Christoph Blocher verschärft im Streit um die Regulierung der UBS überraschend seinen Kurs. Der SVP-Doyen fordert nicht nur die Abspaltung des US-Geschäfts, sondern will auch Asien aus dem Konzern lösen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christoph Blocher verlangt neu die Abspaltung sämtlicher Auslandstöchter der UBS, auch in Asien.

Er begründet den Vorstoss mit einem «existentiellen Risiko» für die Schweizer Volkswirtschaft im Fall eines Zusammenbruchs der Bank.

Die UBS und Finanzministerin Karin Keller-Sutter verfolgen andere Ansätze und lehnen eine radikale Zerschlagung ab. Mehr anzeigen

An einer Fraktionssitzung der Schweizerische Volkspartei hat Christoph Blocher seine Partei mit einer neuen Forderung überrascht. Wie die Zeitungen von CH Media berichten, ging es am vergangenen Wochenende um die künftige Regulierung systemrelevanter Banken. Dabei legte der frühere Bundesrat einen deutlich schärferen Plan auf den Tisch als bislang bekannt.

Blocher hatte bereits früher gefordert, die UBS in zwei rechtlich selbstständige Einheiten zu teilen – eine Schweizer und eine amerikanische Bank mit eigenen Aktien. Nun weitet er seine Überlegungen aus. Neben dem US-Geschäft sieht er auch in Asien ein erhebliches Risiko für die Schweiz. Die UBS solle deshalb auch dortige Aktivitäten in ein eigenständiges Unternehmen ausgliedern.

Sein Grundsatz ist klar: Systemrelevante Banken mit Sitz in der Schweiz sollten keine Auslandstöchter mehr führen. In der Praxis würde das vor allem die UBS treffen. Andere Institute mit «too big to fail»-Status wie Raiffeisen Schweiz, PostFinance oder die Zürcher Kantonalbank sind derzeit kaum international tätig.

Blocher argumentiert, jedes Unternehmen könne scheitern – auch eine Grossbank. Sollte die UBS ins Straucheln geraten, drohe der gesamten Volkswirtschaft ein Absturz. Das «existenzielle Risiko» lasse sich nur durch eine konsequente Abtrennung der Auslandsgeschäfte bannen. Bisher zielte seine Kritik vor allem auf das Investmentbanking in den USA, wo die UBS seiner Ansicht nach wiederholt Verluste eingefahren habe – was die Bank zurückweist. Nun rückt er zusätzlich Asien ins Zentrum seiner Warnungen, obwohl die Region für die UBS als Wachstumsmarkt gilt.

Blocher signalisiert Entgegenkommen, aber...

SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi bestätigte laut CH Media, man nehme die Problematik «sehr ernst» und suche in den kommenden Wochen und Monaten nach dem «richtigen Vorgehen». Gespräche mit allen Beteiligten – auch mit der UBS – seien geplant.

Blocher signalisierte in der Fraktion zwar Gesprächsbereitschaft, knüpfte diese aber an Bedingungen. Er wäre bereit, auf eine Aufspaltung zu verzichten, falls die UBS belegen könne, dass sie im Krisenfall ohne Schaden für die Steuerzahler abgewickelt werden könnte. Eine entsprechende Erklärung müssten nicht nur die Bank, sondern auch der Bundesrat, die Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht unterzeichnen.

Karin Keller-Sutter will anderen UBS-Plan

Parallel dazu verfolgt Finanzministerin Karin Keller-Sutter einen anderen Weg. Sie verlangt deutlich höhere Kapitalanforderungen. Konkret sollen ausländische Tochtergesellschaften der UBS vollständig mit Eigenkapital unterlegt werden. Nach Berechnungen würde dies einen zusätzlichen Kapitalbedarf von rund 25 Milliarden Dollar auslösen. Die Bank warnt, eine solche Vorgabe schwäche ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und sei überzogen.

Die UBS selbst hält an ihrem Modell fest. Sie versteht sich als Universalbank mit Sitz in der Schweiz und weltweiter Präsenz – und kann weder mit Blochers Zerschlagungsplänen noch mit den verschärften Kapitalvorgaben viel anfangen.

