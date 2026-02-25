Die Bündner Baumarktkette Do it macht die Hälfte ihrer Standorte dicht. Die Filialen in Chur und Zernez schliessen in den kommenden Wochen definitiv ihre Türen. Nach über 40 Jahren Firmengeschichte schrumpft das Unternehmen damit von vier auf zwei Standorte, wie das Portal GR Heute meldet.
Im Oktober 2025 starb Gründer und Geschäftsführer Josias F. Gasser (72) überraschend an den Folgen einer Hirnblutung. Der Unternehmer galt als prägende Figur hinter der regionalen Baumarktkette.
Hinzu kommt die verschärfte Wettbewerbssituation – insbesondere in Chur. Dort kämpfen Jumbo, Landi und das nahe Bauhaus in Sargans um die Kundschaft. Der Druck im Baumarktgeschäft ist seit Jahren hoch.
Fokus auf zwei Standorte
Die Erben des Firmengründers – Georg Gasser jun., Petra Gerster und Ricardo Oswald – wollen sich künftig auf die verbleibenden Standorte in Punt Muragl im Oberengadin und in Küblis bei Davos konzentrieren.
Die Schliessung sei ein «schmerzhafter, aber notwendiger Schritt», heisst es.
Für die Belegschaft gibt es zumindest teilweise Entwarnung: Rund 90 Prozent der Mitarbeitenden sollen ihre Stelle behalten können. Interne Anschlusslösungen seien geplant.