht – 150 Jobs weg

Sven Ziegler

12.3.2026

Bichsel aus Interlaken wird sich vollständig auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. (Archivbild)
Bichsel aus Interlaken wird sich vollständig auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. (Archivbild)
sda

Der Pharmakonzern Galenica zieht seiner Tochterfirma Bichsel in Interlaken den Stecker. Die Produktion wird bis Ende 2026 eingestellt – für 152 Mitarbeitende bedeutet das den Verlust ihres Arbeitsplatzes.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

12.03.2026, 16:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Pharmafirma Bichsel in Interlaken stellt ihre Produktion bis Ende 2026 ein.
  • 152 Mitarbeitende verlieren ihre Jobs, nachdem das Unternehmen jahrelang rote Zahlen schrieb.
  • Galenica prüft interne Weiterbeschäftigungen und will sich künftig stärker auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren.
Mehr anzeigen

Die Pharmafirma Bichsel im Berner Oberland stellt ihre Produktion ein. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die pharmazeutische Herstellung in Interlaken bis Ende 2026 zu schliessen.

Betroffen sind 152 Mitarbeitende, die ihre Stelle verlieren werden. Bichsel gehört zum Berner Pharmakonzern Galenica.

Der Entscheid kommt nach einem Konsultationsverfahren mit der Belegschaft. Ursprünglich stand ein Abbau von rund 170 Stellen im Raum.

Produktion seit Jahren defizitär

Als Hauptgrund nennt das Unternehmen wirtschaftliche Probleme. Die Produktion schreibe seit Jahren rote Zahlen. Trotz Investitionen seien Gebäude und Anlagen inzwischen nicht mehr wettbewerbsfähig.

Ein rentabler Weiterbetrieb sei laut Unternehmen in keinem Szenario möglich. Die Herstellung wichtiger Medikamente soll dennoch noch bis Ende 2026 weiterlaufen.

Parallel will Bichsel seine Kunden dabei unterstützen, alternative Lieferanten zu finden.

Für die betroffenen Mitarbeitenden wurde zudem ein erweiterter Sozialplan ausgearbeitet. Dieser berücksichtigt unter anderem Alter und Dienstjahre und enthält eine Härtefallregelung. Zudem sollen Mitarbeitende bei der Suche nach neuen Jobs unterstützt werden.

Der Mutterkonzern Galenica prüft gleichzeitig, ob ein Teil der Angestellten innerhalb des Konzerns weiterbeschäftigt werden kann.

Langfristig will sich Bichsel stärker auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. Dazu gehört die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen – etwa im Auftrag von Spitex-Organisationen.

Mehr aus der Wirtschaft

Energie. Ölpreise steigen weiter – Iran attackiert Anlagen am Golf

EnergieÖlpreise steigen weiter – Iran attackiert Anlagen am Golf

Energie. Axpo nimmt Flüssigerdgas-Bunkerschiff in Spanien in Betrieb

EnergieAxpo nimmt Flüssigerdgas-Bunkerschiff in Spanien in Betrieb

Velos. Velo-Verkäufe in der Schweiz normalisieren sich nach Corona-Boom

VelosVelo-Verkäufe in der Schweiz normalisieren sich nach Corona-Boom

Meistgelesen

Neuer iranischer Führer spricht zum ersten Mal +++ Gerüchte um Chameneis Gesundheit
Ski-Star Mikaela Shiffrin macht erhaltene Hassnachrichten publik
Wenn der Chef dir vor der versammelten Mannschaft kräftig eine reinhaut
Das Wetter fährt Achterbahn: Nun ist Schneefall auf 600 Meter Höhe möglich
Mitreisende halfen dem Täter noch – dann zündete er sich an