Das Portemonnaie soll an diesen Weihnachten lockerer sitzen als auch schon. Für Geschenke wollen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY in diesem Jahr im Durchschnitt mit 341 Franken rund ein Fünftel mehr ausgeben als im Vorjahr.
Am häufigsten verschenkt werden dabei gemäss der am Donnerstag veröffentlichten Analyse Geschenkgutscheine und Geld. Danach folgen Spielwaren und Lebensmittel wie Süsswaren. Aber auch Kleidung, Bücher und Kosmetika seien weiterhin beliebt.
Eingekauft wird laut Studie immer noch überwiegend im Laden. Insgesamt 215 Franken will die Kundschaft dabei im stationären Handel liegen lassen. Im Internet wollen die Befragten im Durchschnitt 126 Franken ausgeben.
Vier von zehn befragten Konsumentinnen und Konsumenten wollen zudem wegen des Zollstreits US-Produkte boykottieren. Die Nachfrage nach typisch amerikanischen Produkten wie Barbie-Puppen dürften entsprechend vermehrt in den Regalen bleiben – zumindest vor Weihnachten.
KI kaum genutzt
Hier teilt sich die Kundschaft zudem in drei Lager. Während gut ein Drittel (34%) angibt, ausschliesslich im Laden einzukaufen, sind es mit 29 Prozent etwas weniger Personen, die nur online shoppen. Der Rest sucht entweder zuerst im Netz und kauft im Laden oder umgekehrt.
Bei der Auswahl und dem Einkauf von Geschenken setzen aber erst wenige der Befragten auf Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI). Nur 15 Prozent gaben an, dass KI eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung für Geschenke spielt. Ein Drittel bewertet Hilfen wie Chatbots als eher unwichtig und satte 53 Prozent bezeichneten KI als «völlig unwichtig» in Bezug auf die Geschenkewahl.
Für die Umfrage wurden den Angaben nach im November 790 erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz befragt.
Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert
In der Schweiz wird es vorderhand keine nationale Erbschaftssteuer zugunsten des Klimas geben. Die Juso-Volksinitiative «für eine Zukunft» ist gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) am Ständemehr gescheitert. Applaus gab es bei den Abstimmungssiegern aber auch bei den Verlierern, der Juso. «Wir haben es geschafft, über ein Jahr über unsere grössten Krisen zu sprechen», so die Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann.
30.11.2025
Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»
STORY: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend wieder verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im November um 0,3 auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Mini-Anstieg auf 88,5 Zähler gerechnet. «Die Unternehmen haben doch länger erwartet, dass im kommenden Jahr durch das viele Geld, das die Politik sich leiht und unter die Leute bringt, dass da ein Aufschwung kommt, und man hat ausserdem erwartet, dass die neue Bundesregierung Reformen verabschiedet im Herbst über die Schulden hinaus. Und jetzt gibt es doch eine gewisse Skepsis, ob das was wird. Erstmal sieht man, dass nach den Plänen, die wir derzeit haben, das zusätzlich aufgenommene Geld teilweise gar nicht in zusätzliche Investitionen fliesst, sondern Haushaltslöcher stopft. Das ist nicht gut. Und die Reformen bleiben aus oder weisen sogar in die falsche Richtung, wenn wir etwa an die Rentenreform denken, die treibt ja die Kosten für künftige Bundeshaushalte in die Höhe. Das heisst, höhere Steuern, möglicherweise auch höhere Beitragssätze in der Rentenversicherung, und da sagt die Wirtschaft, das hilft uns nicht.» Mit Blick auf den Streit um die Rentenreform forderte Fuest die Beteiligten auf, noch mal nachzudenken. «Die Renten müssen dauerhaft langsamer steigen als die Löhne. Das gilt auch für die Pensionen, da haben wir ähnliche Probleme, und entsprechend sollte sich die Politik verhalten, aber derzeit weitet die Politik eher die Rentenleistung aus und sie steuert damit in die falsche Richtung. Deshalb haben wir eben gefordert, das gesamte Paket nochmal zurückzuziehen. Es soll ja eine Rentenkommission geben, die sollte man mal anhören und dann solide entscheiden.» Nach einem Schrumpfen im Frühjahr und einer Stagnation im Sommer dürfte die deutsche Wirtschaft im laufenden Schlussquartal 2025 nach Einschätzung der Bundesbank wieder leicht wachsen. Ein spürbares Anziehen der Konjunktur erwarten Fachleute aber erst für das kommende Jahr.
24.11.2025
Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten
Laut dem deutschen Friedrich-Loeffler-Institut ist es auch möglich, dass sich Säugetiere mit dem Virus infizieren. Besonders Freigänger-Katzen sind gefährdet.
15.11.2025
