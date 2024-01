Viel Geld aus EU-Haushalt für Ukraine bei möglichem Beitritt

Brüssel, 11.12.23: Bei einem EU-Beitritt der Ukraine würden einer Studie zufolge bis zu 17 Prozent des gemeinsamen Haushalts des Staatenverbunds in das Land fliessen. Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft schätzen die Kosten einer Vollmitgliedschaft der Ukraine in den kommenden Jahren auf rund 130 bis 190 Milliarden Euro. In ihren Berechnungen gehen sie von 70 bis 90 Milliarden Euro Agrarsubventionen für die Ukraine aus. Etwa 50 bis 90 Milliarden Euro würden in den Aufbau strukturschwacher Regionen fliessen. Anfang November hatte die EU-Kommission die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine empfohlen. Vor der ersten Gesprächsrunde soll das Land allerdings begonnene Reformen abschliessen müssen. Ob die Gespräche aufgenommen werden, muss einstimmig von den EU-Staaten entschieden werden.

12.12.2023