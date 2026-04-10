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Skigebiete kämpfen Brandkatastrophe von Crans-Montana wirft Schatten auf Skisaison

SDA

10.4.2026 - 09:31

Die Schweizer Seilbahnen haben in der Wintersaison 2025/26 bis Ende März weniger Gäste verzeichnet als im Vorjahr. Es gibt aber grosse Unterschiede bei den Skigebieten, wie eine Nachfrage zeigt. (Archivbild)
Die Schweizer Seilbahnen haben in der Wintersaison 2025/26 bis Ende März weniger Gäste verzeichnet als im Vorjahr. Es gibt aber grosse Unterschiede bei den Skigebieten, wie eine Nachfrage zeigt. (Archivbild)
Keystone

Das Unglück von Crans-Montana hat den Schweizer Wintertourismus in dieser Saison begleitet. In der Branche wird davon ausgegangen, dass die Ereignisse zumindest kurzfristig Image und Stimmung beeinflusst haben – insbesondere im Après-Ski- und Nightlife-Bereich.

Keystone-SDA

10.04.2026, 09:31

10.04.2026, 10:07

Parallel dazu kämpften die Skigebiete mit schwierigen Rahmenbedingungen. Ein milder Winterstart und ein schwacher März belasteten die Saison zusätzlich. Insgesamt liegen die Gästezahlen bis Ende März unter dem Vorjahr.

Besonders betroffen sind tiefere Lagen und Gebiete mit vielen Tagesgästen. Hochgelegene Destinationen und international ausgerichtete Orte zeigen sich stabiler – ein einheitliches Bild ergibt sich jedoch nicht. Ein Fazit will die Branche im Mai ziehen.

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