Trotz Aktionsplan Bund rechnet mit zunehmender Knappheit an Wohnungen

SDA

17.1.2026 - 05:39

«Noch sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels», sagt der Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen, Martin Tschirren. (Archivbild)
«Noch sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels», sagt der Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen, Martin Tschirren. (Archivbild)
Keystone

Der Wohnungsmangel in der Schweiz wird sich laut dem Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen weiter verschärfen. Trotz eines Aktionsplans sieht Martin Tschirren kurzfristig keine Entlastung.

Keystone-SDA

17.01.2026, 05:39

17.01.2026, 10:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen warnt vor einer weiteren Verschärfung des Wohnungsmangels.
  • Ursachen seien unter anderem das Bevölkerungswachstum, die Zuwanderung, die steigende Zahl an Haushalten sowie die wirtschaftliche Entwicklung.
  • Ein staatlicher Aktionsplan soll langfristig Abhilfe schaffen, kurzfristige Verbesserungen seien jedoch nicht zu erwarten.
Mehr anzeigen

Der Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen, Martin Tschirren, rechnet im kommenden Jahr mit einer Zunahme des Wohnungsmangels. «Die Ursachen für die Wohnungsknappheit lassen sich nicht so schnell ändern», sagte Tschirren in einem Interview mit «Blick» am Samstag.

Zu den Ursachen zählen laut Tschirren die steigende Anzahl der Haushalte, das Bevölkerungswachstum, die Zuwanderung und die Wirtschaftsentwicklung. Letzterer Punkt sei ein zentraler Faktor, sagte der Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO).

Komikerin empört sich auf Instagram. Frau findet Wunschwohnung in Zürich – kurz vor Einzug steigt die Miete um 400 Franken

Komikerin empört sich auf InstagramFrau findet Wunschwohnung in Zürich – kurz vor Einzug steigt die Miete um 400 Franken

Zwar habe es durch die Unsicherheit wegen der US-Zölle letztes Jahr eine leichte Abkühlung gegeben und Firmen seien zurückhaltender geworden. «Wenn die Wirtschaftsentwicklung wieder etwas anzieht, wird die Nachfrage nach Arbeitskräften und damit auch nach Wohnraum tendenziell wieder grösser», sagte Tschirren. Doch spiele nicht nur die hohe Nachfrage nach Wohnraum eine Rolle, gab er zu bedenken. Auch das ungenügende Angebot und die tiefe Bautätigkeit führe zur Knappheit.

Der Bund hatte Anfang 2024 zusammen mit den Kantonen, den Städten, Gemeinden, der Immobilienwirtschaft und der Zivilgesellschaft einen Aktionsplan erstellt. Darin finden sich über 30 Massnahmen, die für mehr Wohnraum und vor allem mehr Wohnungen zu erschwinglichen Preisen sorgen. Doch die darin formulierten Massnahmen zielen laut dem BWO-Direktor auf mittel- bis langfristige Effekte ab. «Eine schnelle Verbesserung sehe ich im Moment nicht», sagte er.

