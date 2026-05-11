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Hinweise auf Chinesisch Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops

SDA

11.5.2026 - 12:10

Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops – Gallery
Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops – Gallery. Das Produkt wird in verschiedenen Farben abgeboten.

Das Produkt wird in verschiedenen Farben abgeboten.

Bild: Keystone

Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops – Gallery. Der Hersteller hält nach Behördenangaben selbst fest, es handle sich nicht um einen Auto-Kindersitz.

Der Hersteller hält nach Behördenangaben selbst fest, es handle sich nicht um einen Auto-Kindersitz.

Bild: Keystone

Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops – Gallery
Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops – Gallery. Das Produkt wird in verschiedenen Farben abgeboten.

Das Produkt wird in verschiedenen Farben abgeboten.

Bild: Keystone

Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops – Gallery. Der Hersteller hält nach Behördenangaben selbst fest, es handle sich nicht um einen Auto-Kindersitz.

Der Hersteller hält nach Behördenangaben selbst fest, es handle sich nicht um einen Auto-Kindersitz.

Bild: Keystone

Das Bundesamt für Strassen warnt vor einem vermeintlichen Auto-Kindersitz aus Onlineshops. Werde das Produkt bei Autofahrten verwendet, bestehe bei einem Unfall Verletzungs- und sogar Todesgefahr.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

11.05.2026, 12:10

11.05.2026, 12:26

Das Produkt werde von wohnherz.ch unter der Bezeichnung «Schützende Autositzpolsterung für Kinder» und von edelkraftshop.ch als «TravelSafeTM-Tragbarer Hochstuhl für Baby – Sicherheit und Komfort unterwegs» in verschiedenen Farben angeboten, heisst es am Montag auf der Produkterückruf-Website «Recallswiss» des Bundes.

Es handle sich dabei nicht um eine vorschriftsgemässe Kinderrückhaltevorrichtung, hielt das Bundesamt fest. Die vorgeschriebene Schutzwirkung sei nicht gegeben.

In der Verpackung des Produkts befinden sich den Angaben zufolge diverse Hinweise des Herstellers in chinesischer Sprache. Gemäss KI-Übersetzung der Hinweise deklariere der Hersteller klar, dass es sich nicht um einen Kindersitz für das Auto handle.

Mehrere zusammen mit dem Warntext verbreitete Fotos zeigen eine Art Sitzpolster mit Gurten und Kopfstütze, das mit einem Auto-Kindersitz kaum etwas gemeinsam hat.

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