Der Bitcoin-Kurs steigt auf sein Allzeithoch. sda

Der Bitcoin-Kurs hat ein neues Rekordhoch erreicht – angetrieben durch institutionelle Investoren und politische Entwicklungen in den USA. Der Einfluss von Donald Trump spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bitcoin hat ein neues Rekordhoch von rund 118'000 Dollar erreicht, angetrieben durch institutionelle Nachfrage, ETF-Zuflüsse und eine Verknappung des Angebots.

Die Bewegung eines lange ungenutzten Bitcoin-Kontos weckt Spekulationen über mögliche Hacker oder den Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto.

Politische Entwicklungen unter Donald Trump und erwartete Zinssenkungen der US-Notenbank stützen zusätzlich den Kurs; Prognosen sehen Bitcoin bis Jahresende bei bis zu 150'000 Dollar. Mehr anzeigen

Bitcoin hat kürzlich ein neues Rekordhoch erreicht und ist nun mehr als 117'000 Dollar wert. Diese Entwicklung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter das Handeln eines sogenannten Bitcoin-Wals, der nach 14 Jahren eine grosse Menge Bitcoins bewegt hat.

Diese Transaktion hat Spekulationen ausgelöst, ob ein Hacker oder sogar der mysteriöse Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto dahinterstecken könnte. Trotz der Unsicherheiten zeigt dies, dass im Kryptomarkt derzeit viel Bewegung herrscht.

90 Prozent Bitcoins schon im Umlauf

Ein wesentlicher Treiber des Bitcoin-Anstiegs sind institutionelle Investoren, die zunehmend in Bitcoin-ETFs investieren und Bitcoins in ihren Bilanzen halten. Dies führt zu einer Verknappung des Angebots, da die maximale Anzahl an Bitcoins auf 21 Millionen begrenzt ist. Laut der Deutschen Bank sind bereits fast 90 Prozent dieser Menge im Umlauf.

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass sich der Bitcoin-Kurs von den traditionellen Börsen entkoppelt hat, was von Analysten als Zeichen für die zunehmende Unabhängigkeit des Kryptomarktes gewertet wird.

Trump ist Antrieb für Bitcoin

Auch die Politik von US-Präsident Donald Trump hat Einfluss auf den Bitcoin-Kurs. Seine jüngsten Zollmassnahmen und die Aussicht auf ein Handelsabkommen mit der EU haben die Märkte bewegt.

Viele Bitcoin-Anleger hoffen auf eine Entspannung der Handelsbeziehungen, was den Bitcoin-Preis weiter in die Höhe treiben könnte. Zudem hat die US-Notenbank Signale für mögliche Zinssenkungen gegeben, was zinslose Anlageprodukte wie Bitcoin attraktiver macht.

Der Bitcoin steht am Freitag bei knapp 118'000 Dollar pro Coin. Google

Trotz der positiven Entwicklungen bleibt Bitcoin eine volatile Anlage. Kurzfristige Gewinne können ebenso schnell in Verluste umschlagen. Dennoch sind viele in der Branche optimistisch, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigen wird.

Das Zürcher Krypto-Start-up 21Shares prognostiziert einen Kurs von bis zu 138'500 Dollar bis Ende des Jahres, während das Unternehmen House of Satoshi sogar ein Ziel von 150'000 Dollar ausgegeben hat.

Dieser Artikel dient lediglich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen basieren auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Investitionen in Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals.