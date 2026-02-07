Bithumb überweist versehentlich Bitcoins für 34 Milliarden

Bithumb entschuldigt sich nach versehentlicher Überweisung von 620'000 Bitcoins, die kurzfristig den Kurs der Kryptowährung einbrechen liess. IMAGO/Christian Ohde

Ein Millionengeschenk aus Versehen: Die Krypto-Plattform Bithumb schockiert Kunden und Märkte mit 620'000 versehentlich überwiesenen Bitcoins – Massenverkäufe bringen die Digitalwährung ins Taumeln.

Agence France-Presse Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die südkoreanische Krypto-Plattform Bithumb überwies versehentlich 620'000 Bitcoins an ihre Nutzer statt geplanter Mini-Beträge im Rahmen einer Werbeaktion.

Viele der Bithumb-Kunden verkauften daraufhin schlagartig ihre Bitcoins

Durch den Massenverkauf fiel der Bitcoin-Kurs kurzzeitig um 17 Prozent, bevor Bithumb die Konten sperrte.

Der Schaden wird auf rund 532.000 Franken geschätzt. Mehr anzeigen

Die südkoreanische Kryptowährungsplattform Bithumb hat ihren Nutzern versehentlich 620'000 Bitcoins im Wert von insgesamt rund 37 Milliarden Euro überwiesen. Wegen des anschliessenden plötzlichen Ausverkaufs und kurzzeitigen Wertverlustes der Digitalwährung entschuldigte sich das Unternehmen am Samstag bei den Kundinnen und Kunden. Der Fehler sei während einer Werbeaktion am Freitag passiert.

Südkoreanischen Medien zufolge wollte Bithumb 695 Nutzern jeweils rund 2000 Won (1,06 Franken) schicken, überwies stattdessen aber 2000 Bitcoin pro User. Viele der Bithumb-Kunden verkauften daraufhin schlagartig ihre Bitcoins. Der Preis der Währung sank zwischenzeitlich um 17 Prozent auf 81,1 Millionen Won pro Bitcoin (rund 42'927 Franken), wie Grafiken des Unternehmens zeigen.

Das Unternehmen erklärte, die Konten der Betroffenen seien innerhalb von 35 Minuten gesperrt worden. Bithum versprach ihnen zudem Entschädigung. Das Unternehmen habe sich fast die gesamte Summe der versehentlich überwiesenen Bitcoins zurückholen können. Die Vorgänge stünden nicht im Zusammenhang mit einem externen Hackerangriff oder Sicherheitslücken.

Der Verlust der Plattform wird auf eine Milliarde Won (fast 532.000 Franken) geschätzt.

Der Bitcoin-Kurs war in dieser Woche erstmals seit dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump im November 2024 gesunken. Am Freitag fiel er zeitweise unter 60'000 Dollar (fast 46,780 Franken), seit Jahresbeginn verlor die Digitalwährung über 25 Prozent an Wert. Grund für das Absacken ist vor allem die allgemeine Unsicherheit − Anlegerinnen und Anleger scheuen aktuell eher das Risiko. Analysten nannten mögliche höhere Zinsen in den USA und das nachlassende Interesse institutioneller Investoren am Bitcoin als Gründe.