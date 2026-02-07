Bithumb überweist versehentlich Bitcoins für 34 Milliarden

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kryptowährung bricht ein Bithumb überweist versehentlich Bitcoins für 34 Milliarden

Gabriela Beck

7.2.2026

Bithumb entschuldigt sich nach versehentlicher Überweisung von 620'000 Bitcoins, die kurzfristig den Kurs der Kryptowährung einbrechen liess.
Bithumb entschuldigt sich nach versehentlicher Überweisung von 620'000 Bitcoins, die kurzfristig den Kurs der Kryptowährung einbrechen liess.
IMAGO/Christian Ohde

Ein Millionengeschenk aus Versehen: Die Krypto-Plattform Bithumb schockiert Kunden und Märkte mit 620'000 versehentlich überwiesenen Bitcoins – Massenverkäufe bringen die Digitalwährung ins Taumeln.

Agence France-Presse

07.02.2026, 19:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die südkoreanische Krypto-Plattform Bithumb überwies versehentlich 620'000 Bitcoins an ihre Nutzer statt geplanter Mini-Beträge im Rahmen einer Werbeaktion.
  • Viele der Bithumb-Kunden verkauften daraufhin schlagartig ihre Bitcoins
  • Durch den Massenverkauf fiel der Bitcoin-Kurs kurzzeitig um 17 Prozent, bevor Bithumb die Konten sperrte.
  • Der Schaden wird auf rund 532.000 Franken geschätzt.
Mehr anzeigen

Die südkoreanische Kryptowährungsplattform Bithumb hat ihren Nutzern versehentlich 620'000 Bitcoins im Wert von insgesamt rund 37 Milliarden Euro überwiesen. Wegen des anschliessenden plötzlichen Ausverkaufs und kurzzeitigen Wertverlustes der Digitalwährung entschuldigte sich das Unternehmen am Samstag bei den Kundinnen und Kunden. Der Fehler sei während einer Werbeaktion am Freitag passiert.

Südkoreanischen Medien zufolge wollte Bithumb 695 Nutzern jeweils rund 2000 Won (1,06 Franken) schicken, überwies stattdessen aber 2000 Bitcoin pro User. Viele der Bithumb-Kunden verkauften daraufhin schlagartig ihre Bitcoins. Der Preis der Währung sank zwischenzeitlich um 17 Prozent auf 81,1 Millionen Won pro Bitcoin (rund 42'927 Franken), wie Grafiken des Unternehmens zeigen.

Anlagechef macht düstere Krypto-Prognose. Der Bitcoin crasht komplett – aber ein Tech-Gigant macht das Geschäft seines Lebens

Anlagechef macht düstere Krypto-PrognoseDer Bitcoin crasht komplett – aber ein Tech-Gigant macht das Geschäft seines Lebens

Das Unternehmen erklärte, die Konten der Betroffenen seien innerhalb von 35 Minuten gesperrt worden. Bithum versprach ihnen zudem Entschädigung. Das Unternehmen habe sich fast die gesamte Summe der versehentlich überwiesenen Bitcoins zurückholen können. Die Vorgänge stünden nicht im Zusammenhang mit einem externen Hackerangriff oder Sicherheitslücken.

Der Verlust der Plattform wird auf eine Milliarde Won (fast 532.000 Franken) geschätzt.

Der Bitcoin-Kurs war in dieser Woche erstmals seit dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump im November 2024 gesunken. Am Freitag fiel er zeitweise unter 60'000 Dollar (fast 46,780 Franken), seit Jahresbeginn verlor die Digitalwährung über 25 Prozent an Wert. Grund für das Absacken ist vor allem die allgemeine Unsicherheit − Anlegerinnen und Anleger scheuen aktuell eher das Risiko. Analysten nannten mögliche höhere Zinsen in den USA und das nachlassende Interesse institutioneller Investoren am Bitcoin als Gründe.

Mehr zum Thema

Falsche Plattformen. EU-Ermittler heben Bande von Krypto-Betrügern aus

Falsche PlattformenEU-Ermittler heben Bande von Krypto-Betrügern aus

Die Trumps scheffeln Milliarden. «Das ist doppelt korrupt. Das ist beispiellos»

Die Trumps scheffeln Milliarden«Das ist doppelt korrupt. Das ist beispiellos»

Dubai-Millionär im TV. «Je schlechter es den Schweizern geht, desto besser geht es uns»

Dubai-Millionär im TV«Je schlechter es den Schweizern geht, desto besser geht es uns»

Meistgelesen

«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»
Italienische Sensation im Eisschnelllauf ++ Vlhova gibt an Olympia ihr Comeback
Mike von Grünigen verrät: «Auch als Kind fuhr Franjo am Limit»
Bithumb überweist versehentlich Bitcoins für 34 Milliarden
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an