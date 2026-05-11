Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops – Gallery Das Produkt wird in verschiedenen Farben abgeboten. Bild: Keystone Der Hersteller hält nach Behördenangaben selbst fest, es handle sich nicht um einen Auto-Kindersitz. Bild: Keystone Bund warnt vor gefährlichem Pseudo-Kindersitz aus Onlineshops – Gallery Das Produkt wird in verschiedenen Farben abgeboten. Bild: Keystone Der Hersteller hält nach Behördenangaben selbst fest, es handle sich nicht um einen Auto-Kindersitz. Bild: Keystone

Das Bundesamt für Strassen warnt vor einem vermeintlichen Auto-Kindersitz aus Onlineshops. Werde das Produkt bei Autofahrten verwendet, bestehe bei einem Unfall Verletzungs- und sogar Todesgefahr.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Das Produkt werde von wohnherz.ch unter der Bezeichnung «Schützende Autositzpolsterung für Kinder» und von edelkraftshop.ch als «TravelSafeTM-Tragbarer Hochstuhl für Baby – Sicherheit und Komfort unterwegs» in verschiedenen Farben angeboten, heisst es am Montag auf der Produkterückruf-Website «Recallswiss» des Bundes.

Es handle sich dabei nicht um eine vorschriftsgemässe Kinderrückhaltevorrichtung, hielt das Bundesamt fest. Die vorgeschriebene Schutzwirkung sei nicht gegeben.

In der Verpackung des Produkts befinden sich den Angaben zufolge diverse Hinweise des Herstellers in chinesischer Sprache. Gemäss KI-Übersetzung der Hinweise deklariere der Hersteller klar, dass es sich nicht um einen Kindersitz für das Auto handle.

Mehrere zusammen mit dem Warntext verbreitete Fotos zeigen eine Art Sitzpolster mit Gurten und Kopfstütze, das mit einem Auto-Kindersitz kaum etwas gemeinsam hat.