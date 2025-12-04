US-Produkte verlieren an Beliebtheit bei der Geschenkwahl. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten setzen beim Geschenkkauf weiter auf den stationären Handel – und verzichten zunehmend auf Produkte aus den USA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten wollen dieses Weihnachten im Schnitt 341 Franken für Geschenke ausgeben.

Am häufigsten werden Gutscheine, Geld, Spielwaren und Süsswaren verschenkt.

40 Prozent der Befragten planen wegen des Zollstreits einen Boykott von US-Produkten. Mehr anzeigen

Das Portemonnaie soll an diesen Weihnachten lockerer sitzen als auch schon. Für Geschenke wollen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY in diesem Jahr im Durchschnitt mit 341 Franken rund ein Fünftel mehr ausgeben als im Vorjahr.

Am häufigsten verschenkt werden dabei gemäss der am Donnerstag veröffentlichten Analyse Geschenkgutscheine und Geld. Danach folgen Spielwaren und Lebensmittel wie Süsswaren. Aber auch Kleidung, Bücher und Kosmetika seien weiterhin beliebt.

Eingekauft wird laut Studie immer noch überwiegend im Laden. Insgesamt 215 Franken will die Kundschaft dabei im stationären Handel liegen lassen. Im Internet wollen die Befragten im Durchschnitt 126 Franken ausgeben.

Vier von zehn befragten Konsumentinnen und Konsumenten wollen zudem wegen des Zollstreits US-Produkte boykottieren. Die Nachfrage nach typisch amerikanischen Produkten wie Barbie-Puppen dürften entsprechend vermehrt in den Regalen bleiben – zumindest vor Weihnachten.

KI kaum genutzt

Hier teilt sich die Kundschaft zudem in drei Lager. Während gut ein Drittel (34%) angibt, ausschliesslich im Laden einzukaufen, sind es mit 29 Prozent etwas weniger Personen, die nur online shoppen. Der Rest sucht entweder zuerst im Netz und kauft im Laden oder umgekehrt.

Bei der Auswahl und dem Einkauf von Geschenken setzen aber erst wenige der Befragten auf Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI). Nur 15 Prozent gaben an, dass KI eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung für Geschenke spielt. Ein Drittel bewertet Hilfen wie Chatbots als eher unwichtig und satte 53 Prozent bezeichneten KI als «völlig unwichtig» in Bezug auf die Geschenkewahl.

Für die Umfrage wurden den Angaben nach im November 790 erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz befragt.