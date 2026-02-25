  1. Privatkunden
Nach Tod von Gründer Bündner Baumarkt-Kette macht Hälfte der Filialen dicht

Sven Ziegler

25.2.2026

Die Do-It-Filiale in Chur schliesst demnächst.
Die Do-It-Filiale in Chur schliesst demnächst.
Do It

Die Bündner Baumarkt-Kette Do it halbiert ihr Filialnetz. Nach dem Tod von Gründer Josias Gasser werden die Standorte in Chur und Zernez geschlossen – wegen harter Konkurrenz und teurer Sanierungen.

Sven Ziegler

25.02.2026, 12:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bündner Baumarktkette Do it schliesst ihre Filialen in Chur und Zernez.
  • Auslöser war unter anderem der plötzliche Tod von Gründer Josias Gasser.
  • Rund 90 Prozent der Mitarbeitenden sollen weiterbeschäftigt werden.
Mehr anzeigen

Die Bündner Baumarktkette Do it macht die Hälfte ihrer Standorte dicht. Die Filialen in Chur und Zernez schliessen in den kommenden Wochen definitiv ihre Türen. Nach über 40 Jahren Firmengeschichte schrumpft das Unternehmen damit von vier auf zwei Standorte, wie das Portal GR Heute meldet. 

Im Oktober 2025 starb Gründer und Geschäftsführer Josias F. Gasser (72) überraschend an den Folgen einer Hirnblutung. Der Unternehmer galt als prägende Figur hinter der regionalen Baumarktkette.

Aus für Buchhändler. Ex Libris schliesst alle Filialen – 230 Stellen betroffen

Aus für BuchhändlerEx Libris schliesst alle Filialen – 230 Stellen betroffen

Mit seinem Tod habe sich die Nachfolgeregelung in der Geschäftsleitung und damit auch die bereits laufende Standortanalyse beschleunigt, teilt das Unternehmen mit. Die Analyse fiel offenbar ernüchternd aus: Die Filialen in Chur und Zernez rentieren nicht ausreichend.

Per 4. April wird der Standort Zernez geschlossen, am 2. Mai folgt Chur.

Teure Sanierungen und harte Konkurrenz

Ein Weiterbetrieb wäre laut Mitteilung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll gewesen. In beiden Filialen hätten umfangreiche bauliche Massnahmen angestanden. Die nötigen Investitionen hätten sich angesichts der Ertragslage nicht gelohnt.

24 Mitarbeiter verlieren Job. Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen

24 Mitarbeiter verlieren JobMigros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen

Hinzu kommt die verschärfte Wettbewerbssituation – insbesondere in Chur. Dort kämpfen Jumbo, Landi und das nahe Bauhaus in Sargans um die Kundschaft. Der Druck im Baumarktgeschäft ist seit Jahren hoch.

Fokus auf zwei Standorte

Die Erben des Firmengründers – Georg Gasser jun., Petra Gerster und Ricardo Oswald – wollen sich künftig auf die verbleibenden Standorte in Punt Muragl im Oberengadin und in Küblis bei Davos konzentrieren.

Die Schliessung sei ein «schmerzhafter, aber notwendiger Schritt», heisst es.

Für die Belegschaft gibt es zumindest teilweise Entwarnung: Rund 90 Prozent der Mitarbeitenden sollen ihre Stelle behalten können. Interne Anschlusslösungen seien geplant.

Tourismus. Hotellerie verzeichnet fast 44 Millionen Übernachtungen

TourismusHotellerie verzeichnet fast 44 Millionen Übernachtungen

Energie. Kraftwerk Grono GR geht nach Unwetter wieder vollständig in Betrieb

EnergieKraftwerk Grono GR geht nach Unwetter wieder vollständig in Betrieb

Konsumgüter. On eröffnet LightSpray-Fabrik in Südkorea

KonsumgüterOn eröffnet LightSpray-Fabrik in Südkorea

