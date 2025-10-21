Brusa Hypower baut an zwei Standorten bis zu 70 Stellen ab. Michael Buholzer/BRUSA HyPower AG

Brusa Hypower leidet unter der angespannten Lage auf dem E-Mobilitätsmarkt und Trumps Zollhammer. Nun will das Unternehmen bis zu 70 Stellen in der Ostschweiz streichen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Geplant ist ausserdem die Schliessung des Standorts in Stuttgart.

Grund für den Stellenabbau ist nach Angaben von Brusa Hypower die schwierige Lage auf dem E-Mobilitätsmarkt sowie die schwierigen handelspolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere in den USA. Mehr anzeigen

Das Technologieunternehmen Brusa Hypower AG hat am Dienstag angekündigt, 50 bis zu 70 Stellen zu streichen. Grund dafür seien die schwierige Lage auf dem E-Mobilitätsmarkt sowie die erschwerten internationalen handelspolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere in den USA.

Der Stellenabbau finde an den Standorten in Buchs und Sennwald statt, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schrieb. Geplant sei ausserdem die Schliessung des Standorts in Stuttgart.

Konsultationsfrist bereits gestartet

«Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht. Doch sie ist erforderlich, um die Brusa HyPower AG in einem herausfordernden Marktumfeld nachhaltig zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen», wurde CEO Holger Fink in der Medienmitteilung zitiert.

Eine Konsultationsfrist sei am Dienstag gestartet. Die Belegschaft könne Vorschläge zur Abfederung der Massnahmen einbringen.

Die Brusa Hypower AG wurde 2021 aus dem Elektroauto-Zulieferer Brusa mit Sitz in Sennwald gegründet.

Die 1985 gegründete Brusa Elektronik entwickelt und produziert unter anderem Antriebe oder Ladegeräte für Elektroautos. Gemäss einer Broschüre von März 2024 beschäftigen die drei Schwesterunternehmen, zu denen Bursa Hypower, Brusa Elektronik und Brusa Technology gehören, rund 450 Mitarbeitende.