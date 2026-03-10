Chantal Häberli und Matthias Geissbühler geben Auskunft über die aktuelle Börsenlage. Bild: Keystone/Selma/Raiffeisen

Krieg im Nahen Osten, steigende Ölpreise und nervöse Märkte: Viele Anleger fragen sich derzeit, ob sie jetzt Aktien kaufen, verkaufen oder einfach abwarten sollen. Zwei Finanzexperten erklären, worauf es jetzt wirklich ankommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Geopolitische Krisen sorgen derzeit für starke Schwankungen an den Börsen.

Experten raten davon ab, reflexartig Aktien zu kaufen oder panisch zu verkaufen.

Entscheidend seien Energiepreise, Geldpolitik und stabile Anlagestrategien. Mehr anzeigen

Die Börsen reagieren nervös auf die Eskalation im Nahen Osten. Steigende Ölpreise, die mögliche Blockade der Strasse von Hormus und Sorgen um Lieferketten lassen viele Anleger überlegen, wie sie jetzt reagieren sollen.

Gerade in turbulenten Zeiten taucht immer wieder derselbe Börsenspruch auf: «Buy the dip» – also Kursrückgänge nutzen und günstig Aktien kaufen. Doch Experten warnen davor, diese Strategie reflexartig anzuwenden.

«Der Satz wird an den Märkten fast reflexartig verwendet», sagt Chantal Häberli, Finanzplanerin beim Anlage-Fintech Selma Finance, im Gespräch mit blue News. In manchen Situationen könne das funktionieren, weil Märkte auf geopolitische Ereignisse zunächst überreagieren und sich später wieder beruhigen.

Doch Häberli rät zu mehr Vorsicht. «In Kriegssituationen würde ich es vorsichtiger formulieren.» Entscheidend sei nicht der Kursrückgang selbst, sondern der Grund dafür. «Deshalb würde ich den Grundsatz umformulieren: nicht ‹Buy the dip›, sondern ‹Understand the dip›.»

Energiepreise sind der Schlüssel

Besonders wichtig sei derzeit ein Blick auf die Energiepreise, sagt Häberli. Sie gelten als einer der schnellsten Kanäle, über die geopolitische Konflikte die Weltwirtschaft treffen.

«Steigende Energiepreise wirken sich direkt auf die Inflation und die Unternehmensmargen aus», erklärt sie. Bleibt Öl länger teuer – etwa wenn der Preis deutlich über 110 Dollar pro Barrel steigt – könnten auch die Zentralbanken ihre Geldpolitik länger restriktiv halten.

Am Ende entscheiden laut Häberli vor allem drei Faktoren darüber, wie schwer die wirtschaftlichen Folgen eines Konflikts ausfallen: Energiepreise, Geldpolitik sowie Handelsrouten und Lieferketten.

Krieg belastet Börsen bereits

Auch Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer bei Raiffeisen, sieht die Energiepreise als entscheidenden Faktor.

«Die aktuelle Situation deutet darauf hin, dass sich der Iran-Krieg in die Länge ziehen dürfte», sagt er auf Anfrage von blue News. Bereits jetzt seien die Energiepreise massiv gestiegen. «Diese Entwicklung geht nicht spurlos an der Wirtschaft vorbei.»

Sollte die Strasse von Hormus länger blockiert bleiben, könnten die Ölpreise länger über der Marke von 100 Dollar pro Barrel bleiben. Das würde weltweit den Inflationsdruck erhöhen und die Wirtschaft zusätzlich belasten.

Für die Börsen bedeutet das Gegenwind. «In der Summe wirkt sich dies negativ auf die Gewinnentwicklung vieler Firmen aus», sagt Geissbühler. «Das verstärkt kurzfristig den Druck auf die Aktienmärkte.»

Panikverkäufe sind selten eine gute Idee

Viele Anleger reagieren auf solche Nachrichten reflexartig – etwa indem sie ihr Portfolio verkaufen und später wieder einsteigen wollen. Beide Experten halten das jedoch für riskant.

«Diese Überlegung ist verständlich, aber in der Praxis oft problematisch», sagt Häberli. Besonders schwierig sei der Wiedereinstieg.

Historisch gesehen lägen einige der stärksten Börsentage sehr nahe an den grössten Kurseinbrüchen. «Wer in einer Phase grosser Unsicherheit verkauft, verpasst häufig genau diese Erholungsbewegungen.»

Auch Geissbühler warnt vor hektischen Reaktionen. «Panik ist an den Börsen immer ein schlechter Ratgeber.» Kurzfristiges Hin und Her verursache zudem zusätzliche Kosten.

Qualität wichtiger als perfektes Timing

Statt hektischer Entscheidungen raten die Experten zu einem strukturierten Ansatz. Besonders wichtig seien Diversifikation und Qualitätsinvestments.

Keine Anlageberatung Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

«Diversifikation gewinnt noch mehr an Bedeutung – nicht nur über Unternehmen, sondern auch über Regionen, Sektoren und Anlageklassen», sagt Häberli.

Auch eine Liquiditätsreserve könne hilfreich sein. Sie gebe Anlegern die nötige Flexibilität, ohne unter Druck handeln zu müssen.

Geissbühler empfiehlt ebenfalls Zurückhaltung. «Grundsätzlich empfehlen wir in dieser Situation, die Aktivitäten tief zu halten und eine abwartende Haltung einzunehmen.»

Schrittweise investieren statt alles auf einmal

Für Anleger mit freien Geldreserven kann ein schrittweises Vorgehen sinnvoll sein.

«Statt zu versuchen, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu treffen, investieren viele Anleger ihr Kapital über mehrere Etappen», erklärt Häberli. Dadurch sinke das Risiko, genau am ungünstigsten Moment einzusteigen.

Am Ende bleibe eine Börsenregel besonders relevant: «Time in the market beats timing the market.»

Oder anders gesagt: Wer langfristig investiert bleibt, fährt meist besser als jemand, der ständig versucht, den perfekten Moment zu erwischen.