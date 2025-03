Der niederländische Discounter Action mischt das Geschäft mit Non-Food in der Schweiz auf. Fabian Strauch/dpa

Der niederländische Discounter Action eröffnet am 5. April seine erste Filiale in der Schweiz – und zwar in Bachenbülach ZH. Eine zweite folgt Ende des Monats im Wallis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Action eröffnet seine erste Schweizer Filiale am 5. April in Bachenbülach.

Die Expansion erfolgt rasant – 2025 soll täglich ein neuer Laden eröffnen.

Bis Ende 2024 wuchs der Umsatz um 22 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro. Mehr anzeigen

Der niederländische Billiganbieter Action eröffnet am 5. April seine erste Schweizer Filiale in Bachenbülach ZH. Damit wagt die stark expandierende Kette den Schritt in ihr mittlerweile 13. Land.

Weitere Standorte sind bereits geplant – so folgt am 24. April die zweite Filiale in Martigny VS, wie aus dem aktuellen Jahresbericht des Unternehmens hervorgeht. Zunächst berichtete der «Tages-Anzeiger».

Bereits im Dezember hatte sich abgezeichnet, dass Action in der Schweiz Fuss fassen will. Damals wurde Personal für eine Filiale im Zürcher Unterland gesucht. Das konkrete Eröffnungsdatum wurde jedoch bisher unter Verschluss gehalten.

Enormes Wachstum

Mit der Schweiz setzt Action seinen rasanten Expansionskurs fort. Das Unternehmen verfolgt das ambitionierte Ziel, 2025 täglich mindestens eine neue Filiale zu eröffnen. Zu den weiteren Expansionsplänen gehört der Markteintritt in Rumänien noch im laufenden Jahr, während Kroatien und Slowenien 2026 folgen sollen.

Auch die Geschäftszahlen spiegeln das enorme Wachstum wider: In den ersten drei Monaten 2024 erzielte Action einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro – ein Plus von knapp 21 Prozent. Bis Ende Jahr stieg der Umsatz auf 13,8 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 2024 wurden 352 neue Filialen eröffnet und über 10’600 neue Mitarbeitende eingestellt. Aktuell gibt es weltweit rund 2900 Filialen.

Die Kundschaft erwartet bei Action vor allem Non-Food-Produkte – von Haushaltswaren über Büroartikel bis zu Kosmetik und Spielzeug. Ergänzt wird das Sortiment durch ein kleines Angebot an Snacks, Getränken und Süssigkeiten.

Noch keine Infos zum Eröffnungstag

In den Schweizer Filialen, so die Ankündigung, sollen mindestens 1500 Produkte für weniger als zwei Franken verfügbar sein. Die Läden sind in der Regel über 1000 Quadratmeter gross.

Auf seiner Webseite schreibt Action: «Wir kaufen in grossen Mengen ein, sodass wir nicht nur unsere Eigenmarken, sondern auch Premiummarken zu Tiefstpreisen anbieten können⁠». Trotzdem setze man auch auf «verantwortungsvollen Einkauf».

Wie genau der Eröffnungstag in Bachenbülach ablaufen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Details dazu sollen noch folgen, verspricht der Discounter auf seiner Webseite.

