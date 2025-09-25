Bosch will offenbar tausende Stellen streichen. KEYSTONE

Der Bosch-Konzern will in seiner Autosparte deutlich mehr Jobs streichen als bisher bekannt. Branchenkreise sprechen von einem Abbau im fünfstelligen Bereich. Am Nachmittag will das Unternehmen offiziell Stellung nehmen.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut «Handelsblatt» plant Bosch in der Autosparte einen Jobabbau in fünfstelliger Höhe.

Der Konzern hatte bereits mehr als 10'000 Stellen gekürzt und will bis 2030 2,5 Milliarden Euro einsparen.

Grund sind die schwierige Lage der Autoindustrie und hohe Investitionen in Elektromobilität und Software. Mehr anzeigen

Der Technologiekonzern Bosch steht vor einem drastischen Umbau. Wie das «Handelsblatt» unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, soll in der Autosparte ein weiterer Stellenabbau im fünfstelligen Bereich erfolgen. Eine genaue Zahl nannte das Unternehmen zunächst nicht, eine Mitteilung ist für Donnerstagnachmittag angekündigt.

Bereits in den vergangenen Jahren hat Bosch die Belegschaft in der Autozulieferung massiv reduziert – allein 2024 um mehr als 10'000 Arbeitsplätze. Auch in Deutschland fielen tausende Jobs weg. In einzelnen Bereichen, etwa bei Fahrzeugsoftware, waren bis 2027 rund 3'500 weitere Stellenstreichungen geplant.

Nun will die Konzernführung die Einschnitte offenbar noch einmal verschärfen. Markus Heyn und Stefan Grosch aus dem Bosch-Management hatten bereits angekündigt, dass bis 2030 Einsparungen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro nötig seien. Mit den bislang beschlossenen Massnahmen sei das Ziel nicht erreichbar, erklärten sie jüngst in Interviews mit der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten».

Weltweite Autoindustrie kämpt

Der Hintergrund: Die weltweite Autoindustrie kämpft mit rückläufiger Nachfrage, hohen Kosten für die Umstellung auf Elektromobilität und enormem Druck durch Software-Entwicklungen. Bosch, das weltweit zuletzt rund 418'000 Mitarbeitende beschäftigte, muss deshalb seine grösste Sparte neu ausrichten.

Betriebsräte und Gewerkschaften warnen vor den Folgen für die Beschäftigten, insbesondere an deutschen Standorten. Kritik gibt es auch an der Kommunikation: Die Unsicherheit in der Belegschaft sei gross, heisst es aus Arbeitnehmerkreisen.

Das Unternehmen will sich am Nachmittag am Firmensitz in Gerlingen-Schillerhöhe äussern. Erst dann dürfte klar werden, wie viele Stellen konkret auf dem Spiel stehen.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass das auf Autoschlösser spezialisierte Unternehmen Kiekert AG im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus Insolvenz angemeldet hat. Es gehört bislang einem chinesischen Unternehmen.